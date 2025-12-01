Alluvia City ra mắt 7 toà tháp Compound Resort giữa mạch khoáng duy nhất bên sông Hồng

Với sự tham dự của hơn 100 đối tác đại lý, đơn vị bất động sản hàng đầu, sự kiện đánh dấu bước tăng tốc quan trọng của thành phố sinh thái khoáng nóng tiên phong bên sông Hồng, đồng thời cũng là biểu tượng của dòng bất động sản năng lượng tại Việt Nam.

Ra mắt bộ sưu tập căn hộ cao cấp đầu tiên tại Alluvia City - Đô thị biểu tượng của BĐS năng lượng tại Việt Nam

Tham dự sự kiện có đại diện Chủ đầu tư Xuân Cầu Holdings; đối tác đồng hành Sunshine Group; tổng đại lý phân phối CTCP Tập đoàn Công nghệ và Tài chính NOBLEX; đơn vị bảo trợ Ngân hàng Vietcombank, cùng đội ngũ lãnh đạo của hơn 100 đại lý hàng đầu thị trường.

Phát biểu mở đầu, ông Chu Lê Trung, Giám đốc Kinh doanh & Marketing Xuân Cầu Holdings nhấn mạnh tầm nhìn dài hạn trong việc kiến tạo Alluvia City - thành phố sinh thái khoáng nóng tiên phong bên sông Hồng, nơi mỗi công trình không chỉ là một dự án bất động sản, mà là một "cam kết giá trị" dành cho cộng đồng. Với triết lý phát triển bền vững, Alumi với vai trò là bộ sưu tập cao tầng đầu tiên được kỳ vọng sẽ trở thành điểm chạm chiến lược, kết nối khách hàng với phong cách sống giàu năng lượng và trị liệu khoáng nóng độc đáo của Alluvia City.

Ông Chu Lê Trung, Giám đốc Kinh doanh & Marketing Xuân Cầu Holdings phát biểu tại sự kiện.

Đánh giá cao năng lực triển khai của các đối tác đồng hành, ông Chu Lê Trung tin tưởng rằng tầm nhìn của Xuân Cầu Holdings, khi kết hợp cùng hệ sinh thái công nghệ tài chính ưu việt của Sunshine Group, NOBLEX và mạng lưới đại lý chiến lược, sẽ tạo nên một hành trình bán hàng bứt phá cho Alluvia City nói chung và Alumi nói riêng.

Ở góc độ thị trường, bà Dương Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Thường trực NOBLEX cho biết, Alumi không chỉ là nơi để an cư, mà còn là một tài sản tăng trưởng mang tính bền vững, một phong cách sống đẳng cấp cân bằng giữa thiên nhiên, tiện ích và trị liệu khoáng nóng độc đáo. NOBLEX sẽ đồng hành cùng hệ thống đại lý để đưa Alumi đến đúng nhóm khách hàng đang tìm kiếm một chuẩn sống wellness hiếm có trên thị trường.

Bà Dương Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc Thường trực NOBLEX chia sẻ tại sự kiện.

Không chỉ là buổi gặp mặt chiến lược, sự kiện nhanh chóng "nóng" lên với phiên đào tạo chuyên sâu. Các chuyên gia từ chủ đầu tư và NOBLEX liên tục "giải mã" ưu thế cạnh tranh của Alumi, từ quy hoạch, thiết kế, cảnh quan, tiện ích cho đến chính sách bán hàng hấp dẫn. Không khí hào hứng, tương tác liên tục suốt nhiều giờ liền cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao độ của hệ thống đại lý trước mục tiêu chinh phục bảng hàng ngay từ những đợt mở bán đầu tiên.

Sự kiện dành phần lớn thời lượng cho phiên đào tạo chuyên sâu, giúp hệ thống đại lý nắm vững lợi thế và chiến lược bán hàng của Alumi.

Tổ hợp căn hộ Compound Resort giữa mạch khoáng duy nhất bên sông Hồng

Với quy mô 7 toà tháp cao 39 tầng, hơn 4800 căn hộ cao cấp cùng hơn 600.000 m2 sàn xây dựng, tổ hợp cao tầng Alumi sở hữu lợi thế siêu kết nối khi gần trung tâm Hà Nội hơn 85% các địa bàn còn lại của Hà Nội, nằm ngay sát vành đai 3.5 kết nối trực tiếp với cầu Ngọc Hồi đang được triển khai; chỉ 25 phút chạm phố cổ trong vành đai 1 và chỉ 15 phút di chuyển dễ dàng đến nội đô trong vành đai 2.

Alumi gồm 7 tòa tháp cao 39 tầng với hơn 4.800 căn hộ, là tổ hợp căn hộ Compound Resort giữa mạch khoáng duy nhất bên sông Hồng.

Tại đây, cư dân sẽ được tận hưởng đặc quyền chăm sóc sức khoẻ toàn diện với khoáng nóng tự nhiên chuẩn 5 sao tại Alluvia Onsen Center, được khai thác từ độ sâu hơn 400m, nơi nguồn nước tinh khiết được làm nóng bởi địa nhiệt và chắt lọc khoáng chất qua hàng triệu năm, với hàng loạt dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Đây không chỉ là trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày, mà còn là nền tảng cho phong cách sống tái tạo năng lượng, nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, đúng với xu hướng "wellness living" đang thịnh hành toàn cầu.

Alluvia City khai thác nguồn khoáng nóng tự nhiên quý hiếm được chắt lọc qua hàng triệu năm để kiến tạo trải nghiệm trị liệu độc bản ngay bên sông Hồng.



Đáng chú ý, các tòa tháp tại Alumi được quy hoạch theo trục hướng sông, với tỷ lệ kỷ lục 100% khối tháp đón được dòng khí lưu chuyển Bắc – Nam, tạo nên vi khí hậu mát lành hơn 3–5°C vào mùa hè, đồng thời tối ưu ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn thoáng rộng. Hệ cảnh quan với cây xanh xen tầng, mặt nước đan cài, phản ánh lối thiết kế hướng tự nhiên (Biophilic Design) trong triết lý bất động sản năng lượng, giúp cư dân luôn cảm nhận được sự thư thái và cân bằng ngay giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Bên cạnh đó, Alumi còn sở hữu hàng loạt tiện ích khép kín như khối đế 3 tầng thương mại và tiện ích cư dân; trung tâm tái tạo năng lượng với bể bơi, gym, yoga, lounge và không gian sinh hoạt cộng đồng; cầu cảnh quan Sky Ring liên tòa mang đến trải nghiệm dạo bộ và kết nối trên cao; cùng hệ sinh thái hàng trăm tiện ích đến từ Alluvia City: từ trường học liên cấp, trung tâm thương mại đến các không gian cà phê, giải trí ven sông, hay đặc biệt là các đặc quyền khoáng nóng tự nhiên 365 ngày – giá trị hiếm có định danh chuẩn sống khác biệt của đại đô thị.

Với mức giá rumor dự kiến đặc biệt hấp dẫn chỉ từ 6x triệu/m2 song vẫn được bàn giao nội thất nhập khẩu tiêu chuẩn 5 sao, Alumi đang trở thành lựa chọn lý tưởng để vừa an cư, vừa đầu tư bền vững tại một vùng "địa linh thịnh vượng" đang bứt phá mạnh mẽ theo dòng chảy hạ tầng của khu Đông Hà Nội.