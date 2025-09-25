AKauto: Trung tâm phụ kiện ôtô uy tín với triết lý "vẹn tròn giá trị"

Giữa bức tranh đầy biến động ấy, ông Trần Phú Quý - nhà sáng lập AKauto đã chọn cho mình con đường phát triển bền vững, tập trung vào các sản phẩm phụ kiện ô tô an toàn và tiện ích, đi kèm dịch vụ chăm sóc chuẩn chỉnh đến với chủ xe. Chính lối đi khác biệt đó đã dần định hình nên một trung tâm chăm sóc và phụ kiện ô tô uy tín được nhiều chủ xe lựa chọn trong nhiều năm qua.

Trung tâm phụ kiện và chăm sóc xe uy tín được kiến tạo hơn một thập kỷ

Trải qua hơn 10 năm kiên trì với con đường ấy, AKauto - Trung tâm chăm sóc và phụ kiện ô tô cao cấp đã khẳng định vị thế và được nhắc đến như một "hình mẫu uy tín" trong ngành phụ kiện ô tô.

Điều này đã được minh chứng qua những giải thưởng đạt được trong nhiều năm liền từ các đối tác chiến lược hàng đầu như thương hiệu 3M, Vietmap, Zestech, 70mai,... như: Đại lý phim cách nhiệt 3M và PPF 3M xuất sắc nhất năm 2022 - 2025 do Catina (nhà cung cấp 3M Việt Nam) trao tặng, Đại lý sản phẩm Vietmap xuất sắc nhất khu vực miền Nam được Vietmap trao tặng, Đại lý Zestech Top đầu TPHCM và Miền Nam được công ty TNHH TM XNK nội thất ô tô Quang Minh (nhà sản xuất Zestech) trao tặng và hàng loạt giải vinh danh khác từ các nhà phân phối, cung cấp trong ngành.

Hơn cả sự ghi nhận về doanh số, những giải thưởng đó còn củng cố niềm tin rằng AKauto đã chọn đúng con đường phụng sự khách hàng. AKauto đã phục vụ hơn 200.000 khách hàng tại TPHCM và các tỉnh lân cận, trong đó có hơn 50% khách hàng cũ quay lại nhiều lần, thậm chí giới thiệu bạn bè, người thân cùng đến trải nghiệm.

"Trong quan niệm của tôi, những người sở hữu ô tô đều là những người thành đạt, vì thế họ xứng đáng nhận được những dịch vụ xứng tầm. Với khách hàng, sản phẩm tốt chỉ là một phần, điều họ quan tâm hơn cả là "xế yêu" của mình được quan tâm thế nào và cảm giác hài lòng ra sao khi rời khỏi cửa hàng". - Chia sẻ từ nhà sáng lập AKauto - Ông Trần Phú Quý.

Triết lý "Vẹn tròn giá trị xế yêu" - Bản sắc không thể pha lẫn của AKauto

Triết lý "Vẹn tròn giá trị xế yêu" mà phụ kiện ô tô AKauto luôn theo đuổi chính là sự tổng hòa của ba giá trị cốt lõi chính là giá trị bảo vệ an toàn, giá trị cho xế yêu và giá trị dành cho chủ xe.

Giá trị an toàn cho mỗi hành trình: không giống những cửa hàng "độ xe" ngoài thị trường, AKauto tập trung phát triển nhóm sản phẩm mũi nhọn bao gồm phụ kiện ô tô tiện ích, an toàn mà chủ xe nào cũng nên trang bị như phim cách nhiệt, camera hành trình, cảm biến áp suất lốp,... để có thể yên tâm và vững vàng tay lái hơn trong suốt hành trình lái xe.

Gìn giữ giá trị vẹn nguyên cho xế yêu: AKauto đầu tư vào nhóm ngành chăm sóc và bảo vệ ô tô bằng những dịch vụ cao cấp như dán PPF, phủ ceramic, vệ sinh nội ngoại thất,.... nhằm duy trì độ bền, giữ nguyên giá trị, hạn chế xuống cấp theo thời gian.

Nâng tầm giá trị chủ xe: Những dịch vụ bọc da, bọc trần, đổi màu nội thất,... và các sản phẩm phụ kiện theo dòng xe được cá nhân hóa theo phong cách riêng.

"Khi nói đến vẹn tròn, tôi không hướng đến những mỹ từ về sự chuyên nghiệp hay đẳng cấp mà đơn giản ở đây là sự chu toàn, chỉn chu, để khách hàng yên tâm rằng "xế yêu" của mình được chăm sóc bằng cả tâm huyết" - Ông Trần Phú Quý chia sẻ thêm.

Triết lý phát triển bền vững từ gốc rễ - Bắt đầu từ cách sống, cách làm, cách phục vụ

"Con người chính là gốc rễ", vậy nên AKauto rất chú trọng quy trình, tay nghề và cả văn hóa doanh nghiệp cho toàn bộ nhân sự với tinh thần khiêm hạ, học tập và trách nhiệm trong suốt quá trình làm việc:

Bộ phận kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu, kiểm tra tay nghề, đảm bảo thi công chính xác theo quy trình chuẩn chỉnh.

Bên cạnh đó, bộ phận tư vấn và chăm sóc khách hàng luôn đặt mình ở góc nhìn "chủ xe" để tư vấn cho khách hàng những giải pháp đúng nhu cầu, giải quyết được vấn đề và đem lại lợi ích cho chủ xe.

Không gian trung tâm được thiết kế tiện nghi giúp khách hàng cảm nhận được sự thoải mái ngay từ lần đầu bước chân đến. Phòng trưng bày với đa dạng các sản phẩm để khách hàng dùng thử trực tiếp. Khu vực thi công như dán phim cách nhiệt, dán PPF, phủ ceramic hay lắp đặt phụ kiện điện tử sẽ được tách biệt rõ ràng và trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. Đặc biệt hơn thế là phòng chờ tiện nghi, sang trọng giúp quý chủ xe vừa thư giãn vừa có thể quan sát trực tiếp kỹ thuật viên đang thi công.

AKauto Home Service - Tiết kiệm thời gian, vẹn tròn dịch vụ

Năm 2014, Trung tâm chăm sóc và phụ kiện cao cấp AKauto tiên phong triển khai dịch vụ "AKauto Home Service". Từ việc lắp màn hình android, android box, camera hành trình và các phụ kiện nâng cấp theo từng dòng xe đều được thi công tận nơi một cách chuẩn chỉnh, chuyên nghiệp nhất, giúp anh em chủ xe tiết kiệm thời gian. Dịch vụ này không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn thể hiện đúng tinh thần và triết lý "trọn vẹn" mà AKauto theo đuổi

Các hạng mục chăm sóc và phụ kiện ô tô được chủ xe đánh giá cao tại AKauto

Đến nay, AKauto đã xây dựng được hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ phong phú, đáp ứng được hầu hết nhu cầu của quý chủ xe từ các phụ kiện an toàn, nâng cấp xe đến chăm sóc, bảo vệ xe.

Phụ kiện an toàn, nâng cấp xe: Dán phim cách nhiệt, màn hình android ô tô, android box, camera hành trình, camera 360, độ đèn tăng sáng, cửa hít, cốp điện, cảm biến áp suất lốp, cảm biến lùi ô tô, cảnh báo điểm mù,...

Dịch vụ chăm sóc, bảo vệ xe: Dán PPF, bọc ghế da, bọc trần, đổi màu nội thất, vệ sinh khoang máy, vệ sinh nội thất, phủ ceramic, phủ gầm ô tô, tẩy ố kính, vệ sinh dàn lạnh,...

Để có được sự uy tín như ngày hôm nay, AKauto đã không ngừng mang đến khách hàng những sản phẩm chất lượng đi cùng dịch vụ chuyên nghiệp. Đó cũng chính là cách doanh nghiệp này hiện thực hóa lời hứa "Giữ tâm - Trọn tín" đáng để các chủ xe lựa chọn khi có nhu cầu chăm sóc, nâng cấp phụ kiện ô tô.

Thông tin liên hệ

AKauto Tân Bình: 678 Trường Chinh, P. Tân Bình, TPHCM (quận Tân Bình cũ)

AKauto Bình Thạnh: 36 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thạnh Mỹ Tây, TPHCM (quận Bình Thạnh cũ)

Hotline: 090 3939 683

Website: akauto.com.vn