An Cường tiếp tục đón nhận thành quả từ khoản đầu tư chiến lược vào Thắng Lợi

Theo quy hoạch, khu đô thị Bình An Đức Hòa có quy mô hơn 13,1ha với các sản phẩm chung cư thương mại. Dự án được định vị tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền với chất lượng tốt và giá bán hợp lý, theo đó được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ở thực của khách hàng. Với tổng mức đầu tư là 9.292 tỷ đồng, sau khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ nhu cầu an cư của gần 6.000 hộ gia đình với hơn 10.000 cư dân. Dự án nằm ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 10 (ĐT825), cách Bến xe miền Tây khoảng 30 phút di chuyển, cách Nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 45 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân kết nối với trung tâm.

Khi An Cường chính thức đầu tư vào CTCP BĐS Thắng Lợi và CTCP BĐS Thắng Lợi Homes (Thắng Lợi Homes), cổ đông và cộng đồng đầu tư đã có nhiều nghi ngại về quyết định này của doanh nghiệp gỗ. Ban lãnh đạo Công ty cũng đã nhiều lần trấn an cổ đông, đồng thời liên tục giữ vững quan điểm và tầm nhìn chiến lược vào khoản đầu tư. Đến nay, định hướng chiến lược này đã chứng minh hiệu quả khi khoản đầu tư đã mang lại nhiều quả ngọt cho An Cường. Tháng 5 vừa qua, sau khi thoái 4,5% cổ phần nắm giữ tại Thắng Lợi Homes cho đối tác chiến lược mới, An Cường đã ghi nhận gần 36 tỷ đồng lợi nhuận. Sắp tới đây, khi dự án The Win City hoàn thành, với 9,35% cổ phần tại Thắng Lợi Group (công ty mẹ của Thắng Lợi Homes) và 25,5% tại Thắng Lợi Homes, An Cường dự kiến sẽ tiếp tục ghi nhận hàng trăm tỷ lợi nhuận mỗi năm từ khoản đầu tư này. Ngoài ra, An Cường cũng sẽ cung cấp các sản phẩm nội thất cho toàn bộ dự án, qua đó trực tiếp ghi nhận doanh thu cho hoạt động kinh doanh cốt lõi là cung cấp sản phẩm và giải pháp cho ngành gỗ công nghiệp.

Tiến triển trong việc hoàn thiện pháp lý và triển khai dự án The Win City cũng cho thấy một bức tranh lớn hơn ở thị trường bất động sản nhà ở - các dự án đã thực sự được triển khai hoặc tái khởi động. Đây rõ ràng là động lực tăng trưởng trong thời gian tới đối với An Cường, và điều này cũng đã được Chủ tịch HĐQT của Công ty khẳng định trong cuộc họp gần nhất với các cổ đông. Theo đó, với vị thế là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực gỗ công nghiệp, là đối tác tin cậy cho nhiều đơn vị phát triển bất động sản hàng đầu trong nước, các dự án bất động sản sẽ sớm đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của An Cường trong thời gian tới, đặc biệt là từ năm 2026 trở đi khi nhiều dự án bất động sản bước vào giai đoạn hoàn thiện và bàn giao sản phẩm.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 vừa được công bố cho thấy doanh thu và lợi nhuận của An Cường tiếp tục ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng. Nhu cầu đối với các sản phẩm gỗ của An Cường tại thị trường nội địa tăng trưởng đáng kể so với quý liền kề và cả so với cùng kỳ. Trong bối cảnh doanh thu xuất khẩu vẫn đang chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan tại thị trường chủ lực là Mỹ, thị trường nội địa đã trở thành động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng của Công ty trong quý gần nhất. Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 3 đạt 1.177,5 tỷ đồng trong khi lợi nhuận sau thuế của Công ty ghi nhận 135,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 12,8% và 3,7% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 2.940,6 tỷ đồng trong khi lợi nhuận sau thuế của Công ty ghi nhận 358,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 6,4% và 8,6% so với cùng kỳ năm 2024, tương ứng đạt 72,7% và 79,6% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Tổng tài sản của Công ty tiếp tục gia tăng và đạt mức 5.981,2 tỷ đồng, trong đó tiền mặt và các khoản tiền gửi ghi nhận hơn 2.120 tỷ đồng, chiếm hơn 35% tổng tài sản. Đây là tiềm lực để An Cường tiếp tục củng cố vị thế là đơn vị cung cấp các sản phẩm và giải pháp nội thất hàng đầu Việt Nam và khu vực, sẵn sàng nắm bắt các cơ hội đầu tư mở rộng sản xuất trong tương lai.