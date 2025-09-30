Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

AI giúp giảm tới 30% năng lượng lãng phí trong các tòa nhà thương mại

30-09-2025 - 16:02 PM | Kinh tế số

Một nghiên cứu mới từ KPMG cho thấy các hệ thống quản lý năng lượng ứng dụng AI có thể giúp giảm tới 30% lượng năng lượng tiêu thụ trong các tòa nhà thương mại.

Theo KPMG - một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới - việc giảm phát thải carbon không chỉ phụ thuộc vào chuyển đổi sang năng lượng tái tạo mà còn nằm ở việc cắt giảm tiêu thụ năng lượng tổng thể. Trong đó, tối ưu hóa hiệu suất vận hành của các hệ thống hiện có được xem là giải pháp trực tiếp, tiết kiệm chi phí và dễ triển khai hơn so với việc thay thế phần cứng như máy bơm nhiệt hay cách nhiệt mới.

AI giúp giảm tới 30% năng lượng lãng phí trong các tòa nhà thương mại- Ảnh 1.

Nghiên cứu mới từ KPMG cho thấy: Hệ thống AI có thể giúp cải thiện hiệu suất năng lượng của các tòa nhà lên 30%. (Nguồn: KPMG)

KPMG đề xuất mô hình quản lý năng lượng chiến lược (SEM) kết hợp AI và Internet of Things (IoT), cho phép hệ thống tự động điều chỉnh tiêu thụ điện và nhiệt theo thời gian thực. Các doanh nghiệp đã áp dụng mô hình này ghi nhận mức giảm năng lượng đáng kể.

AI giúp giảm tới 30% năng lượng lãng phí trong các tòa nhà thương mại- Ảnh 2.

Các tòa nhà bền vững tiết kiệm năng lượng và nhiệt tốt hơn nhiều so với các tòa nhà cũ. (Nguồn: Siemens)

Ông Donatas Karčiauskas – CEO của công ty Exergio chuyên về hiệu suất năng lượng tòa nhà – xác nhận: “AI đang giúp các dự án của chúng tôi cắt giảm lãng phí từ 20–30%, bất kể khí hậu hay tuổi đời của tòa nhà. Tuy nhiên, hiệu quả này chỉ duy trì nếu có quản lý vận hành thông minh liên tục”.

Nghiên cứu của KPMG cũng đưa ra mô hình ba tầng cải thiện hiệu suất năng lượng:

  • Tầng 1: Tối ưu hệ thống hiện có bằng AI (điều chỉnh HVAC, ánh sáng,...)
  • Tầng 2: Nâng cấp thiết bị cũ sang phiên bản tiết kiệm năng lượng
  • Tầng 3: Triển khai năng lượng tái tạo và hợp đồng điện dài hạnKPMG nhấn mạnh rằng việc đầu tư vào năng lượng tái tạo chỉ nên thực hiện sau khi đã giảm thiểu tiêu thụ cơ bản.

Đáng chú ý, nghiên cứu cũng đề cao khái niệm “AI lấy con người làm trung tâm” – tức duy trì giám sát vận hành bởi con người để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả lâu dài.

Theo Minh Hoàn

VTC News

