Grab phát thông báo quan trọng về vị trí đón, giá cước mới đến toàn bộ khách hàng đặt xe tại sân bay Nội Bài

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Điểm đón và giá cước GrabCar tại sân bay Nội Bài

Ngày 5/8, Grab đã đăng tải thông tin cập nhật điểm đón và giá cước dịch vụ GrabCar tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài tới người dùng.

Grab cho biết, theo phương án tổ chức giao thông mới tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài kể từ ngày 3/8, vị trí đón GrabCar tại Nhà ga T1 (Ga Quốc nội) và Nhà ga T2 (Ga Quốc tế) cụ thể như sau:

Vị trí đón khách đặt GrabCar tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Nguồn: Grab)

Ứng dụng cũng thông tin thêm, giá cước GrabCar cũng sẽ được điều chỉnh từ ngày 6/8 với mức hấp dẫn hơn, cụ thể như sau:

Giá cước GrabCar tại tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Nguồn: Grab)

Grab lưu ý, đây là cước phí một chiều, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (8%), chưa bao gồm lệ phí cầu đường, phí sân bay và các loại phụ phí khác (nếu có).

Trong trường hợp hành khách quyết định xuống xe trước khi đến điểm đến đã đặt trên ứng dụng Grab, 100% cước phí chuyến xe sẽ được áp dụng.

Bên cạnh đó, theo quy định, tài xế Grab không được phép dừng xe đón/trả khách quá 05 phút. Do đó, ứng dụng khuyến nghị người dùng nhanh chóng di chuyển đến điểm đón để gặp tài xế đúng giờ và tránh gây ùn tắc.

Mức phí ra/vào sân bay theo Quy định của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài quy định: 10 phút đầu tiên, mức phí là 9.000 đồng; mỗi block 30 phút tiếp theo, mức phí là 4.000 đồng.

Grab cho biết, việc thực hiện một số quy định để đảm bảo an toàn, an ninh tại sân bay có thể khiến tài xế mất nhiều thời gian hơn để đón khách hàng. Vì vậy, ứng dụng khuyến nghị người dùng lưu ý các thông tin trên để có thể đón xe dễ dàng.

﻿Sân bay Nội Bài triển khai phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực nhà ga

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, từ ngày 3/8, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng triển khai phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực nhà ga.

Việc điều chỉnh luồng tuyến được thực hiện nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, giữ vững an ninh trật tự và hạn chế ùn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ Thủ đô.

Tại nhà ga T1, khu vực sảnh đến tầng 1 cũng được tổ chức lại theo từng làn dành riêng cho xe cá nhân, taxi nhượng quyền, xe ưu tiên, xe từ 9 chỗ trở lên và xe kinh doanh vận tải.

Xe kinh doanh vận tải không nhượng quyền dưới 9 chỗ và xe từ 9 chỗ trở lên phải đón khách tại bãi đỗ P2 theo lộ trình riêng, không được vào khu vực sảnh đón. Xe cá nhân dưới 9 chỗ đón khách tại khu vực P1 và thời gian dừng đón khách không quá 5 phút.

Tuy nhiên, việc thay đổi phương án tổ chức giao thông khiến một số hành khách sử dụng xe công nghệ gặp bất tiện khi phải di chuyển xa hơn để đến khu vực đón xe tại bãi đỗ trước sảnh E, nhà ga T1.

Do đó, tiếp thu các ý kiến phản ánh của hành khách, đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã làm việc với Công an Cửa khẩu và thống nhất điều chỉnh phương án đón khách dành cho xe dịch vụ, với tinh thần cầu thị và đặt trải nghiệm của hành khách song hành cùng yêu cầu bảo đảm trật tự giao thông.

Cụ thể, xe dịch vụ mang biển kiểm soát màu vàng dưới 9 chỗ sẽ được phép đón khách tại làn 3, phía trước sảnh E, nhà ga T1, tương tự như các phương tiện mang biển kiểm soát màu trắng. Khu vực này được bố trí mái che, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách và hành lý trong mọi điều kiện thời tiết.