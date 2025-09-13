Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ăn mừng vụ ám sát Charlie Kirk, nhân viên mật vụ Mỹ bị đình chỉ ngay lập tức

13-09-2025 - 09:47 AM | Tài chính quốc tế

Một nhân viên mật vụ Mỹ bị đình chỉ công tác ngay lập tức sau khi đăng bài trên mạng xã hội ăn mừng vụ ám sát Charlie Kirk, người sáng lập Turning Point USA.

“Cơ quan Mật vụ Mỹ sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi nào vi phạm quy tắc ứng xử. Cơ quan đã cho nhân viên này nghỉ hành chính ngay lập tức, và mở một cuộc điều tra” , phát ngôn viên Mật vụ Mỹ cho biết.

Trước đó, theo Real Clear Politics , Anthony Pough đăng bài trên Facebook bày tỏ niềm vui sau cái chết gây chấn động của Kirk, cáo buộc ông này từng phát tán “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc”.

Ăn mừng vụ ám sát Charlie Kirk, nhân viên mật vụ Mỹ bị đình chỉ ngay lập tức- Ảnh 1.

Kirk bị bắn vào cổ khi đang tham gia sự kiện của Turning Point USA tại Đại học Utah Valley.

Pough còn so sánh việc thương tiếc Kirk với thương tiếc kẻ xả súng ở trường trung học Evergreen tại Colorado khiến hai học sinh bị thương: “Nhất là khi chúng ta nên thương tiếc những đứa trẻ vô tội bị giết ở Colorado”.

Anthony Pough đang ở “giai đoạn 2” trong lộ trình nghề nghiệp của mật vụ – tức là chưa được phân công trong đội bảo vệ Tổng thống Donald Trump. Theo quy định của cơ quan này, giai đoạn 2 tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ, còn giai đoạn 3 là sau khi đã phục vụ trong các nhiệm vụ bảo vệ cấp cao hoặc ở trụ sở.

Động thái của Pough vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tennessee, bà Marsha Blackburn, gửi thư đến Giám đốc Mật vụ Sean Curran, yêu cầu sa thải ngay nhân viên này. Trong khi đó, các buổi tưởng niệm Charlie Kirk được tổ chức trên khắp nước Mỹ và cả ở nước ngoài.

Kirk bị bắn vào cổ khi đang tham gia sự kiện của Turning Point USA tại Đại học Utah Valley, qua đời tại bệnh viện vài giờ sau đó. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng phu nhân Usha Vance đưa Kirk trở về Arizona, nơi Kirk từng sinh sống cùng gia đình, bằng chuyên cơ Air Force Two.

Tổng thống Donald Trump xác nhận trên chương trình “Fox & Friends” rằng nghi phạm đã bị bắt. Tyler Robinson, 22 tuổi, được công bố là kẻ tình nghi trong vụ ám sát.

Theo cơ quan chức năng, một thành viên trong gia đình Robinson tiết lộ với bạn bè, người này sau đó liên hệ với Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Washington, cung cấp thông tin rằng Robinson đã thú nhận hoặc ngầm thừa nhận hành vi phạm tội.

Mỹ: Tổng thống Donald Trump nói nghi phạm sát hại ông Charlie Kirk đã bị bắt

Theo Phương Anh/VTCnews

VTCnews

