Coteccons chính thức triển khai Workday cho hơn 4.000 nhân sự trên toàn hệ thống

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi quản trị nguồn lực con người của Coteccons, hướng tới xây dựng nền tảng quản trị nguồn nhân lực minh bạch, có tính kết nối và lấy con người làm trung tâm theo chuẩn quốc tế.

Trong giai đoạn 1A, Coteccons tập trung triển khai các chức năng nền tảng về quản trị nguồn nhân lực như cơ cấu tổ chức, thông tin công việc, hồ sơ nhân sự tập trung, quản lý nghỉ phép, đãi ngộ cơ bản, quy trình hội nhập nhân viên mới và quản trị hiệu suất. Các chức năng được vận hành trên một nền tảng thống nhất, thay thế cách quản lý dữ liệu phân tán và tạo cơ sở để chuẩn hóa hoạt động nhân sự trên toàn hệ thống.

Thông qua Workday, nhân viên có thể chủ động cập nhật thông tin, quản lý mục tiêu công việc và theo dõi lộ trình phát triển nghề nghiệp. Đội ngũ quản lý đồng thời có thêm công cụ đánh giá hiệu suất, hoạch định nguồn lực và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực.

Việc đưa Workday vào vận hành là một phần trong lộ trình chuyển đổi dài hạn của Coteccons nhằm nâng cao năng lực tổ chức, phục vụ chiến lược Go Global, phát triển năng lực Build Tech và hiện thực hóa định hướng Human Hearted Company, nơi văn hóa lấy con người làm trọng tâm. Cột mốc này cũng góp phần cụ thể hóa chủ đề năm tài chính 2027 của Coteccons: “Kỷ luật. Từ tăng trưởng đến tăng trưởng chất lượng”.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Khối Vận hành Coteccons, khẳng định: “Hướng tới vị thế được công nhận là thủ lĩnh ngành (Industry Leader), Coteccons cần một nền tảng vận hành hợp nhất và đủ thông minh để theo kịp tốc độ phát triển của tổ chức. Việc trở thành doanh nghiệp xây dựng đầu tiên triển khai Workday tại Việt Nam là một cột mốc quan trọng trong hành trình chuẩn hóa hệ thống quản trị nguồn vốn con người theo chuẩn quốc tế. Đối với Coteccons, đây không đơn thuần là một dự án công nghệ. Điều chúng tôi hướng tới là xây dựng một môi trường làm việc nơi con người được đặt ở vị trí trung tâm, được trao niềm tin, trao quyền, được hỗ trợ và được dẫn dắt bởi những quyết định công bằng dựa trên dữ liệu minh bạch và có tính kết nối”.

Sau giai đoạn 1A, Coteccons sẽ tiếp tục hoàn thiện triển khai Workday trên quy mô tập đoàn với 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1B triển khai trong 6 tháng, bổ sung các phân hệ nâng cao nhằm tối ưu hóa nguồn lực bao gồm đào tạo, tuyển dụng, quản trị chuyên sâu, hoạch định nguồn nhân lực, phân tích dữ liệu, công cụ lắng nghe nhân viên (Peakon) và tích hợp hệ thống tính lương.

Giai đoạn 2 triển khai trong hơn 3 tháng, hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự cho các công ty thành viên thuộc tập đoàn và đưa Coteccons vận hành trên một hệ thống quản trị nguồn nhân lực thống nhất.

Trong khuôn khổ buổi gặp gỡ trước đó với Coteccons, ông Fabio Tiviti, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Chiến lược và Vận hành, Workday nhấn mạnh: “Coteccons đang thiết lập một chuẩn mực mới cho ngành xây dựng, khi nhìn nhận chuyển đổi số, về bản chất, là một sáng kiến lấy con người làm trọng tâm. Thông qua Workday, Coteccons đang trang bị cho lực lượng lao động của mình các năng lực AI doanh nghiệp và những hiểu biết dựa trên dữ liệu, tương tự như cách các tổ chức hàng đầu thế giới đang áp dụng. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Coteccons trong việc xây dựng một môi trường làm việc minh bạch hơn, linh hoạt hơn và sẵn sàng cho tương lai, trao quyền để nhân tài phát huy tối đa năng lực trong một bối cảnh thị trường ngày nay”.