Ăn trộm vòng vàng của bạn gái để mua quà kỷ niệm 1 năm yêu nhau

30-11-2025 - 15:15 PM | Sống

2 tháng sau khi được bạn trai tặng bó hoa bằng tiền mặt, cô Trần mới biết sự thật đắng chát đằng sau hành động lãng mạn này khi phát hiện nữ trang của mình biến mất.

Vụ trộm bi hài này xảy ra tại thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nạn nhân – cô Trần, là bạn gái của nghi phạm họ Vương. Vương lấy trộm trang sức bằng vàng của cô Trần để mua quà kỷ niệm một năm yêu nhau. Anh ta định bán những chiếc vòng vàng này lấy tiền mặt rồi đặt làm một bó hoa bằng tiền tặng bạn gái. Tuy nhiên, cô gái cuối cùng cũng phát hiện đồ trang sức của mình bị mất và khám phá ra sự thật đằng sau cử chỉ lãng mạn của bạn trai.

Theo Metropolis Daily , Đồn cảnh sát Thành Trung tại Chư Kỵ, Thiệu Hưng tiết lộ, vào ngày 20/11, người phụ nữ họ Trần, trú tại phố Tế Dương, trình báo rằng vòng tay và vòng cổ bằng vàng mà cô cất trong nhà đã biến mất.

Cuộc điều tra sau đó cho thấy cửa ra vào và cửa sổ nhà cô vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu đột nhập. Cảnh sát nghi ngờ rằng vụ trộm do một người quen của nạn nhân thực hiện. Điều tra sâu hơn, họ nhận thấy chỉ có Trần, gia đình cô và bạn trai – anh Vương, biết vị trí cất số trang sức vàng và mật khẩu để mở.

Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, Vương khai chính mình lấy trộm trang sức vàng của bạn gái. Anh ta thừa nhận mình là người tiêu xài hoang phí và mắc nợ rất nhiều, dẫn đến việc phải kiếm tiền bằng cách trộm. Anh ta dự định dùng một phần trong số tiền bán trang sức để đặt làm bó hoa bằng tiền mặt tặng cô Trần như món quà kỷ niệm một năm yêu nhau, số còn lại dùng để trả nợ và trang trải chi phí sinh hoạt.

Vương cũng kể lại rằng vào đêm gây án, anh ta giấu số trang sức đó trong quần ngủ của bạn gái khi cô đang ngủ, dự định sẽ bán vào ngày hôm sau.

Hơn hai tháng sau “món quà bất ngờ lãng mạn” dành cho bạn gái, hành vi trộm cắp của Vương bị phát hiện. Anh ta bị cảnh sát Chư Kỵ áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự, và vụ án vẫn đang được điều tra thêm.

Vụ việc bị hài này là chủ đề của nhiều cuộc bàn luận trên mạng xã hội về tình yêu và vật chất. Nhiều người mỉa mai rằng "cái giá của tình yêu quá cao", một số người khác suy ngẫm về vấn đề tiền bạc và lòng tin giữa các cặp đôi.

Vừa ký hợp đồng bán nhà 7,4 tỷ đồng thì giá đất tăng, chủ đòi người mua trả thêm 184 triệu mới sang tên, tòa phán: “Phải bồi thường cho đối phương 744 triệu đồng’’

Theo Nguyệt Ánh/VTCnews

