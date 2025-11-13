An Khánh: Hành trình "lột xác" từ làng biệt thự hoang đến khu nhà giàu Hà Nội

Cách đây hơn 1 thập kỷ, nếu ai đó nói Bắc An Khánh sẽ trở thành "thủ phủ" của giới thượng lưu Hà Nội, hẳn nhiều người sẽ không tin. Những cánh đồng lúa trải dài, những con đường đất đỏ bụi mù mỗi mùa khô, và những ngôi nhà cấp bốn lợp fibro xi-măng – đó là hình ảnh quen thuộc của vùng đất nằm cách trung tâm Thủ đô hơn 15 km về phía Tây.

Thế nhưng hôm nay, khi đứng trên cầu vượt Đại lộ Thăng Long nhìn xuống, một bức tranh đô thị hiện đại trải rộng. Hàng chục tòa chung cư hiện đại sáng đèn, những biệt thự mái ngói đỏ au ẩn hiện sau hàng cây xanh mướt, những con đường nội khu rộng thênh thang, và ánh đèn LED lung linh từ các trung tâm thương mại. Khu vực An Khánh không chỉ "lột xác" mà dã trở thành biểu tượng của sự phát triển đô thị bền vững, khiến bất kỳ ai từng gắn bó với vùng đất này đều không khỏi tự hào.

Còn nhớ năm 2013, Bắc An Khánh vẫn mang dáng dấp của một vùng ngoại ô điển hình: dân cư thưa thớt, giao thông chủ yếu dựa vào xe máy, và tiện ích gần nhất là chợ tạm ven đường. Hàng nghìn căn biệt thự trải dài từ Splendora, Geleximco, Nam An Khánh hay Dương Nội bỏ hoang, không người ở.

Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Splendora hoàn thiện giai đoạn 1 với hơn 1.000 căn biệt thự và liền kề, các khu đô thị Geleximco, Nam An Khánh, Dương Nội, Bắc An Khánh đã bắt đầu kín người về ở. Và Vinhomes Smart City – "thành phố thông minh" đầu tiên của Việt Nam – đã đón hàng chục nghìn cư dân.

Khảo sát thực tế, giá biệt thự khu vực An Khánh đã tăng gần gấp 3 lần trong 5 năm qua, cao nhất trong các khu vực ngoại thành Hà Nội. Từ vùng đất "chỉ để trồng lúa", Bắc An Khánh giờ đây là những ngôi làng biệt thự trải dài tăm tắp với mật độ xây dựng chỉ chiếm 30-35%, phần còn lại dành cho cây xanh, hồ điều hòa và tiện ích công cộng.

Cùng với đó, hạ tầng giao thông liên tục được đầu tư. Sau khi Đại lộ Thăng Long đi vào sử dụng, vành đai 3.5 đang dần kết nối toàn tuyến, tuyến đường Lê Quang Đạo đã chính thức được đưa vào sử dụng, cầu vượt Lê Trọng Tấn đã được chính thức khởi công. Tương lai gần, tuyến metro số 5 (Hòa Lạc – Nội Bài) với ga ngầm ngay tại Splendora sẽ rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm.

Hạ tầng khu vực phía Tây liên tục bứt phá.

Cùng với đó, hệ thống Trường Liên cấp quốc tế đã có mặt, các khu Thương mại – giải trí Aeon Mall Lê Trọng Tấn, Vincom Mega Mall Smart City,… sầm uất tạo nên một hệ sinh thái khép kín, nơi cư dân không cần rời khỏi khu đô thị để đáp ứng mọi nhu cầu từ học tập, chữa bệnh đến mua sắm và thư giãn.

Giữa những "ông lớn" đã định hình tên tuổi, nhiều khu đô thị mới bắt đầu ra hàng. Trong đó, An Khánh Economy với quy mô 5ha cũng chuẩn bị đổ bộ thị trường cuối năm. Với tiến độ thi công thần tốc – bàn giao sổ đỏ chỉ sau 12 tháng – dự án đang trở thành lựa chọn của những ai muốn "bắt nhịp" với sự phát triển của phía Tây mà không phải chờ đợi quá lâu.

Sau dự án này, dự kiến năm 2026 khu vực An Khánh sẽ đón thêm một số nguồn hàng mới từ các dự án cũ như Nam An Khánh, Ha Do Charm Villa, Mai Land...Theo tiết lộ của anh Nguyễn Ngọc - Giám đốc một sàn BĐS khu vực Geleximco, giá các căn liền kề, biệt thự mới giá mắt có thể đạt ngưỡng 300 triệu đồng/m2.

Không chỉ phân khúc thấp tầng, An Khánh cũng sẽ đón nguồn căn hộ chung cư mới sau khi hơn 50 tòa chung cư tại Khu đô thị Vinhomes Smart City "cháy hàng". Cụ thể, mới đây ô đất HH3 có chức năng hỗn hợp gồm căn hộ cao cấp, văn phòng, khách sạn, dịch vụ thương mại và công trình công cộng đã được điều chỉnh quy hoạch thành 6 tòa tháp cao từ 31-40 tầng.

Có thể nói, khu vực An Khánh nới riêng và khu Tây nói chung không chỉ là câu chuyện về sự chuyển mình của một vùng đất. Từ những cánh đồng lúa mênh mông năm nào, giờ đây là hệ