AI đang “làm content”, KOL sẽ “làm nghề” thế nào? Hé lộ phiên chuyên đề tại KOL Summit 2026

Một video có thể được tạo bằng AI trong vài phút, một ý tưởng có thể nhanh chóng trở thành xu hướng, nhưng phía sau tốc độ đó là hàng loạt câu hỏi mới về bản quyền, hợp tác thương hiệu và trách nhiệm của người có ảnh hưởng. Đây cũng là những câu chuyện sẽ được đặt lên bàn tại phiên chuyên đề “Ảnh hưởng số và tương lai sáng tạo” trong khuôn khổ KOL Summit 2026.

Diễn ra từ 8h ngày 7/9/2026 tại Trung tâm hội nghị Thiskyhall Sala, TP. Hồ Chí Minh, phiên chuyên đề quy tụ các nhà sáng tạo nội dung, đại diện doanh nghiệp, chuyên gia truyền thông, bản quyền và cơ quan quản lý. Thay vì chỉ nói về việc làm thế nào để tạo ra một nội dung viral, chương trình đi sâu vào những thay đổi đang diễn ra phía sau hệ sinh thái sáng tạo số.

AI, bản quyền và thương hiệu: Những bài toán mới của người làm content

Phiên chuyên đề “Ảnh hưởng số và tương lai sáng tạo” bắt đầu lúc 8h với phần đăng ký đại biểu, sau đó là tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc, đề dẫn của Đại tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Ngay sau đó, phiên Báo cáo chính sẽ lần lượt mở ra 4 góc nhìn về những thay đổi đang tác động trực tiếp đến nghề sáng tạo nội dung.

Mở đầu là ông Lê Viết Vũ Minh - TikToker Minh Vẹo với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và sự chuyển dịch chuẩn mực trong hệ sinh thái sáng tạo số”. Khi AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình lên ý tưởng, sản xuất và phân phối nội dung, những chuẩn mực của nghề sáng tạo cũng đứng trước một loạt thay đổi.

Tiếp nối là câu chuyện về “Quyền tác giả và rủi ro trong chuỗi hợp tác giữa nhãn hàng, agency và KOL”, được chia sẻ bởi bà Lê Thuỳ Trang - Giám đốc Trung tâm bản quyền và hợp tác chương trình FPT Play.

Không chỉ công nghệ hay bản quyền, cách thương hiệu hợp tác với người có ảnh hưởng cũng đang thay đổi. Ông Trần Quốc Khánh - Founder & CEO Vietsuccess sẽ mang đến góc nhìn về “Yêu cầu mới trong chiến lược hợp tác Người có ảnh hưởng và thương hiệu”.

Khép lại phiên Báo cáo chính là nhà báo, nhà thơ Nguyễn Phong Việt với chủ đề “Từ sức ảnh hưởng đến giá trị dẫn dắt: Vai trò của người sáng tạo trong kỷ nguyên số” - một góc nhìn rộng hơn về việc người sáng tạo có thể tạo ra tác động như thế nào bên cạnh những chỉ số quen thuộc như lượt xem hay lượt theo dõi.

Cũng trong sáng 7/9 diễn ra song song 2 phiên chuyên đề đem lại những góc nhìn nóng nhất về nghề KOL thời AI. Cùng với “Ảnh hưởng số và tương lai sáng tạo” sẽ là phiên chuyên đề “AI, Thông tin sai lệch và Khủng hoảng niềm tin” nhằm trả lời các câu hỏi chính: Al - Giới hạn nào cho sáng tạo? Ranh giới mong manh giữ "viral" và "chuẩn mực"? Sức ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm gì?

Hai phiên chuyên đề cùng diễn ra trong sang 7/9 đem lại góc nhìn nóng nhất về nghề KOL thời AI

Không chỉ làm content, KOL còn phải biết cách bảo vệ chính mình

Sau tiệc trà và giờ nghỉ giải lao, chương trình tiếp tục với tọa đàm “Đối thoại đa bên về bảo vệ và phát triển hoạt động của người có ảnh hưởng trong môi trường số”.

Tọa đàm do bà Bùi Việt Hà - Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng Tập đoàn Yeah1 điều phối, với sự tham gia của Luật sư Trần Viết Hà - Giám đốc Công ty luật TNHH MTV Hà và Cộng sự; ông Đặng Lê Huy (Jason Đặng) - Phó Tổng Giám đốc SpaceSpeakers Label; bà Phạm Thị Thủy Tiên - TikToker, Nhà sáng tạo nội dung Vẽ kể chuyện; và ông Trần Hoàng - Giám đốc VCCorp Network.

Điểm đáng chú ý của phiên này là câu chuyện về người có ảnh hưởng được nhìn từ nhiều phía cùng lúc. Người sáng tạo cần làm gì để bảo vệ quyền lợi và hạn chế rủi ro khi hoạt động trên môi trường số? Doanh nghiệp và các đơn vị hợp tác với KOL cần thay đổi cách làm việc ra sao khi vai trò của người có ảnh hưởng ngày càng lớn?

Những vấn đề liên quan đến pháp lý, bản quyền, trách nhiệm với nội dung và cộng đồng được đặt trong cùng một cuộc đối thoại, với sự tham gia của người làm nghề, doanh nghiệp, luật sư, mạng lưới sáng tạo và cơ quan quản lý. Đó cũng là lúc câu chuyện về “sức ảnh hưởng” được kéo gần hơn với thực tế làm nghề: ảnh hưởng càng lớn, yêu cầu về hiểu biết pháp luật, trách nhiệm nội dung và cách hợp tác càng trở thành những phần không thể tách rời.

Tọa đàm dự kiến kết thúc lúc 11h ngày 7/9, khép lại phiên chuyên đề “Ảnh hưởng số và tương lai sáng tạo” sau gần 3 giờ với các báo cáo và đối thoại xoay quanh AI, bản quyền, quan hệ giữa KOL và thương hiệu, cũng như những yêu cầu mới đối với người có ảnh hưởng trong môi trường số. Những vấn đề này không phải lúc nào cũng có ngay một đáp án dễ dàng, nhưng việc đặt chúng lên bàn đối thoại từ nhiều góc nhìn sẽ mở ra cách tiếp cận rõ ràng hơn với một lĩnh vực đang thay đổi từng ngày.