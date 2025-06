A&M tại Việt Nam: Hành trình Mở rộng hoạt động Tư vấn Vận hành tại Việt Nam

Việc A&M quyết định mở văn phòng thường trực tại Việt Nam thể hiện rõ cam kết lâu dài của công ty với thị trường. Động thái này thể hiện tầm nhìn chiến lược của A&M, tạo điều kiện cho đội ngũ có không gian chuyên biệt để cộng tác, đổi mới và phục vụ khách hàng tốt hơn. Việc thiết lập hiện diện lâu dài phản ánh niềm tin vào triển vọng kinh tế của Việt Nam cũng như tham vọng của A&M trong việc đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của môi trường kinh doanh tại đây.

Không giống nhiều lãnh đạo tư vấn chỉ tập trung vào hoạch định chiến lược, ông Jackson nổi bật ở khả năng triển khai thực tiễn. Ông tin rằng khách hàng không chỉ cần lời khuyên – mà họ cần một đối tác cùng đồng hành triển khai giải pháp, tháo gỡ vướng mắc và tạo ra tác động cụ thể, có thể đo lường.

Ông Douglas Jackson, Giám đốc Điều hành và Giám đốc Văn phòng Alvarez & Marsal Việt Nam

Ứng dụng Kinh nghiệm Toàn cầu để tạo Tác động tại Việt Nam

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi doanh nghiệp, ông Jackson đã làm việc tại nhiều thị trường, ngành nghề và trong nhiều giai đoạn kinh tế khác nhau. Ông sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, nơi ông từng dẫn dắt thành công nhiều chương trình chuyển đổi quy mô lớn.

Trước khi gia nhập A&M, ông Jackson đã đảm nhận nhiều vai trò chủ chốt trong việc hoạch định chiến lược, phát triển giải pháp số và thiết kế mô hình vận hành cho nhiều định chế tài chính hàng đầu. Vai trò lãnh đạo của ông đã góp phần quan trọng vào định hướng phát triển của A&M tại Việt Nam, kết hợp hài hòa giữa thông lệ quốc tế và hiểu biết chuyên sâu về thị trường trong nước.

Dưới sự dẫn dắt của ông, A&M Việt Nam đã xây dựng năng lực tư vấn trong các lĩnh vực như cải thiện hiệu quả vận hành, tái cấu trúc, dịch vụ tài chính và bán lẻ tiêu dùng.

Theo ông Jackson, điều thực sự tạo nên sự khác biệt của A&M không chỉ là kiến thức chuyên ngành – mà là tinh thần cam kết triển khai thực tiễn. Ông Jackson chia sẻ rằng: "Tôi chọn A&M vì công ty luôn kiên định với mục tiêu mang lại giá trị thực tế. Với năng lực toàn diện từ xây dựng chiến lược, tái cấu trúc, huy động vốn cho đến tư vấn thuế, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng trong suốt vòng đời phát triển doanh nghiệp."

Ông Douglas Jackson chia sẻ về mục tiêu và định hướng của A&M Việt Nam

Mô hình tư vấn tập trung vào triển khai thực tế này đã tạo ra những tác động rõ rệt tại thị trường Việt Nam.

Thúc đẩy chuyển đổi doanh nghiệp: Dấu ấn của A&M tại Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của ông Jackson, A&M đã ghi dấu ấn với nhiều câu chuyện thành công tại Việt Nam. Điển hình là dự án tư vấn cho một trong những chuỗi nhà thuốc lớn nhất tại Việt Nam, vào thời điểm mà khách hàng phải đối mặt với khó khăn tài chính và những bất cập trong chuỗi cung ứng. Với sự hỗ trợ của A&M, doanh nghiệp này đã đạt được 15 triệu USD dòng tiền bổ sung và cải thiện EBITDA thêm 15 triệu USD.

Bên cạnh các dự án cụ thể, ông Jackson còn đóng vai trò chủ chốt trong việc mở rộng quy mô hoạt động của A&M tại Việt Nam. Công ty hiện đang tuyển dụng các nhân sự hàng đầu sở hữu kiến thức chuyên sâu về ngành và năng lực triển khai thực tế. Đến nay, đội ngũ của A&M tại Việt Nam đã vượt hơn 20 chuyên gia, trong đó có 4 Giám đốc và Giám đốc điều hành sở hữu kinh nghiệm sâu rộng tại thị trường trong nước. Đội ngũ này hiện làm việc tại văn phòng thường trực mới thành lập tại TP. Hồ Chí Minh, cho phép A&M phục vụ khách hàng hiệu quả hơn trong các ngành then chốt.

Bước tiếp theo của A&M Việt Nam là gì?

Sau khi thiết lập văn phòng thường trực tại Việt Nam, ông Jackson cùng đội ngũ của mình hiện đang tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam giải quyết những thách thức cấp thiết nhất. A&M đặt mục tiêu mở rộng năng lực trong mảng tái cấu trúc và chiến lược phục hồi cho các doanh nghiệp đang đối mặt với áp lực tài chính hoặc vận hành. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến cải thiện hiệu quả vận hành cho các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, nhằm giúp họ mở rộng quy mô một cách hiệu quả.

A&M cũng đang tận dụng thế mạnh toàn cầu trong lĩnh vực ngân hàng để củng cố dịch vụ tư vấn tài chính tại Việt Nam. Công ty đã từng hợp tác với 26 trên tổng số 30 tổ chức tài chính quan trọng có tầm ảnh hưởng hệ thống toàn cầu (SIFIs), và đã khẳng định vị thế là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi ngành tài chính. Tại Việt Nam, A&M đã đồng hành cùng nhiều tổ chức tài chính hàng đầu trong quá trình xây dựng chiến lược, giúp tối ưu cấu trúc chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện lợi nhuận. Bằng việc kết hợp thông lệ quốc tế với sự am hiểu sâu sắc về môi trường pháp lý trong nước, A&M tiếp tục tạo ra những thay đổi có ảnh hưởng tích cực đối với lĩnh vực tài chính tại Việt Nam.

Với ông Jackson, giá trị cốt lõi của định hướng phát triển chính là tác động thực tiễn mà A&M mang lại cho khách hàng. Phương pháp tư vấn lấy hiệu quả triển khai làm trọng tâm giúp A&M đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tạo ra kết quả rõ ràng và thiết thực.