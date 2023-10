Ăn thêm 5 thực phẩm để tăng cường miễn dịch khi giao mùa

Hệ miễn dịch là một hệ thống được tạo thành từ mạng lưới các tế bào đặc biệt, protein, mô và cơ quan. Kết cấu của chúng phức tạp và nằm ở khắp các nơi trong cơ thể, như: da, hạch bạch huyết, amidan cổ họng, hệ thống tiêu hóa, tủy xương, lá lách, niêm mạc mỏng bên trong mũi, họng và bộ phận sinh dục.

Hệ miễn dịch có vai trò chính là chống lại các tác nhân gây bệnh đến từ môi trường xung quanh như các loại virus, vi khuẩn, các loại nấm hay ký sinh trùng. Nếu hệ miễn dịch bị suy yếu hay tổn thương thì chúng ta sẽ rất dễ mắc bệnh, bệnh lâu khỏi, vết thương khó lành và đau ốm triền miên, giảm tuổi thọ… Nhất là trong thời điểm giao mùa, khi thời tiết thay đổi thất thường, các loại vi khuẩn và virus sinh sôi mạnh hơn.

Nếu muốn bảo vệ tăng cường hệ miễn dịch, chúng ta cần chú ý hơn đến vận động, nghỉ ngơi và ăn uống. Có thể tận dụng 5 thực phẩm không hề xa lạ sau đây để miễn dịch tốt hơn, khỏe mạnh hơn khi giao mùa:

1. Củ tỏi

Tỏi là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Loại củ quen thuộc này chứa các hợp chất giúp hệ thống miễn dịch chống lại vi trùng. Trong đó nổi bật nhất là alliin, khi tỏi được nghiền nát hoặc nhai, hợp chất này biến thành allicin chứa lưu huỳnh, tạo cho tỏi có mùi và vị đặc biệt, tạo ra đặc tính chữa bệnh của tỏi.

Allicin trong tỏi có tác dụng chống virus, kháng viêm và ngăn ngừa ung thư tuyệt vời. Ngoài ra, nó còn là thực phẩm tốt cho sức khỏe về nhiều mặt như cải thiện tuần hoàn máu, giảm cholesterol, ngăn ngừa lão hóa. Cách ăn tỏi tốt nhất là ăn sống sau khi đập dập hoặc xay nhuyễn, không để ngoài không khí quá 30 phút.

2. Cà rốt

Cà rốt có chứa một thành phần gọi là beta-carotene, giúp chúng có màu cam. Beta-carotene phải được duy trì ở một lượng nhất định trong cơ thể để ngăn ngừa các bệnh ở người trưởng thành như ung thư, xơ cứng động mạch, viêm khớp và đục thủy tinh thể do oxy có hại gây ra.

Đặc biệt, chất giúp cà rốt trở thành loại củ tốt cho hệ miễn dịch là bởi vitamin A dồi dào trong nó. Vitamin A giúp hỗ trợ các tế bào T - là các tế bào bạch cầu của hệ thống miễn dịch. Hệ thống miễn dịch được tăng cường giúp cơ thể có khả năng chống lại nhiễm trùng tốt hơn.

Ngoài ra, loại thực phẩm này còn có tác dụng hỗ trợ sản xuất collagen do nồng độ vitamin C cao, chất này rất quan trọng cho quá trình lành vết thương. Trong khi người có miễn dịch yếu thường có tốc độ lành thương chậm hơn hẳn.

3. Củ cải

Củ cải rất giàu vitamin C, đây là một chất rất quan trọng với sức khỏe nói chung và hệ miễn dịch nói riêng. Vitamin C bảo vệ cơ thể khỏi căng thẳng và cải thiện chức năng tế bào. Chất này cũng có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn chặn các tổn hại một số gốc tự do bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư, tăng cường miễn dịch.

Chất phytochemical và anthocyanins trong củ cải có tính chất chống viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Ngoài ra, nó còn chứa canxi và chất xơ, rất tốt cho chức năng tiêu hóa. Lại có khả năng chống sung huyết, hình thành các chất nhầy có trong cổ họng, chống lại các bệnh nhiễm trùng và dẫn đến cảm lạnh, ho do giao mùa.

4. Cá thu

Các loại cá biển sâu, cá béo luôn được xếp vào danh sách thực phẩm giàu dinh dưỡng lại tốt cho sức khỏe. Trong đó, cá thu được mệnh danh là loại cá cực tốt khi cần cải thiện, tăng cường hệ miễn dịch.

Cá thu rất giàu omega 3 và vitamin D. Omega 3 chứa DHA và EPA giúp lưu thông máu và hoạt động của bạch cầu, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến xương và chống viêm khớp. Cá thu cũng rất giàu vitamin D và canxi, tốt cho xương khớp.

Đặc biệt, vitamin D có liên quan đến việc điều chỉnh các phản ứng miễn dịch nên nên tiêu thụ cá, trứng và thịt lưng xanh của cá thu có chứa nhiều vitamin D nhất. Cá thu còn cung cấp lượng protein chất lượng cao cho cơ thể, rất cần thiết đối với hệ miễn dịch khỏe mạnh.

5. Nấm

Nấm có chứa retinan, một chất chống ung thư có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Các loại nấm rất giàu protein thực vật, trong khi mất cân bằng protein thực vật với protein động vật cũng là nguyên nhân suy giảm miễn dịch, tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh tật. Nấm còn giàu chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do có hại để bảo vệ tế bào, kháng viêm.

Chất ergosterol trong nấm giúp giảm mức cholesterol và thanh lọc máu. Thực phẩm này cũng rất giàu chất xơ nên là một trong những thực phẩm tốt cho đường ruột, giúp tăng cảm giác thèm ăn và giảm táo bón. Từ đó cải thiện hệ miễn dịch hiệu quả.

Một số loại nấm như nấm kim châm, nấm hương, nấm sò… còn là nguồn polysacarit phong phú, giúp tăng cường cấu trúc và chức năng của tuyến ức và lá lách. Điều này rất quan trọng đối với sự kích hoạt và trưởng thành của tế bào lympho T- bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch. Ăn nấm đều đặn còn giúp ngăn ngừa nhiều bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim, ung thư và bệnh tiểu đường.

Nguồn và ảnh: Khmnews, MSN, Healthline