An Giang yêu cầu thống nhất chính sách đặc thù cho Phú Quốc trong tháng 10

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Sở Tài chính làm việc với đơn vị tư vấn để rà soát, trao đổi, thống nhất các chính sách đặc thù cho đặc khu Phú Quốc, cố gắng hoàn thành trước ngày 20/10, bảo đảm tiến độ trình cấp có thẩm quyền.

Đặc khu Phú Quốc nhìn từ trên cao

Đối với Đề án phát triển tổng thể Phú Quốc đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng đây là nội dung rất quan trọng, ông đề nghị cung cấp toàn bộ nội dung đề án cho đơn vị tư vấn đang thực hiện quy hoạch của tỉnh để phối hợp góp ý, hoàn thiện. Từ nay đến hết tháng 10, các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp thu ý kiến, sau đó UBND tỉnh sẽ họp nghe báo cáo của đơn vị tư vấn; dự kiến tuần đầu tháng 11 sẽ hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý, nhất là ý kiến của bộ, ngành Trung ương, hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, xây dựng đề án về tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tại 3 đặc khu, không chỉ riêng bộ máy chính quyền. Sở Nội vụ chủ động đề xuất, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Theo UBND tỉnh An Giang, quy mô kinh tế Phú Quốc ngày càng gia tăng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2004-2024 đạt trên 19%/năm.

Thu nhập bình quân đầu người tại Phú Quốc năm 2024 đạt gần 6.000 USD/người, gấp 1,5 lần mức bình quân chung cả nước, cao hơn mức trung bình của tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập), nhưng có chênh lệch thu nhập giữa khu vực trung tâm và các xã đảo ven biển.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, riêng ngành du lịch - dịch vụ của Phú Quốc hiện chiếm tỷ trọng khoảng 70% trong cơ cấu giá trị sản xuất của Phú Quốc và tạo việc làm cho khoảng 70% dân số trên đảo.

Về du lịch, giai đoạn 2011-2023, doanh thu du lịch Phú Quốc tăng trưởng bình quân 20-30%/năm. Số lượng du khách đến Phú Quốc liên tục tăng mạnh: Năm 2020 đạt hơn 3,5 triệu lượt, năm 2022 tăng lên 5,4 triệu lượt (trong đó 191.000 lượt khách quốc tế). Năm 2024 là mốc đột phá trong phát triển du lịch của Phú Quốc với 5,969 triệu lượt khách (gần 1 triệu lượt quốc tế), trong đó có 4 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 5.200 khách. Tổng thu từ du lịch đạt 21.170 tỷ đồng, tăng 43,3%, vượt 24,5% kế hoạch và chiếm trên 84% tổng thu du lịch toàn tỉnh.