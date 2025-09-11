Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đồng minh của ông Trump bị ám sát giữa trường đại học

11-09-2025 - 14:41 PM | Tài chính quốc tế

Video từ hiện trường cho thấy Charlie Kirk bị bắn chết khi đang phát biểu trước đám đông hàng ngàn người ở đại học Utah Valley.

Charlie Kirk, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Turning Point USA, đã bị ám sát khi đang phát biểu trong một sự kiện tại Đại học Utah Valley trong hôm 10/9.

Phát súng của sát thủ được bắn đi từ khoảng cách 200m.

Tổng thống Trump bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết của Charlie Kirk. Ông Trump gọi Charlie là "người bạn tốt của tôi".

Charlie Kirk có khoảng 5,3 triệu người theo dõi trên X, sở hữu chương trình nổi tiếng The Charlie Kirk Show . Anh được xem là đồng minh của ông Trump khi giúp ông Trump có được sự ủng hộ từ nhóm cử tri trẻ tuổi trong cuộc bầu cử năm 2024.

Đồng minh của ông Trump bị ám sát giữa trường đại học- Ảnh 1.

Charlie Kirk - Ảnh: REUTERS

Những người quen biết Charlie Kirk mô tả ông là một người có tư duy sâu sắc với đầu óc phân tích. Ông được coi là người thấu hiểu nhịp đập của phong trào bảo thủ trẻ. Ông có mối quan hệ trực tiếp với Trump và tin tưởng rằng Tổng thống sẽ coi trọng ý kiến của ông ngay cả khi họ bất đồng quan điểm.

Theo Cẩm Lai/VTCnews

VTCnews

