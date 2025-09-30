Aka Homes: Đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Trong những ngày gần đây, dự án Vinhomes Green Paradise đang tạo nên sức hút lớn trên thị trường bất động sản nhờ quy mô quy mô kỷ lục lên đến 2.870 ha, gấp 10 lần dự án Vinhomes Grand Park cùng tầm nhìn kiến tạo một không gian sống xanh – bền vững, được định vị là siêu đô thị tái sinh chuẩn ESG++ tiên phong tại TP.HCM.

Dự án mang sứ mệnh khai mở tiềm năng "thành phố biển Cần Giờ" và định hình một chuẩn mực phát triển bền vững mới cho khu Nam.

Và trong lộ trình phát triển dự án, ngày 22/9/2025 tại Landmark 81, Vinhomes tổ chức sự kiện "Gặp mặt - Hội thảo đại lý phân phối chiến lược toàn quốc" dự án Vinhomes Green Paradise với sự có mặt của toàn thể Ban lãnh đạo CĐT cùng các đội ngũ chuyên viên kinh doanh từ các sàn liên kết và đại lý phân phối chiến lược.

Sự kiện này vừa là dịp khởi động đầy khí thế cho hành trình chinh phục thị trường và là minh chứng cho sự trân trọng và cam kết hợp tác bền chặt mà Chủ Đầu Tư dành cho từng đơn vị phân phối – những "cánh tay nối dài" quan trọng trong hành trình kiến tạo biểu tượng đô thị biển tại Cần Giờ.

Trong số các đại lý F1 toàn quốc cho siêu dự án lần biển Cần Giờ Vinhomes Green Paradise, Aka Homes là một trong đơn vị được lựa chọn để trở thành đại lý phân phối chiến lược của siêu dự án này.

Việc trở thành Đại lý phân phối chiến lược của Vinhomes Green Paradise thể hiện năng lực triển khai, hệ thống bán hàng chuyên nghiệp và đội ngũ tư vấn tinh anh của Aka Homes. Đây vừa là sự ghi nhận uy tín đã được khẳng định, vừa là động lực để Aka Homes tiếp tục mang đến cho khách hàng những cơ hội đầu tư an toàn và sinh lời bền vững.

Aka Homes trở thành đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise

Ông Võ Minh Toàn, CEO Aka Homes, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi được Vinhomes tiếp tục tin tưởng giao phó vai trò đại lý phân phối cho Vinhomes Cần Giờ. Tầm nhìn của Aka Homes là mang đến giá trị thực sự cho khách hàng, không chỉ qua sản phẩm chất lượng mà còn qua sự hỗ trợ tận tâm, giúp họ đầu tư an tâm và sinh lời tối ưu".

Ngay sau đó, với tinh thần quyết tâm, máu lửa của BLĐ công ty, Aka Homes đã tổ chức buổi chia sẻ đặc biệt dành cho toàn bộ đội ngũ và hệ thống sàn liên kết vào ngày 24/9/2025, sau lễ ký kết 2 ngày.

Buổi chia sẻ có sự góp mặt của các đối tác và sàn liên kết

Buổi chia sẻ được tổ chức với mục đích lan tỏa những thông tin chính xác và chuyên sâu về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, giúp toàn thể chiến binh bán hàng của các sàn liên kết miền Nam cũng như đội ngũ Aka Homes có cùng chung một tinh thần, một năng lượng và cùng kết nối sức mạnh đưa Vinhomes Green Paradise đến gần hơn với nhà đầu tư và khách hàng.

Tổng Giám đốc - Võ Minh Toàn trong buổi chia sẻ

Đây cũng chính là tinh thần bền chặt và đồng lòng mà chủ đầu tư muốn nhìn thấy từ các đại lý, tạo nên sự an tâm năng lực và sự chuyên nghiệp của hệ thống phân phối.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, tinh thần và năng lực triển khai, Aka Homes tự tin sẽ là cầu nối đáng tin cậy để đưa Vinhomes Green Paradise đến gần hơn với cộng đồng nhà đầu tư và khách hàng cao cấp nhất.

