An Gia công bố “mảnh ghép giáo dục” cuối cùng, hoàn thiện hệ sinh thái Live Work Learn Play tại The Gió Riverside

Trường học có quy mô khoảng 7.000m2 gồm 1 hầm, 1 trệt và 4 lầu, được thiết kế theo không gian mở, hiện đại, tích hợp các khu vực học tập, vui chơi, trải nghiệm theo mô hình "Ngôi trường Hạnh phúc", gần gũi với thiên nhiên.

Đại diện An Gia cho biết, với vai trò là nhà phát triển bất động sản, doanh nghiệp luôn chú trọng đầu tư và phát triển các dự án có quy mô. Trong đó, dành nhiều diện tích để xây dựng các tiện ích, dịch vụ, trường học nhằm đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Đại diện An Gia (trái) và Pathway Tuệ Đức ký kết hợp tác

Đặc biệt, sự hiện diện của trường liên cấp Pathway Tuệ Đức tại The Gió Riverside không chỉ đáp ứng sự thuận tiện cho cư dân khi con trẻ được học tập ngay trong khuôn viên dự án mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái "Sống - Làm việc - Học tập - Giải trí". Qua đó, giúp các gia đình trẻ dễ dàng cân bằng giữa công việc, cuộc sống và tạo dựng cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết.

"Chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường sống, nơi mọi nhu cầu thiết yếu từ ở, học tập đến vui chơi đều được đáp ứng ngay trong nội khu. Trong đó, giáo dục là yếu tố then chốt để các gia đình an tâm gắn bó lâu dài, đồng thời góp phần gia tăng giá trị cho dự án", đại diện An Gia nói.

Theo lãnh đạo Pathway Tuệ Đức, việc hợp tác với An Gia triển khai hệ thống giáo dục là cơ sở để doanh nghiệp thúc đẩy, tiếp nối hành trình giáo dục nhân cách. "Ngôi trường Hạnh phúc" tại The Gió Riverside là sự kế thừa và lan tỏa các giá trị giáo dục của khoa học phương Tây và văn hóa phương Đông với triết lý 03 gốc rễ "Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực". Những giá trị này đã được Pathway Tuệ Đức ứng dụng trở thành những hoạt động trải nghiệm thiết thực và đa dạng có định hướng dành cho học sinh trong 11 năm qua. Từ đó, xây dựng nền tảng vững chắc giúp trẻ trở thành những công dân toàn cầu am hiểu và trân trọng giá trị truyền thống Việt Nam.

"Đối tượng mà chúng tôi hướng đến là các em học sinh trong độ tuổi Tiểu học đến Trung học, đặc biệt là con em cư dân tại The Gió Riverside và khu vực lân cận, những gia đình đang tìm kiếm một môi trường học tập hạnh phúc, đề cao giáo dục nhân cách của trẻ, phát triển đầy đủ tâm - trí - thể", đại diện Pathway Tuệ Đức cho biết.

Không gian học tập tại trường học Pathway Tuệ Đức

Thành lập năm 2014, hệ thống trường học Pathway Tuệ Đức gồm 25 trường với hơn 5.000 học sinh và 1.000 cán bộ nhân viên. Trong đó, đội ngũ giáo viên được đào tạo định kỳ hằng tháng, quý và năm nhằm liên tục trau dồi kỹ năng và cập nhật các phương pháp sư phạm tiên tiến. Đặc biệt, Pathway Tuệ Đức cũng là ngôi trường đầu tiên tại Việt Nam tiếp cận chương trình giáo dục cảm xúc Harmony SEL - Social Emotional Learning của Hoa Kỳ, kết hợp với Văn hóa Tỉnh thức (Mindfulness) tạo nên môi trường giáo dục an toàn và phù hợp cho học sinh.

Với cơ sở Pathway Tuệ Đức tại The Gió Riverside, đại diện trường học cho biết sẽ đầu tư kỹ lưỡng từ thiết kế đến trang thiết bị: phòng học hiện đại, thư viện sáng tạo, hồ bơi, sân chơi rèn luyện thể chất, phòng âm nhạc, mỹ thuật, hồ bơi, không gian xanh kết nối với thiên nhiên… Đồng thời, khuyến khích tinh thần học tập chủ động, trải nghiệm đa dạng theo chủ đề, dự án liên môn, lớp học mở, tích hợp STEM, các chương trình dã ngoại… nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển toàn diện của học sinh.

Bên cạnh đó, Pathway Tuệ Đức cũng chú trọng vào khả năng hội nhập toàn cầu với chương trình tiếng Anh vượt trội, giúp học sinh phát triển đồng đều 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết; hướng đến mục tiêu học tập tương đương chứng chỉ B2 theo khung tham chiếu trình độ tiếng Anh CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu) khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

"Chúng tôi tin rằng, trường học Pathway Tuệ Đức sẽ mang đến một môi trường giáo dục tiên tiến, ưu việt cho con em cư dân khi sinh sống tại khu phức hợp The Gió Riverside. Đồng thời, là cơ hội để An Gia tích hợp các điều kiện sống tối ưu và hoàn thiện hơn các tiện ích, dịch vụ nhằm góp phần phát triển thế hệ trẻ và nâng cao chất lượng sống của cư dân", đại diện An Gia nói.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside

Ngoài trường học Pathway Tuệ Đức, dự án The Gió Riverside còn được chủ đầu tư An Gia trang bị chuỗi 68 tiện ích cao cấp theo mô hình "Live - Work - Learn - Play". Trong đó, nổi bật là loạt tiện ích "trên cao" như hồ bơi Bình Minh vô cực, hồ bơi Hoàng hôn vô cực trên tầng 40, Sky bar, Pool bar, Gym Fitness Center...

Dự án tọa lạc tại ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, liền kề trục xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn trên tuyến Vành đai 3. Xung quanh dự án cũng tập hợp nhiều công trình tiện ích như Metro, bến xe Miền Đông mới, Aeon Mall Biên Hòa, trung tâm hành chính mới "Biên Hòa Đông Phố"...

Chủ đầu tư kỳ vọng, với sự hiện diện của trường liên cấp Pathway Tuệ Đức cùng chuỗi tiện ích hiện đại, The Gió Riverside sẽ không chỉ là nơi an cư lý tưởng cho các gia đình trẻ mà còn trở thành điểm đến của một cộng đồng văn minh, nơi thế hệ tương lai được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục chất lượng, hiện đại và nhân văn.

