An Gia Solar - JA Solar - Huawei: Ra mắt giải pháp "Điện mặt trời 0 đồng" cho hộ gia đình

Sự kiện được tổ chức tại tòa nhà The Mett, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với gần 100 khách mời tham dự.

An Gia Solar tổ chức hội thảo "Giới thiệu giải pháp đầu tư điện mặt trời 0 đồng" ngày 17/10/2025

Tổ hợp giải pháp này cho phép hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mà không cần trả trước toàn bộ chi phí - thay vào đó khách hàng thanh toán theo hình thức trả chậm định kỳ; đồng thời An Gia Solar cam kết hỗ trợ toàn bộ quy trình từ khảo sát, thiết kế, thi công đến bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, kèm theo chính sách bảo trì miễn phí 2 năm để đảm bảo vận hành hiệu quả.

Về công nghệ, JA Solar được lựa chọn là nguồn cung tấm pin hiệu suất cao, trong khi Huawei cung cấp các inverter thông minh và giải pháp quản lý năng lượng giúp tối ưu hoá hiệu suất hệ thống và gia tăng khả năng hoàn vốn cho người dùng. Đại diện Huawei tại sự kiện cũng giới thiệu các giải pháp quản trị và kết nối qua ứng dụng, góp phần giám sát vận hành và bảo đảm an toàn cho hệ thống. Huawei còn được nhắc đến với chính sách bảo hành 1 đổi 1 lên đến 10 năm, tăng thêm niềm tin cho khách hàng khi đầu tư.

Đại diện JA Solar cho biết: "Việt Nam là một trong những thị trường năng lượng mặt trời phát triển năng động nhất Đông Nam Á. Việc hợp tác cùng An Gia Solar và Huawei mang ý nghĩa quan trọng trong việc đưa công nghệ tấm pin hiệu suất cao đến gần hơn với từng hộ gia đình Việt, đồng thời khẳng định cam kết của JA Solar trong hành trình thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững."

JA Solar – thương hiệu hàng đầu toàn cầu về sản xuất tấm pin mặt trời, được lựa chọn là nhà cung cấp các module hiệu suất cao

Đại diện An Gia Solar khẳng định rằng việc kết hợp giữa mô hình trả chậm 0 đồng và công nghệ hàng đầu của Huawei và JA Solar là bước chiến lược nhằm đưa năng lượng mặt trời tiếp cận rộng hơn với nhóm khách hàng cá nhân: "Chúng tôi tin rằng mái nhà của mỗi gia đình đều có thể trở thành một khoản đầu tư sinh lời - vừa tiết kiệm chi phí điện, vừa góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam."

Sự kiện phản ánh sự quan tâm đến việc chuyển đổi sang năng lượng sạch của người dân, đồng thời là dịp để An Gia Solar trình bày cam kết về chất lượng dịch vụ: từ khảo sát chính xác, thiết kế phù hợp, thi công an toàn đến dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Với phương châm "Xài điện thả ga - Không lo chi phí", công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn dắt xu hướng điện mặt trời áp mái cho hộ gia đình tại các đô thị Việt Nam.

Hội thảo thu hút nhiều khách mời với nhu cầu tìm hiểu về điện mặt trời cho hộ gia đình

Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và sự hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ quốc tế như Huawei và JA Solar, công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong việc giảm gánh nặng chi phí điện sinh hoạt và thúc đẩy chuyển đổi xanh tại các thành phố lớn.