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Lưu ý quan trọng khi đăng nhập VneID

| | Kinh tế số

Cơ quan chức năng vừa lý giải về lỗi "Tài khoản không khớp thông tin tại Cơ sở dữ liệu dân cư" khi đăng nhập VneID và hướng dẫn chi tiết cách xử lý.

Theo đó, lỗi "Tài khoản không khớp thông tin tại Cơ sở dữ liệu dân cư" khi đăng nhập VneID là một lỗi khá phổ biến và gây nhiều phiền toái.

Lỗi này thường xuất hiện khi thông tin bạn dùng để đăng nhập (số điện thoại, số CCCD) hoặc thông tin định danh cá nhân của bạn đang có sự mâu thuẫn giữa ứng dụng VneID và hệ thống dữ liệu gốc của Bộ Công an.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để bạn xác định nguyên nhân và các bước xử lý triệt để vấn đề này.

Bước 1: Công dân đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: dichvucong.gov.vn) bằng tài khoản VNelD để kiểm tra thông tin tài khoản trên hệ thống so với thông tin trên giấy tờ tùy thân.

Nếu thông tin trên tài khoản không khớp với thông tin trên giấy tờ tùy thân thì công dân liên hệ Công an xã nơi đăng ký thường trú hoặc liên hệ số điện thoại tổng đài hỗ trợ của Bộ Công an (1900 0368) để được cập nhật bố sung, điều chỉnh thông tin trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Bước 2: Sau khi đã hoàn thành việc cập nhật thông tin dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, công dân đăng nhập lại cổng Dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản VNelD và thực hiện cập nhật lại dữ liệu tài khoản theo các bước sau:

1. Đăng nhập cập cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn bằng tài khoản VnelD.

2. Tại thông tin tài khoản Chọn mục "Thông tin tài khoản"

Tại "Thông tin tài khoản" chọn "Thông tin định danh". Sau đó nhấn "Cập nhật từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư" để tiến hành xác minh, cập nhật lại dữ liệu.

Sau khi thông tin công dân được xác thực với Cơ sở dữ liệu Dân cư Quốc gia. Nhấn nút "Cập nhật" để kết thúc quá trình.

Trường hợp sau khi bấm "Cập nhật" hệ thống báo lỗi "Các thông tin cập nhật thất bại do thông tin không khớp với thông tin tại Cơ sở dữ liệu Dân cư, vui lòng kiểm tra lại thông tin đã nhập hoặc liên hệ với Công an nơi cư trú để cập nhật dữ liệu dân cư.

Theo Duy Anh

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
VNEID

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