Ai đang nắm hơn 2 nghìn tấn vàng?

Theo dữ liệu thống kê tính đến cuối tháng 10/2025, tổng lượng vàng nắm giữ bởi các quỹ ETF vàng trên thế giới lên đến gần 3.900 tấn, tương đương mức kỷ lục hồi cuối năm 2020 và đầu 2022. Phần lớn lượng vàng trên được nắm giữ bởi các quỹ đến từ khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu.

Dữ liệu từ Muavangbac.vn

Đáng chú ý, các quỹ ETF vàng thuộc 2 nhóm BlackRock và SPDR đã nắm giữ tổng cộng hơn 2.000 tấn vàng, tương đương giá trị vào khoảng 275 tỷ USD. Chỉ riêng bộ đôi SPDR Gold Shares và SPDR Gold MiniShares Trust đã nắm hơn 1.200 tấn vàng.

Trong khi đó, 2 quỹ vàng lớn nhất nhóm BlackRock là iShares Gold Trust và iShares Physical Gold ETC nắm giữ tổng cộng hơn 720 tấn. Ngoài ra, nhiều quỹ nhỏ thuộc BlackRock quản lý cũng đang nắm giữ "rải rác" vài chục tấn vàng.

Từ đầu năm, các quỹ ETF vàng đã hút vốn rất mạnh để mua vàng. Chỉ riêng quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares đã hút ròng khoảng 10 tỷ USD để mua thêm khoảng 170 tấn vàng từ đầu năm, ghi nhận mức cao nhất kể từ năm 2020. Xu hướng này phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào vàng như một “nơi trú ẩn an toàn” giữa thế giới đầy biến động.

Bên cạnh các quỹ, nhu cầu tích trữ khổng lồ từ các Ngân hàng Trung ương trên thế giới cũng là một yếu tố kích thích giá vàng tăng nóng thời gian qua. Theo Goldman Sachs, các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã mua ròng hơn 500 tấn vàng trong năm 2025, nhằm đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào USD.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị, bất ổn thương mại toàn cầu, sự bất định trong triển vọng kinh tế Mỹ, USD suy yếu,… là các yếu tố thúc đẩy nhu cầu tích trữ vàng tăng cao, tác động trực tiếp đến giá vàng. Từ đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 60% và đang ở vùng đỉnh trên 4.200 USD/ounce.

Dữ liệu từ Muavangbac.vn

Đánh giá về triển vọng thị trường vàng thời gian tới, ông Shaokai Fan, Giám đốc phụ trách Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, tốc độ tích lũy vàng thông qua các quỹ ETF sẽ tăng mạnh trên toàn cầu trong quý 4, thậm chí vượt qua mức cao nhất trước đó.

Xu hướng này có thể tiếp tục được duy trì nhờ những yếu tố tích cực hỗ trợ cho việc tích lũy thêm vàng. Hoạt động mua vàng vẫn ổn định trong năm nay bất chấp giá vàng tăng cao. WGC giữ nguyên các mục tiêu tích cực đã đưa ra trước đó nhưng bổ sung thêm một chút tiềm năng tăng giá, dựa trên triển vọng tích cực đối với Trung Quốc và Ấn Độ.

“Sự mở rộng nhu cầu cũng là một yếu tố tích cực với xu hướng giá vàng. Nhu cầu vàng dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, nhờ dòng vốn đầu tư gia tăng vào cả quỹ ETF cũng như vàng miếng và vàng xu. Việc mua vàng từ các NHTW tiếp tục là yếu tố chủ chốt của nhu cầu vàng” , ông Shaokai Fan nhận định.