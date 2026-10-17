AILOGY: Từ làm chủ dữ liệu đến làm chủ AI

Ngày 12/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Hợp tác đầu tư, phát triển Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Việt Nam – Australia được tổ chức bởi Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp với Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam – Australia (VASEA). Sự kiện hướng tới thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, chuyên gia và nhà đầu tư hai nước, tạo tiền đề cho những chương trình hợp tác cụ thể trong lĩnh vực công nghệ số và AI.

Trong khuôn khổ diễn đàn, việc kết nối giữa hệ sinh thái công nghệ Việt Nam và Australia mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao, đối tác công nghệ và thị trường quốc tế. Đây cũng là điều kiện để các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tiếp tục phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa các giải pháp công nghệ vào thực tiễn.

Từ ứng dụng AI đến làm chủ nền tảng công nghệ

Tham gia diễn đàn, Công ty Cổ phần Công nghệ AILOGY theo đuổi định hướng phát triển nền tảng dữ liệu, AI ứng dụng và mô hình ngôn ngữ lớn được xây dựng, triển khai tại Việt Nam. Doanh nghiệp đặt mục tiêu hiện thực hóa AI trong các bài toán trọng yếu của tổ chức và doanh nghiệp, chuyển hóa dữ liệu thành năng lực hành động thực tiễn.

AI LOGY mang đến Diễn đàn những Giải pháp AI toàn diện được thiết kế theo ngành dành cho Doanh nghiệp Việt Nam

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến hiệu quả ứng dụng AI, bài toán không chỉ dừng lại ở việc sử dụng các công cụ thông minh mà còn nằm ở khả năng quản trị dữ liệu, kiểm soát thông tin, bảo đảm tính minh bạch và tích hợp công nghệ vào quy trình vận hành.

Đây là hướng tiếp cận AILOGY lựa chọn khi tập trung phát triển và sở hữu công nghệ lõi, từ công nghệ dữ liệu, mô hình AI đến nền tảng điều phối đa tác tử và các ứng dụng chuyên ngành. Theo định hướng của doanh nghiệp, việc chủ động về công nghệ giúp các giải pháp có khả năng tùy biến theo nhu cầu thực tế, đồng thời hỗ trợ yêu cầu về an toàn dữ liệu và phát triển những ứng dụng phù hợp với đặc thù Việt Nam.

Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu và AI phục vụ doanh nghiệp

Một trong những trọng tâm trong định hướng phát triển của AILOGY là xây dựng chuỗi năng lực khép kín, từ chuẩn bị dữ liệu, điều phối AI đến tổ chức môi trường làm việc giữa con người và AI.

Ở lớp công nghệ dữ liệu, doanh nghiệp phát triển các năng lực trích xuất thông tin, nhận dạng ký tự quang học (OCR), làm sạch, chuẩn hóa và liên kết dữ liệu. Những công nghệ này hướng tới giải quyết tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng nhất, vốn là một trong những rào cản khi tổ chức triển khai các ứng dụng AI ở quy mô doanh nghiệp.

Ở lớp nền tảng, AILOGYER được định hướng là hệ thống quản trị và điều phối các tác tử AI (AI Agent), kết nối mô hình, dữ liệu, công cụ và những hệ thống hiện có trong một kiến trúc thống nhất. Nền tảng hỗ trợ quản lý tri thức, mô hình, tác tử AI và quá trình đưa ứng dụng vào sử dụng, đồng thời chú trọng khả năng truy vết dữ liệu, quản lý phiên bản và kiểm soát quyền truy cập.

AILOGYER - Nền tảng AI-native quản trị hệ thống đa tác tử

Trong khi đó, OFIVI là nền tảng văn phòng số tích hợp AI, hỗ trợ quản lý và xử lý tài liệu, tìm kiếm tri thức, soạn thảo nội dung, phân tích bảng tính và tự động hóa một số tác vụ văn phòng. Theo hồ sơ giới thiệu của doanh nghiệp, nền tảng hướng tới việc hợp nhất các công cụ làm việc vào một không gian thống nhất, giúp tối ưu quy trình quản trị tri thức.

Trong lĩnh vực giáo dục, AILOGY phát triển Ofiuni, nền tảng tích hợp AI vào quản lý đào tạo và truyền đạt tri thức. Giải pháp hướng tới hỗ trợ tra cứu nội dung học tập, trợ lý học vụ, tự động hóa một số công việc soạn giảng và xây dựng môi trường thực hành lập trình.

Chủ quyền dữ liệu – nền tảng cho ứng dụng AI bền vững

Cùng với nhu cầu ứng dụng AI, vấn đề bảo mật, quản trị và quyền kiểm soát dữ liệu đang trở thành yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Đối với nhiều tổ chức, dữ liệu không chỉ là đầu vào cho các mô hình AI mà còn chứa đựng tri thức, thông tin vận hành và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Với định hướng "AI chủ quyền cho dữ liệu doanh nghiệp", AILOGY tập trung vào khả năng kiểm soát dữ liệu, quản trị quyền truy cập, truy xuất nguồn thông tin và triển khai giải pháp phù hợp với hạ tầng của tổ chức. Chẳng hạn, OFIVI hỗ trợ triển khai cục bộ hoặc trên hạ tầng doanh nghiệp, trong khi các nền tảng AI của AILOGY chú trọng liên kết kết quả với nguồn dữ liệu, tăng khả năng đối chiếu và kiểm soát đầu ra.

OFIVI — Nền tảng văn phòng số thông minh

Tại diễn đàn Việt Nam – Australia, yêu cầu nâng cao chất lượng dữ liệu, độ tin cậy và khả năng kiểm soát kết quả AI cũng được nhấn mạnh trong định hướng hợp tác giữa hai nước. Điều này cho thấy phát triển AI không chỉ là cuộc đua về mô hình hay năng lực tính toán, mà còn đòi hỏi nền tảng dữ liệu, năng lực triển khai và cơ chế quản trị phù hợp.

Mở rộng kết nối, hướng tới giá trị thực tiễn

Diễn đàn Hợp tác đầu tư, phát triển Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Việt Nam – Australia được kỳ vọng góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác từ nghiên cứu, phát triển công nghệ đến chuyển giao, thương mại hóa và đầu tư. Đối với doanh nghiệp công nghệ, đây là cơ hội để tìm kiếm đối tác phù hợp, tiếp cận nguồn lực mới và từng bước mở rộng khả năng tham gia vào chuỗi giá trị quốc tế.

Sự kết hợp giữa năng lực nghiên cứu chuyên sâu, tư duy công nghệ và hiểu biết thực tiễn giúp AILOGY khẳng định năng lực trên thị trường Công nghệ số

Với AILOGY, định hướng phát triển nền tảng dữ liệu và AI được đặt trong mục tiêu dài hạn: xây dựng các giải pháp có khả năng ứng dụng thực tế, đáp ứng yêu cầu quản trị và khai thác dữ liệu của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong giai đoạn AI phát triển nhanh chóng, lợi thế cạnh tranh sẽ không chỉ đến từ khả năng tiếp cận công nghệ, mà còn từ năng lực làm chủ, triển khai an toàn và chuyển hóa công nghệ thành hiệu quả cụ thể. Việc kết nối với hệ sinh thái công nghệ quốc tế, song song với phát triển nền tảng và sản phẩm trong nước, là một hướng đi để doanh nghiệp Việt từng bước nâng cao vị thế trong nền kinh tế số.