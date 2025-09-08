"Trưởng công chúa" Winnie - ái nữ thừa kế tập đoàn: Xinh xắn, học giỏi, hát hay, chơi thể thao đỉnh... thì ra tiểu thuyết không lừa chúng ta

Ngay từ khi chào đời, bé Winnie - con gái đầu lòng của cặp đôi vàng showbiz Việt Đông Nhi và Ông Cao Thắng, đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Không chỉ vì là con của hai ngôi sao đình đám, Winnie còn được gọi vui là "ái nữ kế thừa" bởi tương lai thừa kế tập đoàn gia đình, cùng với nền tảng được ba mẹ chăm chút từ học hành đến các kỹ năng sống.

Có bố điều hành công ty giải trí, mẹ là ca sĩ nổi tiếng với gần 20 năm hoạt động tại showbiz, từng là HLV The Voice Kid, đương nhiên bé Winnie được bố mẹ cho làm quen với nghệ thuật từ rất sớm. Thậm chí cô bé 5 tuổi nhỏ xíu ấy còn tự tin trình diễn cùng bố mẹ trong một sự kiện lớn, trước hàng nghìn người hâm mộ.

Mới 5 tuổi, bé Winnie đã được tiếp xúc với rất nhiều hoạt động phong phú. Bé theo học từ múa, hát đến các bộ môn thể thao, đặc biệt là bóng rổ và pickleball - môn thể thao hottrend suốt thời gian qua. Trên trang cá nhân, Đông Nhi nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau ra sân, Winnie cười tươi hết cỡ khi được hòa mình vào không khí năng động.

Không dừng lại ở đó, cô bé còn gây bất ngờ khi giao tiếp tiếng Anh một cách lưu loát, tự tin. Người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi, cho rằng Winnie đang được nuôi dạy trong môi trường chuẩn quốc tế, vừa giàu tình cảm gia đình vừa mở rộng thế giới quan. Đặc biệt, Winnie còn thừa hưởng trọn vẹn những đường nét đẹp từ bố mẹ: Đôi mắt sáng, nụ cười duyên dáng của Đông Nhi cùng vẻ điển trai, phong độ của Ông Cao Thắng.

Bé Winnie giao tiếp tiếng Anh một cách lưu loát.

Mỗi lần xuất hiện, Winnie hầu như chiếm trọn spotlight của bố mẹ bởi ngoại hình cưng xỉu và quá đỗi đáng yêu. Không những vậy, Winnie còn được nhận xét là một cô bé khá hiểu chuyện và vô cùng ngoan ngoãn.

Không chỉ nổi bật ở khía cạnh nghệ thuật và giải trí, gia đình của Winnie còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tiềm lực kinh tế vững chắc. Gia đình Ông Cao Thắng là chủ Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Nhựa Tân Hiệp Hưng.

Tân Hiệp Hưng thành lập đầu năm 1994 nhưng theo thông tin trên website doanh nghiệp, công ty có lịch sử hoạt động hơn 50 năm. Riêng Ông Cao Thắng cũng là doanh nhân thành đạt, điều hành công ty giải trí và có nhiều dự án kinh doanh khác.

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng hiện sở hữu khối tài sản lớn cùng biệt thự sang trọng tại TP.HCM, nơi thiết kế hiện đại, tiện nghi, có không gian vui chơi rộng rãi cho hai bé Winnie và Hannie. Nhiều người nhận xét, cô bé đúng nghĩa "sinh ra ở vạch đích", song quan trọng hơn cả là được lớn lên trong tình yêu thương và sự giáo dục bài bản từ ba mẹ.