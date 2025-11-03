Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

An Gia Solar - JA Solar - Huawei: Ra mắt giải pháp "Điện mặt trời 0 đồng" cho hộ gia đình

03-11-2025 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

An Gia Solar - JA Solar - Huawei: Ra mắt giải pháp "Điện mặt trời 0 đồng" cho hộ gia đình

Vào ngày 17/10/2025 tại Tòa nhà The Mett, Phường An Khánh, Tp. Hồ Chí Minh - An Gia Solar phối hợp cùng các đối tác công nghệ quốc tế JA Solar và Huawei đã chính thức giới thiệu mô hình đầu tư điện mặt trời “0 đồng đầu tư ban đầu”, một giải pháp hướng tới phổ cập năng lượng tái tạo cho hộ gia đình đô thị Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức tại tòa nhà The Mett, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với gần 100 khách mời tham dự.

An Gia Solar - JA Solar - Huawei: Ra mắt giải pháp "Điện mặt trời 0 đồng" cho hộ gia đình- Ảnh 1.

An Gia Solar tổ chức hội thảo "Giới thiệu giải pháp đầu tư điện mặt trời 0 đồng" ngày 17/10/2025

Tổ hợp giải pháp này cho phép hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mà không cần trả trước toàn bộ chi phí - thay vào đó khách hàng thanh toán theo hình thức trả chậm định kỳ; đồng thời An Gia Solar cam kết hỗ trợ toàn bộ quy trình từ khảo sát, thiết kế, thi công đến bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, kèm theo chính sách bảo trì miễn phí 2 năm để đảm bảo vận hành hiệu quả.

Về công nghệ, JA Solar được lựa chọn là nguồn cung tấm pin hiệu suất cao, trong khi Huawei cung cấp các inverter thông minh và giải pháp quản lý năng lượng giúp tối ưu hoá hiệu suất hệ thống và gia tăng khả năng hoàn vốn cho người dùng. Đại diện Huawei tại sự kiện cũng giới thiệu các giải pháp quản trị và kết nối qua ứng dụng, góp phần giám sát vận hành và bảo đảm an toàn cho hệ thống. Huawei còn được nhắc đến với chính sách bảo hành 1 đổi 1 lên đến 10 năm, tăng thêm niềm tin cho khách hàng khi đầu tư.

Đại diện JA Solar cho biết: "Việt Nam là một trong những thị trường năng lượng mặt trời phát triển năng động nhất Đông Nam Á. Việc hợp tác cùng An Gia Solar và Huawei mang ý nghĩa quan trọng trong việc đưa công nghệ tấm pin hiệu suất cao đến gần hơn với từng hộ gia đình Việt, đồng thời khẳng định cam kết của JA Solar trong hành trình thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững."

An Gia Solar - JA Solar - Huawei: Ra mắt giải pháp "Điện mặt trời 0 đồng" cho hộ gia đình- Ảnh 2.

JA Solar – thương hiệu hàng đầu toàn cầu về sản xuất tấm pin mặt trời, được lựa chọn là nhà cung cấp các module hiệu suất cao

Đại diện An Gia Solar khẳng định rằng việc kết hợp giữa mô hình trả chậm 0 đồng và công nghệ hàng đầu của Huawei và JA Solar là bước chiến lược nhằm đưa năng lượng mặt trời tiếp cận rộng hơn với nhóm khách hàng cá nhân: "Chúng tôi tin rằng mái nhà của mỗi gia đình đều có thể trở thành một khoản đầu tư sinh lời - vừa tiết kiệm chi phí điện, vừa góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam."

Sự kiện phản ánh sự quan tâm đến việc chuyển đổi sang năng lượng sạch của người dân, đồng thời là dịp để An Gia Solar trình bày cam kết về chất lượng dịch vụ: từ khảo sát chính xác, thiết kế phù hợp, thi công an toàn đến dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Với phương châm "Xài điện thả ga - Không lo chi phí", công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn dắt xu hướng điện mặt trời áp mái cho hộ gia đình tại các đô thị Việt Nam.

An Gia Solar - JA Solar - Huawei: Ra mắt giải pháp "Điện mặt trời 0 đồng" cho hộ gia đình- Ảnh 3.

Hội thảo thu hút nhiều khách mời với nhu cầu tìm hiểu về điện mặt trời cho hộ gia đình

Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và sự hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ quốc tế như Huawei và JA Solar, công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong việc giảm gánh nặng chi phí điện sinh hoạt và thúc đẩy chuyển đổi xanh tại các thành phố lớn.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
huawei, JA Solar

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup và gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở liền một lúc 3 công ty trong ngành nghệ thuật, sự kiện, đào tạo talents

Vingroup và gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở liền một lúc 3 công ty trong ngành nghệ thuật, sự kiện, đào tạo talents Nổi bật

20 doanh nghiệp niêm yết lãi lớn nhất 9T2025: Có 10 cái tên lãi trên 15.000 tỷ gồm 7 ngân hàng và 3 công ty BĐS

20 doanh nghiệp niêm yết lãi lớn nhất 9T2025: Có 10 cái tên lãi trên 15.000 tỷ gồm 7 ngân hàng và 3 công ty BĐS Nổi bật

Phía sau doanh thu kỷ lục 170.000 tỷ sau 9 tháng của Vingroup: VinFast tăng trưởng 80%, doanh số chưa ghi nhận của VinHomes lên đến 224.000 tỷ đồng

Phía sau doanh thu kỷ lục 170.000 tỷ sau 9 tháng của Vingroup: VinFast tăng trưởng 80%, doanh số chưa ghi nhận của VinHomes lên đến 224.000 tỷ đồng

07:54 , 03/11/2025
Vừa được đại gia Thái nắm quyền kiểm soát, công ty bia Sài Gòn Bình Tây từ lỗ triền miên bất ngờ lãi cả trăm tỷ

Vừa được đại gia Thái nắm quyền kiểm soát, công ty bia Sài Gòn Bình Tây từ lỗ triền miên bất ngờ lãi cả trăm tỷ

00:05 , 03/11/2025
Thế giới khát đất hiếm, doanh nghiệp ôm mỏ lớn nhất Việt Nam báo lỗ hàng tỷ đồng

Thế giới khát đất hiếm, doanh nghiệp ôm mỏ lớn nhất Việt Nam báo lỗ hàng tỷ đồng

00:03 , 03/11/2025
Vietjet ký hợp đồng mua 100 tàu bay A321neo với Airbus, củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Vương quốc Anh

Vietjet ký hợp đồng mua 100 tàu bay A321neo với Airbus, củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Vương quốc Anh

19:30 , 02/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên