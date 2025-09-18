Ái nữ Gen Z đưa brand Việt đến New York Fashion Week: Không chỉ tài năng, ngoài đời còn là "cool girl" chính hiệu

Thời trang Việt đang từng bước khẳng định vị thế khi vươn tầm ra thế giới, nhất là vài năm đổ lại đây với những thành tựu ấn tượng. Việc góp mặt tại một trong bốn kinh đô thời trang lớn nhất thế giới là dấu mốc quan trọng, khẳng định tên tuổi, tài năng và bản lĩnh của các NTK trẻ Việt Nam, điển hình là NTK Phan Đăng Hoàng tại Milan Fashion Week, NTK Phan Huy đưa thời trang Việt đến với Paris Fashion Week, NTK Nguyễn Tiến Truyển với BST kết hợp cùng NTK người Thuỵ Sĩ Kevin Germanier tại Tuần lễ thời trang Haute Couture... Họ không chỉ tạo nên những thiết kế ấn tượng, mà còn mang trong đó tinh thần văn hóa, bản sắc riêng, đủ sức cạnh tranh với những tên tuổi quốc tế.

Mới đây, giới mộ điệu Việt tiếp tục bất ngờ khi IVY Moda - thương hiệu vốn gắn liền với phong cách công sở thanh lịch gần 20 năm tuổi lại xuất hiện tại New York Fashion Week Xuân/Hè 2026 với BST mang tên Continuum . Đáng chú ý, NTK đứng sau BST lần này là Vy Nguyễn - ái nữ duy nhất của nhà sáng lập IVY Moda. Sinh ra trong cái nôi là một thương hiệu thời trang lâu đời, Vy Nguyễn không chỉ có sẵn một nền tảng vững chắc mà còn mang trên vai kỳ vọng kế nghiệp cũng như định hướng để thương hiệu vươn tầm quốc tế - con đường mà rất nhiều NTK cũng như thương hiệu Việt Nam đang hướng tới hiện nay.

BST Continuum của NTK Vy Nguyễn trình làng tại New York Fashion Week. (Nguồn: greeeezyna)



BST Continuum là thành quả của ái nữ nhà IVY Moda.

Gen Z dám bước ra khỏi "vùng an toàn", cầm bút vẽ từ năm 2 tuổi

Vy Nguyễn, tên đầy đủ là Nguyễn Lê Thục Vy (24 tuổi). Lợi thế lớn nhất của Vy tất nhiên là được tiếp cận với thời trang từ sớm, nhưng chính sự chủ động tìm kiếm trải nghiệm, không ngừng học hỏi thay vì yên tâm với "điểm tựa an toàn" mới là điều giúp Thục Vy khẳng định được dấu ấn riêng của bản thân trong ngành thời trang không ngừng biến đổi này.

Năm 16 tuổi, Vy sang Mỹ và theo học ngành Thiết kế thời trang tại Học viện Công nghệ Thời trang New York (Fashion Institute of Technology – FIT), một trong những môi trường đào tạo uy tín hàng đầu thế giới. Cô từng làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại các thương hiệu nổi tiếng như Dion Lee, Grace Ling, Yeon Studio. Quãng thời gian này đã giúp NTK trẻ trau dồi tư duy thẩm mỹ, mở rộng tầm nhìn và định hình phong cách sáng tạo mang màu sắc cá nhân.

Vy Nguyễn - NTK Việt 24 tuổi đã có màn ra mắt ấn tượng trên sàn diễn New York Fashion Week.

Niềm đam mê nghệ thuật và thời trang của Vy bắt đầu từ rất sớm. Cô cầm bút vẽ từ khi mới 2 tuổi, đến năm 6-7 tuổi đã hình thành ước mơ trở thành nhà thiết kế. Năm 10 tuổi, Vy tập trung rèn luyện kỹ năng minh họa thời trang (fashion illustration) và kiên trì phát triển năng lực sáng tạo qua từng năm. Rồi cứ thế, mọi thứ dẫn dắt Vy đến New York Fashion Week để cùng tạo nên một cột mốc quan trọng: từ cô bé say mê hội họa, lớn lên trong gia đình thời trang, Vy đã khẳng định bản lĩnh của một nhà thiết kế Gen Z, thay chiếc áo hoàn toàn mới cho một brand đồ công sở lão làng, và lớn hơn cả là đưa thời trang Việt vươn ra thế giới.

Trước đó, Vy Nguyễn đã từng ra mắt bộ sưu tập "Rivière Noire" (tạm dịch: Dòng sông huyền bí) tại New York vào năm 2024. BST lấy cảm hứng từ hình ảnh áo dài Hà Nội đầu thế kỷ 20, gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa nét truyền thống và phong cách avant-garde hiện đại, hòa quyện giữa chất ma mị và tinh thần tối giản. Các thiết kế trong BST gây chú ý với những đường cắt mạnh mẽ và tinh tế, cho thấy sự dấn thân và khát vọng khai phá của một NTK trẻ.

BST "Rivière Noire" của Vy Nguyễn được lấy cảm hứng từ hình ảnh áo dài Hà Nội đầu thế kỷ 20.

"Cool girl energy" giữa đời thường

Là một NTK thời trang, phong cách cá nhân của Vy Nguyễn cũng ấn tượng không kém những BST do cô sáng tạo nên. Vy trung thành với tinh thần minimal chic - sự tối giản tinh tế nhưng đầy cá tính. Cô nàng ưu ái những gam màu kinh điển như đen - xám - trắng, vừa dễ kết hợp, vừa dễ mix thành những outfit đủ tinh tế, đủ ấn tượng. Những item như áo hai dây, quần ống suông hay chân váy xẻ cao thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của Vy, tạo nên hình ảnh một cô nàng Gen Z phóng khoáng mà vẫn giữ được sự sang chảnh chuẩn mực của giới thiết kế.

Không theo phong cách tiểu thư, giao diện của Vy Nguyễn rất cool và tràn đầy năng lượng.

Gu thời trang tối giản mà cực thời thượng, chuẩn chất riêng của ái nữ nhà IVY Moda.

Từ thành quả đầy ấn tượng tại New York Fashion Week, Vy Nguyễn đang chứng minh bản lĩnh và dấu ấn cá nhân của thế hệ nhà thiết kế trẻ Việt Nam. Với nền tảng gia đình, tư duy thẩm mỹ hiện đại và phong cách sống chuẩn Gen Z, cô không chỉ được nhắc đến với danh xưng ái nữ IVY Moda mà còn là gương mặt đầy tiềm năng, sẵn sàng đưa thời trang Việt tiệm cận với dòng chảy thời trang quốc tế.



