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Google khai tử Google Assistant từ tháng 9, Gemini sẽ trở thành trợ lý mặc định

| | Kinh tế số

Google xác nhận sẽ bắt đầu ngừng hoạt động Google Assistant từ ngày 4/9, đánh dấu bước chuyển sang Gemini trên Android và Wear OS. Quá trình triển khai sẽ diễn ra trong vài tuần.

Google đã chính thức xác nhận sẽ ngừng dịch vụ Google Assistant, khi Gemini trở thành nền tảng trợ lý AI mới của hãng. Theo thông báo, quá trình khai tử Google Assistant sẽ bắt đầu từ ngày 4/9, tuy nhiên việc triển khai sẽ diễn ra theo từng giai đoạn và có thể mất vài tuần để áp dụng với toàn bộ người dùng vẫn đang sử dụng dịch vụ này.

Việc ngừng hoạt động sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị chạy Android và Wear OS. Ngoài ra, những tai nghe sử dụng Google Assistant thông qua điện thoại cũng sẽ không còn được hỗ trợ, tương tự các phương tiện sử dụng Android Auto, do các nền tảng này thực chất khai thác Google Assistant từ điện thoại kết nối.

Trong khi đó, Google cho biết Google Assistant vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trên các mẫu ô tô sử dụng Google built-in, tức chạy hệ điều hành Android Automotive. Bên cạnh đó, Google TV cùng các thiết bị Google Home như loa thông minh và màn hình thông minh hiện cũng chưa nằm trong kế hoạch ngừng hỗ trợ.

Google cho biết hãng đang nỗ lực mang đến quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi nhất cho người dùng. Đồng thời, công ty tin rằng Gemini sẽ mang lại trải nghiệm trợ lý số với nhiều khả năng hơn và hữu ích hơn so với Google Assistant trước đây.

Theo M.Đức

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
Google

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