Ai nhìn thấy hai người phụ nữ sau, liên hệ ngay SĐT 0972178968
Các đối tượng trên có hành vi lừa đảo thông qua việc thuê xe ô tô nhưng không trả lại.
- 06-11-2025Hơn 50 "người vợ có giấc mơ tan vỡ" xuất hiện cùng lúc: Bị lừa đảo hết tiền và tình 1 cách ngỡ ngàng
- 15-10-2025Cụ bà 70 tuổi bị liệt mặt vẫn bị dụ làm 20 ca phẫu thuật thẩm mỹ, ngốn 1,7 tỷ đồng, con trai đau đớn: ‘Mẹ tôi bị lừa đến đồng cuối cùng'
- 14-10-2025Một cuộc điện thoại làm "bốc hơi" 7,5 tỷ đồng, sinh viên năm 3 kể lại toàn bộ quá trình bị lừa, từng chi tiết đều nghẹt thở
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Đặng Thị Phương Thuý (SN 1983; thường trú tại: phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) và Lèo Hải Phương (SN 1996; thường trú tại: xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đơn trình báo của các bị hại kinh doanh dịch vụ thuê xe tự lái tại đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, các đối tượng trên có hành vi lừa đảo thông qua việc thuê xe ô tô nhưng không trả lại.
Hiện chưa xác định được các đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm các đối tượng.
Ai biết hoặc nhìn thấy các đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (đồng chí Trần Quang Minh - Số điện thoại: 0972178968) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.
Đời