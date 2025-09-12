Mỹ: Tổng thống Donald Trump nói nghi phạm sát hại ông Charlie Kirk đã bị bắt

Ông Charlie Kirk bị bắn chết tại một sự kiện ở Trường ĐH Utah hôm 10-9. Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã công bố ảnh của "người bị tình nghi" liên quan đến vụ án, trong đó có thể thấy một thanh niên đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm đang đi trong một tòa nhà.

Trong buổi phát sóng trực tiếp trong chương trình Fox & Friends trên kênh Fox News, Tổng thống Donald Trump khẳng định: "Với độ chắc chắn cao, tôi tin chúng tôi đã bắt được hắn".

Theo ông Donald Trump, "ai đó rất thân cận" với nghi phạm đã giao nộp y.

Tổng thống Mỹ nói thông tin chi tiết sẽ được cơ quan chức năng công bố thêm sau.

Thi hài ông Charlie Kirk được đưa xuống sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor. Ảnh AP

Trước đó, FBI treo thưởng lên đến 100.000 USD cho thông tin dẫn đến việc xác định và bắt giữ nghi phạm.

Cuộc truy lùng quy mô lớn nhằm tìm kiếm tay súng đã giết nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk kéo dài sang ngày thứ ba hôm 12-9, sau khi cảnh sát công bố những hình ảnh mới nhằm nỗ lực phá giải vụ án đang làm gia tăng căng thẳng ở Mỹ.

Thống đốc bang Utah cho biết FBI đang điều tra hơn 7.000 manh mối và thông tin. Theo hãng tin AP, các nhà điều tra liên bang và quan chức bang hôm 11-9 đã công bố một loạt ảnh và video về người mà họ tin là thủ phạm.

Ông Kirk bị bắn khi đang nói chuyện với đám đông tụ tập tại sân trường ở Orem.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa nêu tên nghi phạm hay động cơ trong vụ giết hại. Đây là vụ bạo lực chính trị mới nhất làm chấn động nước Mỹ.

Thống đốc Spencer Cox nói trong cuộc họp cùng Giám đốc FBI Kash Patel: “Chúng tôi không thể làm việc mà không có sự giúp đỡ của người dân”.

Trong khi đó, hai người bị bắt giữ ngay sau vụ nổ súng đã được xác định là không liên quan vụ việc.

Vụ ám sát ông Charlie Kirk là trường hợp mới nhất về cách các biện pháp an ninh thông thường có thể bị vô hiệu hóa trong thời kỳ bạo lực chính trị gia tăng, khi bất kỳ ai liên quan đến tiến trình chính trị đều có thể trở thành mục tiêu, bao gồm cả những người có ảnh hưởng.