Không chỉ dừng lại ở vị thế là nhà đầu tư FDI lớn nhất, Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam tiết lộ loạt kế hoạch dành cho thế hệ trẻ Việt Nam

Samsung không chỉ dừng lại ở vị thế là nhà đầu tư nước ngoài hay doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất tại Việt Nam. Mong muốn của chúng tôi là trở thành đối tác tin cậy nhất trong hành trình ươm mầm và phát triển nhân tài công nghệ Việt

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực then chốt đối với tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tuy nhiên, để những động lực này thực sự phát huy hiệu quả, yếu tố có tính quyết định vẫn là con người, đặc biệt là đội ngũ nhân lực có kiến thức chuyên môn, kỹ năng công nghệ, khả năng đổi mới sáng tạo và năng lực thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động.

Trong bối cảnh đó, mới đây, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) đã cùng với Samsung Việt Nam tổ chức Hội thảo thúc đẩy hợp tác Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Đỗ Tiến Thịnh – Phó Giám đốc NIC cho biết, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và lâu dài của cơ quan quản lý nhà nước, của các cơ sở giáo dục – đào tạo và của cộng đồng doanh nghiệp.

Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động hợp tác; nhà trường giữ vai trò đào tạo, nghiên cứu và cung cấp nguồn nhân lực; còn doanh nghiệp là nơi xác định nhu cầu thực tiễn, chuyển giao công nghệ, cung cấp môi trường trải nghiệm và tiếp nhận nguồn nhân lực sau đào tạo.

"Sự kết nối hiệu quả giữa ba bên sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chương trình đào tạo và nhu cầu của thị trường, đồng thời giúp các chương trình phát triển nhân lực được tổ chức theo hướng thực chất, có khả năng ứng dụng và tạo ra tác động bền vững", ông Thịnh nhấn mạnh.

Ông Đỗ Tiến Thịnh – Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC)

Đồng quan điểm, Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phụ trách đối ngoại và các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) Kim Yong Sup cho rằng mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp giữ vai trò then chốt trong giải bài toán nhân lực công nghệ chất lượng cao. Doanh nghiệp này sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo về AI, dữ liệu lớn, IoT và bán dẫn tại Việt Nam.

Theo ông Kim, tinh thần của Nghị quyết 57 xác định đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ là những động lực then chốt của đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, mô hình hợp tác “ba nhà” gồm Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp cần được xem là một cấu phần cốt lõi.

Đại diện Samsung nhận định không một tổ chức hay doanh nghiệp đơn lẻ nào có thể giải quyết hiệu quả bài toán nhân lực công nghệ. Trong mô hình hợp tác, doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu và xu hướng thị trường; nhà trường cung cấp nền tảng tri thức; còn Nhà nước định hướng và kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi.

Ông Kim đồng thời nhấn mạnh vai trò điều phối ở quy mô quốc gia của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), đơn vị kết nối các bên và hỗ trợ mở rộng những mô hình đào tạo công nghệ tới các trường đại học, học viện trên cả nước.

Từ STEM phổ thông đến AI và bán dẫn

Samsung Việt Nam xác định đầu tư vào con người và phát triển nhân lực là khoản đầu tư bền vững nhất cho tương lai, song hành với hoạt động đầu tư sản xuất. Theo doanh nghiệp, nếu hạ tầng nhà máy tạo ra giá trị kinh tế ở hiện tại thì đội ngũ nhân lực công nghệ tài năng là nền tảng tạo ra giá trị trong nhiều thập kỷ tiếp theo.

"Samsung không chỉ dừng lại ở vị thế là nhà đầu tư nước ngoài hay doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất tại Việt Nam. Mong muốn của chúng tôi là trở thành đối tác tin cậy nhất trong hành trình ươm mầm và phát triển nhân tài công nghệ Việt", đai diện Samsung Việt Nam cho hay.

Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phụ trách đối ngoại và các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR), ông Kim Yong Sup

Trên định hướng này, Samsung đang triển khai một chuỗi chương trình trách nhiệm xã hội và đào tạo nhân tài theo mô hình hợp tác “ba nhà”. Ở bậc phổ thông, cuộc thi Solve for Tomorrow hướng tới khơi dậy niềm đam mê STEM trong học sinh THCS và THPT.

Theo thông tin được ông Kim công bố, với sự đồng hành của NIC, Solve for Tomorrow 2026 đã hiện diện tại toàn bộ 34 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 2.900 ý tưởng dự thi từ khoảng 1.400 trường trên cả nước.

Ở bậc cao đẳng và đại học, chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) tập trung đào tạo các công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và đặc biệt là bán dẫn. Bên cạnh đó, Samsung Talent Program (STP) hỗ trợ học bổng và nghiên cứu, hướng tới bồi dưỡng các kỹ sư xuất sắc tại những trường đại học hàng đầu.

Theo lãnh đạo Samsung Việt Nam, SIC là một trong những ví dụ rõ nét nhất về hiệu quả của mô hình hợp tác ba bên. Các trường đảm nhiệm truyền thông, tuyển sinh và tổ chức lớp học; Samsung cung cấp giáo trình chuẩn quốc tế, trang thiết bị cùng đội ngũ chuyên gia đào tạo thực tiễn; NIC đóng vai trò kết nối, hỗ trợ nhân rộng chương trình tới các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Sự phối hợp này đang từng bước hình thành một hệ sinh thái đào tạo công nghệ có độ phủ rộng, đưa kiến thức hiện đại đến gần hơn với sinh viên. Ông Kim cũng ghi nhận vai trò của ban giám hiệu và đội ngũ giảng viên tại các viện, trường đối tác của SIC 2026 trong việc chuyển tải tri thức công nghệ tới người học.

Trong thời gian tới, Samsung dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô các chương trình hiện có, đồng thời tăng cường hợp tác với NIC và các trường đại học. Mục tiêu là mang lại thêm cơ hội học tập thực chất, đạt chuẩn quốc tế, qua đó chuyển hóa tiềm năng của thế hệ trẻ thành năng lực công nghệ phục vụ tăng trưởng dài hạn.



