Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Aka Homes: Đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

30-09-2025 - 09:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Aka Homes: Đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Tiếp nối sự thành công của dự án Vinhomes Green City và Vinhomes Grand Park, Aka Homes tự hào tiếp tục góp mặt trong TOP đại lý F1 phân phối chiến lược siêu dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Trong những ngày gần đây, dự án Vinhomes Green Paradise đang tạo nên sức hút lớn trên thị trường bất động sản nhờ quy mô quy mô kỷ lục lên đến 2.870 ha, gấp 10 lần dự án Vinhomes Grand Park cùng tầm nhìn kiến tạo một không gian sống xanh – bền vững, được định vị là siêu đô thị tái sinh chuẩn ESG++ tiên phong tại TP.HCM.

Dự án mang sứ mệnh khai mở tiềm năng "thành phố biển Cần Giờ" và định hình một chuẩn mực phát triển bền vững mới cho khu Nam.

Và trong lộ trình phát triển dự án, ngày 22/9/2025 tại Landmark 81, Vinhomes tổ chức sự kiện "Gặp mặt - Hội thảo đại lý phân phối chiến lược toàn quốc" dự án Vinhomes Green Paradise với sự có mặt của toàn thể Ban lãnh đạo CĐT cùng các đội ngũ chuyên viên kinh doanh từ các sàn liên kết và đại lý phân phối chiến lược.

Sự kiện này vừa là dịp khởi động đầy khí thế cho hành trình chinh phục thị trường và là minh chứng cho sự trân trọng và cam kết hợp tác bền chặt mà Chủ Đầu Tư dành cho từng đơn vị phân phối – những "cánh tay nối dài" quan trọng trong hành trình kiến tạo biểu tượng đô thị biển tại Cần Giờ.

Trong số các đại lý F1 toàn quốc cho siêu dự án lần biển Cần Giờ Vinhomes Green Paradise, Aka Homes là một trong đơn vị được lựa chọn để trở thành đại lý phân phối chiến lược của siêu dự án này.

Việc trở thành Đại lý phân phối chiến lược của Vinhomes Green Paradise thể hiện năng lực triển khai, hệ thống bán hàng chuyên nghiệp và đội ngũ tư vấn tinh anh của Aka Homes. Đây vừa là sự ghi nhận uy tín đã được khẳng định, vừa là động lực để Aka Homes tiếp tục mang đến cho khách hàng những cơ hội đầu tư an toàn và sinh lời bền vững.

Aka Homes: Đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise Cần Giờ- Ảnh 1.

Aka Homes trở thành đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise

Ông Võ Minh Toàn, CEO Aka Homes, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi được Vinhomes tiếp tục tin tưởng giao phó vai trò đại lý phân phối cho Vinhomes Cần Giờ. Tầm nhìn của Aka Homes là mang đến giá trị thực sự cho khách hàng, không chỉ qua sản phẩm chất lượng mà còn qua sự hỗ trợ tận tâm, giúp họ đầu tư an tâm và sinh lời tối ưu".

Ngay sau đó, với tinh thần quyết tâm, máu lửa của BLĐ công ty, Aka Homes đã tổ chức buổi chia sẻ đặc biệt dành cho toàn bộ đội ngũ và hệ thống sàn liên kết vào ngày 24/9/2025, sau lễ ký kết 2 ngày.

Buổi chia sẻ có sự góp mặt của các đối tác và sàn liên kết

Buổi chia sẻ được tổ chức với mục đích lan tỏa những thông tin chính xác và chuyên sâu về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, giúp toàn thể chiến binh bán hàng của các sàn liên kết miền Nam cũng như đội ngũ Aka Homes có cùng chung một tinh thần, một năng lượng và cùng kết nối sức mạnh đưa Vinhomes Green Paradise đến gần hơn với nhà đầu tư và khách hàng.

Aka Homes: Đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise Cần Giờ- Ảnh 2.

Tổng Giám đốc - Võ Minh Toàn trong buổi chia sẻ

Đây cũng chính là tinh thần bền chặt và đồng lòng mà chủ đầu tư muốn nhìn thấy từ các đại lý, tạo nên sự an tâm năng lực và sự chuyên nghiệp của hệ thống phân phối.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, tinh thần và năng lực triển khai, Aka Homes tự tin sẽ là cầu nối đáng tin cậy để đưa Vinhomes Green Paradise đến gần hơn với cộng đồng nhà đầu tư và khách hàng cao cấp nhất.

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư địa ốc Aka Homes

Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise

Trụ sở: Số 1 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0938 853 958

Website: akahomes.vn

Ánh Dương

Phụ Nữ Số

Từ Khóa:
bđs

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hồng Đức Land hợp tác cùng Vinhomes triển khai phân phối Vinhomes Green Paradise

Hồng Đức Land hợp tác cùng Vinhomes triển khai phân phối Vinhomes Green Paradise Nổi bật

Medochemie và TDI APJ triển khai dự án SAP S/4HANA, thúc đẩy chuyển đổi số ngành sản xuất dược

Medochemie và TDI APJ triển khai dự án SAP S/4HANA, thúc đẩy chuyển đổi số ngành sản xuất dược Nổi bật

Những dấu ấn làm nên hành trình 30 năm rực rỡ của Toyota Việt Nam

Những dấu ấn làm nên hành trình 30 năm rực rỡ của Toyota Việt Nam

13:30 , 29/09/2025
WOWCRM tích hợp AikoAI - Giải pháp CRM thế hệ mới cho ngành ngân hàng

WOWCRM tích hợp AikoAI - Giải pháp CRM thế hệ mới cho ngành ngân hàng

10:00 , 29/09/2025
Văn hóa hướng đến nhân viên – Nền tảng cho sự phát triển bền vững

Văn hóa hướng đến nhân viên – Nền tảng cho sự phát triển bền vững

10:00 , 29/09/2025
MDLand Việt Nam - TOP 10 Thương hiệu Xuất sắc Việt Nam 2025

MDLand Việt Nam - TOP 10 Thương hiệu Xuất sắc Việt Nam 2025

19:30 , 28/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên