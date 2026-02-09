Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

AIZEN Việt Nam đồng hành cùng Nghiệp đoàn Xe ôm Công nghệ Bình Tân

09-02-2026 - 19:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

AIZEN Việt Nam đồng hành cùng Nghiệp đoàn Xe ôm Công nghệ Bình Tân

Ngày 08/02/2026, Công ty TNHH AIZEN Việt Nam đã đến thăm và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm Công nghệ Bình Tân trong khuôn khổ chương trình bữa cơm Tết đoàn viên, nhằm chia sẻ và động viên tinh thần các đoàn viên xe ôm Công nghệ sau một năm lao động vất vả.

Tham dự chương trình có ông Lê Tấn Lưu – Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm Công nghệ Bình Tân, cùng Ban Chấp hành Nghiệp đoàn và đông đảo đoàn viên là các tài xế đang hoạt động trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

Đại diện AIZEN Việt Nam, bà Phan Vũ Ái Hoài cho biết: "AIZEN luôn sẵn sàng phối hợp cùng các tổ chức xã hội để triển khai những hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống và yên tâm gắn bó với công việc. Việc tham gia chương trình bữa cơm Tết đoàn viên là dịp để AIZEN thể hiện sự quan tâm và tinh thần sẻ chia đối với đội ngũ tài xế – những người lao động trực tiếp trên đường phố mỗi ngày."

Ông Lê Tấn Lưu chia sẻ: "sự đồng hành của AIZEN không chỉ mang ý nghĩa động viên về vật chất mà còn thể hiện sự thấu hiểu và đồng cảm với những nỗ lực, khó khăn của anh em tài xế công nghệ trong suốt thời gian qua."

AIZEN Việt Nam đồng hành cùng Nghiệp đoàn Xe ôm Công nghệ Bình Tân- Ảnh 1.

Trong thời gian tới, Nghiệp đoàn Xe ôm Công nghệ Bình Tân mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp, trong đó có AIZEN Việt Nam, nhằm hỗ trợ đoàn viên ổn định công việc, nâng cao điều kiện làm nghề và từng bước tiếp cận các giải pháp giao thông xanh, bền vững.

Hoạt động trao quà và bữa cơm Tết đoàn viên là một trong những chương trình ý nghĩa của Nghiệp đoàn Bình Tân mỗi dịp cuối năm, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, đúng với tinh thần chăm lo cho người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết đến, Xuân về.

Về AIZEN

AIZEN Việt Nam là công ty công nghệ AI và dữ liệu, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, được phát triển trên nền tảng công nghệ của công ty mẹ AIZEN Global tại Hàn Quốc. Năm 2024, AIZEN Global đã chuyển trụ sở công ty sang Singapore và hiện đang hoạt động tại Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan; với trọng tâm xây dựng và vận hành các hệ sinh thái hỗ trợ xe điện và giao thông bền vững tại khu vực Đông Nam Á. Tại Đông Nam Á, AIZEN hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong hệ sinh thái gọi xe công nghệ và logistics, bao gồm các nền tảng công nghệ lớn cùng hơn 10 nhà sản xuất xe điện hàng đầu trong khu vực. Thông qua sự hợp tác này, AIZEN và các đối tác cùng phát triển các mô hình vận hành bền vững cho xe điện như cho thuê và bán xe máy điện, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi giao thông bền vững trong khu vực.


Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vietcap Vietnam Access Days 2026 tạo sức hút mạnh mẽ, quy tụ số lượng nhà đầu tư kỷ lục

Vietcap Vietnam Access Days 2026 tạo sức hút mạnh mẽ, quy tụ số lượng nhà đầu tư kỷ lục Nổi bật

“Mở cửa thiên không” – chạm vào mùa xuân Núi Cấm

“Mở cửa thiên không” – chạm vào mùa xuân Núi Cấm Nổi bật

Chân dung 3 nữ Giám đốc Tổng Đại lý của Generali miền Bắc - Kiến tạo giá trị bền vững từ tâm và tầm

Chân dung 3 nữ Giám đốc Tổng Đại lý của Generali miền Bắc - Kiến tạo giá trị bền vững từ tâm và tầm

13:30 , 07/02/2026
LIXIL Việt Nam: Văn hóa tạo nên “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

LIXIL Việt Nam: Văn hóa tạo nên “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

15:30 , 06/02/2026
Nam Hải - Hành trình hơn 2 thập kỷ trong ngành thủy lực

Nam Hải - Hành trình hơn 2 thập kỷ trong ngành thủy lực

11:30 , 06/02/2026
Thấy gì từ động thái chủ động và minh bạch của Nestle

Thấy gì từ động thái chủ động và minh bạch của Nestle

11:00 , 06/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên