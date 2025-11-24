Ấn Độ ra thông báo khẩn về khí đốt: ‘Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi làm điều này’

Ấn Độ đã đồng ý tăng cường thương mại năng lượng với Hoa Kỳ nhằm tránh việc Tổng thống Donald Trump áp đặt mức thuế quan cao hơn đối với hàng xuất khẩu. Trong những tháng gần đây, ông Trump đã đe dọa áp thuế đối với một số quốc gia nếu họ không nhập khẩu lượng khí đốt lớn hơn từ Hoa Kỳ, với mức độ khác nhau.

Ấn Độ, giống như một số quốc gia châu Á khác, đã quyết định rằng việc đồng ý tăng nhập khẩu là cách tốt nhất để giúp nền kinh tế tránh bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hạn chế thương mại với Hoa Kỳ.

Tuần này, Bộ trưởng Dầu khí và Khí đốt Tự nhiên Ấn Độ, Hardeep Singh Puri, đã thông báo rằng một thỏa thuận đã được ký kết, theo đó Hoa Kỳ sẽ cung cấp gần 10% lượng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) nhập khẩu của Ấn Độ. Thỏa thuận này được thực hiện nhằm giảm thặng dư thương mại giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ. Hai cường quốc đã nhất trí một thỏa thuận kéo dài một năm để nhập khẩu khoảng 2,2 triệu tấn LPG mỗi năm từ Bờ Vịnh Hoa Kỳ. Giá mua LPG sẽ dựa trên giá chuẩn của Mount Belvieu.

Trên trang mạng xã hội X, ông Puri chia sẻ: “Lần đầu tiên trong lịch sử! Một trong những thị trường LPG lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới đã mở cửa cho Hoa Kỳ. Trong nỗ lực cung cấp nguồn LPG an toàn với giá cả phải chăng cho người dân Ấn Độ, chúng tôi đã và đang đa dạng hóa nguồn cung LPG.” Theo ông Puri, đây là “hợp đồng LPG có cấu trúc đầu tiên của Hoa Kỳ cho thị trường Ấn Độ”.

Bộ trưởng Dầu khí và Khí đốt Tự nhiên Ấn Độ Hardeep Singh Puri.

Nhu cầu LPG của Ấn Độ đã tăng 74% trong thập kỷ qua, được hỗ trợ bởi thu nhập tăng và chương trình Ujjwala của Thủ tướng Modi, chương trình cung cấp khí đốt nấu ăn được trợ cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Hiện tại, Ấn Độ nhập khẩu phần lớn LPG từ Trung Đông, chủ yếu từ Qatar (27%), UAE (26%) và Ả Rập Xê Út (19%). Thỏa thuận này cho thấy quốc gia Đông Nam Á này có thể đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn năng lượng sau sự gián đoạn ở Biển Đỏ, cũng như việc cắt giảm sản lượng của OPEC+. Hiện tại, Ấn Độ nhập khẩu từ 20 đến 21 triệu tấn LPG mỗi năm. Nếu Hoa Kỳ cung cấp 10% nguồn cung LPG, con số này có thể tương đương với khoảng 1 tỷ đô la nhập khẩu. Trong khi đó, thặng dư thương mại của Ấn Độ với Hoa Kỳ vào khoảng 40 tỷ đô la.

Vào tháng 8, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ để giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại và khuyến khích Ấn Độ ngừng nhập khẩu dầu của Nga.

Mặc dù thuế quan đã ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Ấn Độ, Ấn Độ vẫn chưa giảm nhập khẩu dầu thô của Nga. Ấn Độ tiếp tục được hưởng lợi từ mức giá ưu đãi mà Moscow đưa ra để đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế đang diễn ra đối với các sản phẩm năng lượng của Nga. Năm 2024, Ấn Độ đã mua 52,7 tỷ đô la dầu thô của Nga, chiếm khoảng 37% hóa đơn dầu mỏ của nước này.

Trong khi đó, tuần trước, ông Trump đã đe dọa sẽ áp dụng mức thuế lên tới 500% đối với các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga. "Đảng Cộng hòa đang ban hành luật rất cứng rắn, trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào kinh doanh với Nga", ông Trump nói với các phóng viên. Ngoài Ấn Độ, thuế quan có thể ảnh hưởng nặng nề đến Trung Quốc khi nước này tiếp tục mua một lượng lớn dầu của Nga.

Sau thỏa thuận mua thêm LPG của Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết ông có kế hoạch xóa bỏ mức thuế 25% áp dụng cho Ấn Độ khi nhập khẩu dầu của Nga vào tháng 11, trong khi mức thuế quan 25% sẽ vẫn được duy trì đến năm 2026. Thỏa thuận LPG là một phần của thỏa thuận thương mại song phương lớn hơn giữa hai nước. Ông Trump gần đây tuyên bố rằng hai cường quốc đã "khá gần" với một "thỏa thuận thương mại công bằng".

Chevron, Phillips 66 và TotalEnergies dự kiến sẽ vận chuyển LPG đến Ấn Độ bằng 48 tàu chở dầu bắt đầu từ tháng 1. Các tập đoàn dầu khí lớn do nhà nước điều hành, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (IOCL), Tập đoàn Dầu khí Bharat (BPCL) và Tập đoàn Dầu khí Hindustan (HPCL), sẽ quản lý nguồn cung khi đến Ấn Độ.

Về lâu dài, Ấn Độ hy vọng đa dạng hóa các nguồn năng lượng nhằm giảm thiểu carbon và tăng cường an ninh năng lượng. Hiện tại, Ấn Độ là nước phát thải carbon dioxide lớn thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Nhu cầu năng lượng của Ấn Độ dự kiến tăng gấp đôi so với mức hiện tại vào năm 2045 khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên chính phủ đã đưa ra mục tiêu phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2070. Để đạt được điều này, Ấn Độ sẽ phải đa dạng hóa các nguồn năng lượng và tăng đáng kể công suất năng lượng tái tạo, như đã nêu trong lộ trình chuyển đổi năng lượng quốc gia.

Thỏa thuận năng lượng mới của Ấn Độ sẽ cho phép nước này nhập khẩu nhiều LPG hơn từ Hoa Kỳ trong năm tới, với khả năng được gia hạn. Động thái này dự kiến khuyến khích Tổng thống Trump giảm thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Ấn Độ để giúp khôi phục quan hệ thương mại. Tuy nhiên, điều này có thể phụ thuộc vào việc Ấn Độ có sẵn sàng cắt đứt quan hệ thương mại năng lượng với Nga hay không.