Ấn Độ chi 18 tỷ USD cho tham vọng trở thành cường quốc chip toàn cầu

Năm 2022, khi Mỹ hạn chế xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc nhằm kiềm chế Bắc Kinh tiếp cận công nghệ hiện đại, một cuộc đua toàn cầu về tự chủ bán dẫn đã bắt đầu. Với Ấn Độ, đây là cơ hội để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đảm bảo nguồn chip cho các lĩnh vực chiến lược và chiếm thêm thị phần trong ngành điện tử toàn cầu đang dịch chuyển khỏi Trung Quốc.

Ấn Độ hiện là một trong những quốc gia tiêu thụ điện tử lớn nhất thế giới, nhưng gần như không có ngành công nghiệp chip nội địa và chỉ đóng vai trò rất nhỏ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. “Sứ mệnh Bán dẫn” của New Delhi đặt mục tiêu thay đổi điều đó, xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh từ thiết kế, sản xuất đến thử nghiệm và đóng gói ngay trên lãnh thổ.

Đến tháng này, chính phủ đã phê duyệt 10 dự án bán dẫn với tổng vốn đầu tư 1,6 nghìn tỷ rupee (18,2 tỷ USD), bao gồm hai nhà máy sản xuất và nhiều cơ sở thử nghiệm, đóng gói. Ấn Độ cũng sở hữu nguồn kỹ sư dồi dào đang làm việc cho các công ty thiết kế chip toàn cầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tiến trình vẫn chậm chạp và cả vốn lẫn nhân lực hiện tại chưa đủ để biến tham vọng thành hiện thực.

Stephen Ezell, Phó Chủ tịch Quỹ Sáng tạo Công nghệ và Chính sách Đổi mới Toàn cầu (ITIF) nhận định: “Ấn Độ cần nhiều hơn vài nhà máy hay cơ sở ATP. Nước này cần một hệ sinh thái năng động, sâu rộng và dài hạn”.

Theo ông, các hãng sản xuất chip hàng đầu cân nhắc đến 500 yếu tố riêng biệt trước khi rót hàng tỷ USD vào một dự án, bao gồm nhân lực, thuế, thương mại, chính sách công nghệ, chi phí lao động, luật pháp và hải quan - những lĩnh vực mà Ấn Độ vẫn còn nhiều việc phải làm.

Tháng 5 vừa qua, chính phủ bổ sung một chương trình hỗ trợ sản xuất linh kiện điện tử, nhằm giải quyết nút thắt lớn: Trước đây chipmakers gần như không có nhu cầu nội địa vì thiếu công ty sản xuất linh kiện như camera điện thoại. Chính sách mới cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhà sản xuất linh kiện điện tử chủ động và thụ động, tạo nền tảng người mua – nhà cung cấp trong nước.

Năm 2022, New Delhi cũng thay đổi chiến lược ưu đãi, thay vì chỉ tập trung vào các chip 28nm trở xuống. Giờ đây, chính phủ chi trả 50% chi phí dự án cho mọi nhà máy, bất kể kích thước chip, cũng như cho các cơ sở kiểm thử và đóng gói. Nhờ đó, nhiều công ty từ Anh, Mỹ và Hàn Quốc đã bày tỏ quan tâm hợp tác.

NHIỀU KHÓ KHĂN

Dự án chip lớn nhất hiện nay là nhà máy trị giá 910 tỷ rupee (11 tỷ USD) của Tata Electronics tại bang Gujarat, hợp tác cùng Powerchip Semiconductor (Đài Loan). Nhà máy sẽ sản xuất chip cho mạch quản lý điện năng, driver màn hình, vi điều khiển và logic điện toán hiệu năng cao, ứng dụng trong AI, ô tô, máy tính và lưu trữ dữ liệu.

Ngoài ra, Clas-SiC Wafer Fab (Anh) và SiCSem (Ấn Độ) cũng liên kết xây dựng nhà máy hợp chất bán dẫn thương mại đầu tiên tại Odisha. Các chip này có thể được ứng dụng trong tên lửa, thiết bị quốc phòng, xe điện, đồ gia dụng và inverter năng lượng mặt trời.

PwC India nhận định 3-4 năm tới sẽ là giai đoạn then chốt cho mục tiêu bán dẫn của Ấn Độ. Việc đưa các nhà máy silicon vào vận hành và vượt qua rào cản kỹ thuật, hạ tầng sẽ là cột mốc quan trọng.

Các cơ sở sản xuất cần địa điểm không bị lũ lụt, rung chấn, giao thông thuận tiện và nguồn hóa chất đặc biệt đạt chuẩn siêu tinh khiết. Ngoài chip, nhiều công ty vừa và nhỏ đã quan tâm đến lĩnh vực kiểm thử và đóng gói vì có biên lợi nhuận cao hơn và ít tốn vốn hơn.

“OSAT (dịch vụ kiểm thử và đóng gói bán dẫn thuê ngoài) là cơ hội lớn cho Ấn Độ, nhưng cần rõ ràng hơn về kênh tiếp cận thị trường và nhu cầu”, ông Sujay Shetty từ PwC nhận xét.

Dù vậy, Ấn Độ vẫn còn rất xa mới có thể tự sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới: Loại 2nm. Đây là công nghệ mà TSMC sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt trong năm nay.

Bộ trưởng Ashwini Vaishnaw gần đây cho biết ARM sẽ thiết kế chip 2nm tại Bengaluru. Tuy nhiên, giới chuyên gia dự báo nhân lực Ấn Độ chủ yếu đảm nhận khâu kiểm thử và xác nhận thiết kế, vì IP lõi vẫn nằm ở Mỹ hay Singapore.

Theo nhà tuyển dụng Jayanth BR, nhân lực thiết kế của Ấn Độ có từ thập niên 1990, nhưng thường chỉ thực hiện phần “validation block-level” do các công ty toàn cầu giao phó.

Sajai Singh, luật sư tại JSA Advocates & Solicitors cho rằng Ấn Độ cần cập nhật luật SHTT để bảo vệ tốt hơn, nếu muốn cạnh tranh với Mỹ, châu Âu hay Đài Loan, vốn có hệ sinh thái thiết kế chip rất hoàn chỉnh.

Theo: CNBC