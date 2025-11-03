Ăn quá nhiều món này, đừng trách vì sao mỡ máu cao: Món “khoái khẩu” của không ít người, từ trẻ tới già

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), khoảng 10% người trưởng thành tại quốc gia này đang có mức cholesterol cao. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Khi được chẩn đoán mỡ máu cao, phần lớn bác sĩ đều khuyên bệnh nhân nên điều chỉnh chế độ ăn, trong đó có việc giảm tiêu thụ phô mai. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi họ không nghĩ rằng loại thực phẩm tưởng chừng vô hại này lại chứa nhiều chất béo bão hòa, làm tăng mỡ máu.

Ăn quá nhiều phô mai có thể làm tăng mỡ máu (Ảnh minh họa).

Theo chuyên gia dinh dưỡng Keri Gans, tác giả cuốn “The Small Change Diet”, phô mai chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng cholesterol xấu (LDL) trong máu. Nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài có thể khiến thành mạch bị thu hẹp và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đáng nói, phô mai là món ăn "khoái khẩu" của rất nhiều người, từ trẻ em tới người trưởng thành.

Các loại phô mai dễ khiến mỡ máu tăng cao

Những loại phô mai mềm, kem phô mai hoặc phô mai chế biến sẵn là nhóm thực phẩm mà người có cholesterol cao nên hạn chế. Chuyên gia dinh dưỡng Jessica Cording, tác giả của cuốn “The Little Book of Game-Changers”, cho biết những loại phô mai có kết cấu mềm và béo ngậy, như phô mai Mỹ, kem phô mai thường chứa hàm lượng chất béo bão hòa cao. Một số còn có thêm natri. Chính vì thế, nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.

Một loại phô mai mềm (Ảnh minh họa).

Beth Warren, chuyên gia dinh dưỡng kiêm nhà sáng lập Beth Warren Nutrition, cũng cảnh báo rằng phô mai chế biến sẵn và kem phô mai “thường chứa nhiều chất béo bão hòa và natri hơn các loại tự nhiên”. Điều này “không có lợi cho sức khỏe tim mạch nếu ăn thường xuyên”.

Trong số các loại phô mai, phô mai Brie được các chuyên gia đánh giá là “kém thân thiện nhất” với người có mỡ máu cao. Đây là loại phô mai sữa bò mềm có xuất xứ từ Pháp. Phô mai Brie có lượng chất béo bão hòa cao nên chỉ nên dùng với mức độ vừa phải.

Cụ thể, 28g phô mai Brie chứa tới 7,5g chất béo, trong đó gần 5g là chất béo bão hòa. Điều đáng nói là đa số mọi người ăn nhiều hơn 28g mỗi lần, khiến lượng chất béo bão hòa vượt mức khuyến nghị trong một bữa ăn, tạp chí Parade thông tin.

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), lượng chất béo bão hòa nên chiếm dưới 6% tổng năng lượng nạp vào mỗi ngày, tương đương khoảng 13g cho chế độ ăn 2.000 calo.

Chuyên gia Keri Gans nhấn mạnh: “Kết cấu mềm mịn và hương vị nhẹ của phô mai Brie khiến mọi người dễ ăn quá mức mà không nhận ra. Điều này làm tăng lượng chất béo bão hòa trong cơ thể”.

Cách ăn phô mai an toàn khi có mỡ máu cao

Một số món ăn từ phô mai (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia đều khẳng định, người có mỡ máu cao vẫn có thể ăn phô mai một cách an toàn nếu biết chọn loại phù hợp và kiểm soát khẩu phần. Theo đó, mọi người chỉ nên ăn khoảng 28g phô mai mỗi lần và ưu tiên các loại tách béo, phô mai dê hoặc phô mai feta.

Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên kết hợp phô mai cùng các thực phẩm giàu chất xơ như rau, trái cây, đậu hoặc ngũ cốc nguyên hạt để giảm tác động của cholesterol xấu. Ngoài ra, mọi người cũng nên bổ sung các chất béo tốt như dầu ô liu, quả bơ, các loại quả hạch trong bữa ăn để cân bằng dinh dưỡng.