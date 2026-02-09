AIZEN Việt Nam đồng hành cùng Nghiệp đoàn Xe ôm Công nghệ Bình Tân

Tham dự chương trình có ông Lê Tấn Lưu – Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm Công nghệ Bình Tân, cùng Ban Chấp hành Nghiệp đoàn và đông đảo đoàn viên là các tài xế đang hoạt động trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

Đại diện AIZEN Việt Nam, bà Phan Vũ Ái Hoài cho biết: "AIZEN luôn sẵn sàng phối hợp cùng các tổ chức xã hội để triển khai những hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống và yên tâm gắn bó với công việc. Việc tham gia chương trình bữa cơm Tết đoàn viên là dịp để AIZEN thể hiện sự quan tâm và tinh thần sẻ chia đối với đội ngũ tài xế – những người lao động trực tiếp trên đường phố mỗi ngày."

Ông Lê Tấn Lưu chia sẻ: "sự đồng hành của AIZEN không chỉ mang ý nghĩa động viên về vật chất mà còn thể hiện sự thấu hiểu và đồng cảm với những nỗ lực, khó khăn của anh em tài xế công nghệ trong suốt thời gian qua."

Trong thời gian tới, Nghiệp đoàn Xe ôm Công nghệ Bình Tân mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp, trong đó có AIZEN Việt Nam, nhằm hỗ trợ đoàn viên ổn định công việc, nâng cao điều kiện làm nghề và từng bước tiếp cận các giải pháp giao thông xanh, bền vững.

Hoạt động trao quà và bữa cơm Tết đoàn viên là một trong những chương trình ý nghĩa của Nghiệp đoàn Bình Tân mỗi dịp cuối năm, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, đúng với tinh thần chăm lo cho người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết đến, Xuân về.

Về AIZEN

AIZEN Việt Nam là công ty công nghệ AI và dữ liệu, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, được phát triển trên nền tảng công nghệ của công ty mẹ AIZEN Global tại Hàn Quốc. Năm 2024, AIZEN Global đã chuyển trụ sở công ty sang Singapore và hiện đang hoạt động tại Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan; với trọng tâm xây dựng và vận hành các hệ sinh thái hỗ trợ xe điện và giao thông bền vững tại khu vực Đông Nam Á. Tại Đông Nam Á, AIZEN hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong hệ sinh thái gọi xe công nghệ và logistics, bao gồm các nền tảng công nghệ lớn cùng hơn 10 nhà sản xuất xe điện hàng đầu trong khu vực. Thông qua sự hợp tác này, AIZEN và các đối tác cùng phát triển các mô hình vận hành bền vững cho xe điện như cho thuê và bán xe máy điện, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi giao thông bền vững trong khu vực.



