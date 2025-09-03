Đông Nhi - Ông Cao Thắng lần đầu đưa con gái Winnie lên sân khấu: Cực phẩm ngoan xinh yêu khiến khán giả mê mẩn!

Tối 2/9, Lễ Hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam đã chính thức sáng đèn tại Quảng trường Đông kinh Nghĩa thục (Hà Nội), thu hút hàng nghìn người vây quang khu vực Hồ Gươm. Sự kiện đã kéo dài 4 ngày, và đêm nhạc Chuyến Xe Tự Hào là điểm chạm cuối cùng. Được tổ chức đúng buổi tối Quốc Khánh, người hâm mộ có thể tận hưởng hàng loạt tiết mục trình diễn và màn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Quy tụ nhiều gương mặt được yêu thích từ gạo cội đến gen Z như NSND Thanh Hoa, NSND Bạch Tuyết, Phương Thanh, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi… cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng vẫn khiến bản thân trở nên nổi bật nhờ 1 vũ khí bí mật - bé Winnie.

Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng và bé Winnie khiến đêm nhạc như vỡ òa

Bước ra từ sau cánh gà, đây là lần đầu tiên bé Winnie được ba mẹ đưa lên sân khấu ca nhạc. Gia đình 3 người nhận được tràng vỗ tay lớn, khán giả hò reo nhiệt tình. 2 ca khúc bộ 3 mang tới người hâm mộ là Tự Nhiên và Bài Ca Tôm Cá - track nhạc thuộc dự án album Made In Vietnam do đội nhóm DTAP chủ trì.

Đông Nhi ngày càng hát hay, luyến láy cũng như ngân nốt cao mượt mà, kỹ thuật có thể nói tiệm cận vocalist. Ông Cao Thắng dù không nổi tiếng với mặt giọng hát nhưng anh chàng vẫn hoàn thiện trọn vẹn phần thể hiện của mình, hoà giọng với bà xã. Điểm nhấn đáng nhớ nhất phải kể đến pha so trình của Winnie.

Cô bé mới vài tuổi nhưng hát đã khá tròn vành rõ chữ, đặc biệt là giọng hát dễ thương, ngọt muốn “xỉu”. Cô bé tung tăng khắp sân khấu cùng ba mẹ, đi đến đâu là khán giả phấn khích tới đó. Tuy còn nhỏ nhưng Winnie đã bộc lộ yếu tố để trở thành mỹ nhân trong tương lai: mắt tròn, khuôn miệng xinh xắn, cặp má phúng phính - tổng hoà lại là visual 10 điểm.

Cô bé khoe visual "xinh iu"

Winnie khiến khán giả phát sốt vì quá dễ thương, cùng bố mẹ ca hát trên sân khấu

Người hâm mộ không chỉ ca ngợi phần thể hiện của gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng mà còn phải xuýt xoa trước bé Winnie. Họ công nhận cô bé sở hữu các đường nét đẹp nhất của bố mẹ. Hơn thế nữa, việc lần đầu tiên hát trên sân khấu tại 1 đêm nhạc mừng dịp lễ trọng đại của Nhà nước càng khiến set diễn này để lại ấn tượng mạnh mẽ hơn.

Bé Winnie ngày càng xinh xắn, sở hữu hết những nét đẹp của ba mẹ