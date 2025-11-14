Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai nhìn thấy hai người phụ nữ sau, liên hệ ngay SĐT 0972178968

14-11-2025 - 06:46 AM | Sống

Các đối tượng trên có hành vi lừa đảo thông qua việc thuê xe ô tô nhưng không trả lại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Đặng Thị Phương Thuý (SN 1983; thường trú tại: phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) và Lèo Hải Phương (SN 1996; thường trú tại: xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ai nhìn thấy hai người phụ nữ sau, liên hệ ngay SĐT 0972178968- Ảnh 1.

Đối tượng Đặng Thị Phương Thuý (trái) và Lèo Hải Phương (phải)

Theo đơn trình báo của các bị hại kinh doanh dịch vụ thuê xe tự lái tại đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, các đối tượng trên có hành vi lừa đảo thông qua việc thuê xe ô tô nhưng không trả lại.

Hiện chưa xác định được các đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm các đối tượng.

Ai biết hoặc nhìn thấy các đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (đồng chí Trần Quang Minh - Số điện thoại: 0972178968) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Biết rõ vợ bị lừa, người đàn ông vẫn chuyển khoản 1,5 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo: “Tôi đang chuẩn bị chuyển thêm 5 tỷ”

Theo Tư

Đời

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sếp Mailisa đang ở đâu?

Sếp Mailisa đang ở đâu? Nổi bật

Bí quyết trường thọ của VĐV thể hình lớn tuổi nhất thế giới vô địch ở tuổi 100!

Bí quyết trường thọ của VĐV thể hình lớn tuổi nhất thế giới vô địch ở tuổi 100! Nổi bật

Nghiên cứu mới: Tin vui cho người uống cà phê thường xuyên

Nghiên cứu mới: Tin vui cho người uống cà phê thường xuyên

05:18 , 14/11/2025
Cụ bà 97 tuổi ở một mình nói thẳng: Sau 70 tuổi, bài tập tốt nhất để kéo dài tuổi thọ không phải đi bộ mà là 6 động tác này

Cụ bà 97 tuổi ở một mình nói thẳng: Sau 70 tuổi, bài tập tốt nhất để kéo dài tuổi thọ không phải đi bộ mà là 6 động tác này

04:05 , 14/11/2025
Sau khi nghỉ hưu, những người thực sự khôn ngoan sẽ làm tốt 10 điều này, không phải khoe khoang mà để sống trọn vẹn

Sau khi nghỉ hưu, những người thực sự khôn ngoan sẽ làm tốt 10 điều này, không phải khoe khoang mà để sống trọn vẹn

00:35 , 14/11/2025
Mỹ nhân đẹp nhất "Tây du ký" U80 trẻ như 40: Có nguyên tắc ăn "1 ít, 1 nhiều" chống già, khỏe xương khớp, đi đứng nhanh nhẹn như thanh niên lại còn tràn đầy khí chất

Mỹ nhân đẹp nhất "Tây du ký" U80 trẻ như 40: Có nguyên tắc ăn "1 ít, 1 nhiều" chống già, khỏe xương khớp, đi đứng nhanh nhẹn như thanh niên lại còn tràn đầy khí chất

23:45 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên