Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn định ngày mở "đại án vàng SJC"

12-09-2025 - 09:56 AM | Tài chính - ngân hàng

Được xem là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng, phiên tòa xét xử cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng 15 bị cáo dự kiến kéo dài 6 ngày.

Ngày 25-9, TAND TP HCM sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), dự kiến kéo dài đến 30-9. Phiên tòa do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa.

Vụ án có 16 bị cáo, bị truy tố về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong đó, bà Lê Thúy Hằng (SN 1970, cựu Tổng giám đốc SJC) bị xác định giữ vai trò chính, cùng tội danh với các đồng phạm: Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc Xưởng vàng – Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận), Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng), Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) và Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận). 

Ấn định ngày mở "đại án vàng SJC"- Ảnh 1.

Bà Lê Thuý Hằng thời điểm chưa bị bắt - Ảnh: NLĐO

Công ty SJC được triệu tập đến tòa với tư cách vừa là bị hại, vừa là đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước và 115 cá nhân khác cũng được triệu tập tham gia tố tụng. Có tổng cộng 20 luật sư tham gia bào chữa, riêng bị cáo Lê Thúy Hằng có 6 luật sư.

Biến vàng trôi nổi thành thương hiệu quốc gia

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Ngân hàng Nhà nước giao, gồm: sản xuất – gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn, bán vàng miếng SJC để bình ổn giá và được quyền chủ động xác định giá vàng, Lê Thúy Hằng đã cùng đồng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô tài sản và làm trái quy định, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho SJC hơn 107,4 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt là hơn 11,6 tỉ đồng, còn từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỉ đồng, với số tiền Hằng và đồng phạm hưởng lợi cá nhân trên 73 tỉ đồng.

Trong đó, Hằng cùng các bị cáo khác đã lợi dụng kẽ hở trong khâu giám sát để đưa vàng nguyên liệu trôi nổi vào quy trình gia công vàng miếng. Cụ thể, với quyền hạn được giao trong việc sản xuất, gia công vàng miếng SJC móp méo, bán vàng bình ổn giá và quyết định giá vàng SJC, bà Hằng cùng đồng phạm đã lợi dụng sơ hở trong giám sát để "cài" vàng nguyên liệu trôi nổi vào quy trình gia công vàng miếng. Thủ đoạn được thực hiện bằng cách giấu vàng trong thùng axit, giả báo lỗi kỹ thuật rồi tráo vàng nguyên liệu, sau đó dùng máy dập số seri dự phòng để biến thành vàng SJC hợp pháp.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 10-2021 đến 9-2024, trong 3 năm, nhóm bị cáo đã lặp lại thủ đoạn tới 56 lần, sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng SJC. Hậu quả gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 74,8 tỉ đồng. Trong đó, Lê Thúy Hằng hưởng lợi gần 64,1 tỉ đồng, Trần Tấn Phát hơn 6,1 tỉ đồng; các đồng phạm còn lại hưởng lợi từ 600 triệu đến 1,12 tỉ đồng.

Bà Lê Thuý Hằng bị bắt từ ngày 21-9-2024.

Chèn nguyên liệu bên ngoài vào hơn 6.000 lượng vàng SJC: Có dấu hiệu lừa dối khách hàng, buôn lậu?


Theo Ý Linh

Người lao động

Từ Khóa:
sjc, đại án

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia thuế, ngân hàng giải đáp hàng loạt thắc mắc của hộ kinh doanh trước thời đại mới

Chuyên gia thuế, ngân hàng giải đáp hàng loạt thắc mắc của hộ kinh doanh trước thời đại mới Nổi bật

Sáng 12/9: Giá vàng nhẫn, vàng SJC tiếp tục 'sập' mạnh

Sáng 12/9: Giá vàng nhẫn, vàng SJC tiếp tục 'sập' mạnh Nổi bật

Tỷ giá, lãi suất từ nay đến cuối năm ra sao?

Tỷ giá, lãi suất từ nay đến cuối năm ra sao?

06:27 , 12/09/2025
Thủ tướng yêu cầu NHNN báo cáo tình hình chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng,...

Thủ tướng yêu cầu NHNN báo cáo tình hình chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng,...

22:41 , 11/09/2025
VNCERT khuyến cáo người dân về sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC)

VNCERT khuyến cáo người dân về sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC)

21:40 , 11/09/2025
JCB ra mắt định hướng thương hiệu mới “Japan Cùng Bạn” tại Việt Nam

JCB ra mắt định hướng thương hiệu mới “Japan Cùng Bạn” tại Việt Nam

21:00 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên