AI giúp các nhà lãnh đạo đi qua vùng mờ trong quá trình ra quyết định như thế nào?

Khi bản năng không còn đủ để lèo lái doanh nghiệp qua bất định

Trong một thế giới vận hành bằng tốc độ và dữ liệu, những quyết định của nhà lãnh đạo không còn chỉ dựa vào bản năng hay kinh nghiệm cá nhân. Từ việc mở rộng thị trường, thay đổi chiến lược sản phẩm, đến định hướng sáng tạo cho một chương trình tầm quốc gia, mỗi lựa chọn đều chứa đựng rủi ro và sức nặng. Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà đang trở thành đối tác chiến lược giúp lãnh đạo tự tin hơn khi đối mặt với những bài toán không có đáp án sẵn.

Hình ảnh CEO Bảo Hoàng trong tập 2 của Voices of Galaxy - chuỗi phim ngắn truyền cảm hứng do Samsung Việt Nam thực hiện là một ví dụ cho tinh thần đó. Giữa hàng loạt lựa chọn thiết kế sân khấu cho một sự kiện quốc tế, anh không chọn cách chờ cảm hứng hay làm theo thói quen, mà bắt đầu "trò chuyện" với Gemini Live, nền tảng AI hiểu tiếng Việt. Từ gợi ý xu hướng thiết kế, phân tích điểm nhấn sân khấu, đến mô phỏng các phương án trình diễn, AI giúp anh nhìn rõ bức tranh lớn trước khi hành động. Không thay thế vai trò sáng tạo của con người, công nghệ đóng vai "cộng sự chiến lược" giúp nhà lãnh đạo xử lý rủi ro nhanh hơn và tự tin hơn khi bước vào vùng mờ.

Từ phản ứng sang dự đoán, bước chuyển của lãnh đạo thời đại AI

Ra quyết định vốn là nghệ thuật cân bằng giữa dữ liệu và trực giác. Nhưng khi lượng thông tin quá lớn, việc "nhìn xa" trở nên khó hơn bao giờ hết. Theo khảo sát của Deloitte được công bố tháng 9/2024, hơn 60% doanh nghiệp Việt đang thí điểm ứng dụng AI không chỉ để tự động hóa quy trình, mà còn trong phân tích thị trường và hoạch định chiến lược. Với những nền tảng như Galaxy AI và Gemini Live, CEO giờ có thể trò chuyện trực tiếp với AI bằng tiếng Việt để xây dựng nhiều kịch bản và kết quả dự kiến, thay vì chỉ dựa vào dự đoán cảm tính.

Nếu trước đây, nhiều quyết định quản trị chỉ được đưa ra khi "có vấn đề", thì nay AI giúp nhà lãnh đạo chủ động nhìn thấy tín hiệu sớm. Các doanh nghiệp Việt đang chuyển từ mô hình "reactive" sang "predictive" – nghĩa là thay vì "chữa cháy" - phản ứng khi rủi ro xảy ra, họ "phòng cháy" bằng cách dự báo trước để điều chỉnh chiến lược. Trong quá trình chuyển đổi đó, AI có thể phân tích hàng nghìn dữ liệu bán hàng, phản hồi người dùng, biến động truyền thông xã hội, và cảnh báo những thay đổi nhỏ có thể trở thành xu hướng lớn.

Sử dụng công nghệ để hỗ trợ chèo lái doanh nghiệp qua vùng mờ

Câu chuyện của Bảo Hoàng là một điển hình. Khi mọi dữ liệu không đầy đủ và không ai có câu trả lời đúng, người dẫn đầu phải ra quyết định giữa những điều chưa chắc chắn. Trong khoảnh khắc ấy, việc có cộng sự như AI có thể phân tích, gợi mở, phản biện, và dự báo giúp con người bước đi với sự tự tin được củng cố bằng dữ liệu.

Gemini Live không thay Bảo Hoàng sáng tạo, nhưng giúp anh ra quyết định nhanh hơn với rủi ro được tính toán kỹ lưỡng hơn, bằng cách trình bày các lựa chọn kèm dữ liệu tham chiếu và dự đoán phản ứng khán giả. Và có lẽ, đó chính là "sức mạnh mềm" mà công nghệ đang trao cho các nhà lãnh đạo Việt, để họ hiểu sâu hơn và quyết định sáng suốt hơn.

AI - trợ thủ đắc lực cho lãnh đạo thế hệ mới

Trong hành trình ứng dụng công nghệ vào quản trị, AI không làm mất đi bản lĩnh lãnh đạo. Nhà lãnh đạo vẫn là người ra quyết định, nhưng AI giúp họ "soi sáng vùng mờ" bằng dữ liệu, giảm thiểu rủi ro cảm tính. Với hệ sinh thái AI hiểu tiếng Việt, các nhà lãnh đạo có thể mang theo "cố vấn ảo" bên mình trên một thiết bị duy nhất như Samsung Galaxy Z Fold7. Một chiếc điện thoại có thể vừa là bàn làm việc di động, vừa là phòng họp, vừa là nơi AI giúp họ nhìn thấy bức tranh lớn hơn.

AI - cộng sự thời đại mới

Tốc độ thay đổi của thế giới tạo ra tương lai nhiều biến động. Nhưng chính trong vùng mờ ấy, bản lĩnh lãnh đạo được định hình, không phải bởi người biết tất cả, mà bởi người dám bước đi với sự hỗ trợ đúng đắn. Voices of Galaxy kể câu chuyện ấy qua ngôn ngữ điện ảnh; còn ngoài đời thực, AI đang trở thành người bạn đồng hành để các nhà lãnh đạo Việt bước qua bất định với sự tự tin và dữ liệu trong tay.

Voices of Galaxy là chuỗi phim truyền cảm hứng gồm 10 câu chuyện, 10 tiếng nói của các nhân vật với xuất phát điểm khác nhau nhưng đang cùng viết hành trình ‘vươn mình’ theo cách riêng của họ với sự đồng hành của Galaxy AI và Gemini Live. Chiến dịch truyền cảm hứng cho người Việt thực hiện những bước đi táo bạo để phát triển, sáng tạo, hành động, nhằm nâng tầm và lan tỏa các giá trị quốc gia.

Để theo dõi hành trình của Voices of Galaxy, truy cập: https://www.youtube.com/@SamsungVietnam.