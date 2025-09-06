Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

06-09-2025 - 17:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Ấn tượng Bộ sưu tập nội thất mang hơi thở nghệ thuật vào không gian sống người Việt

Bước sang 2025, NORDIC chính thức ra mắt Artful Collection – bộ sưu tập thứ năm đánh dấu sự trưởng thành trong hành trình sáng tạo, nơi nghệ thuật điêu khắc hòa quyện cùng công năng để kiến tạo nên những không gian sống đầy cảm xúc.

Nội thất – khi nghệ thuật hiện diện trong từng chi tiết

Artful Collection được lấy cảm hứng từ ngôn ngữ điêu khắc, nơi từng khối hình, từng đường cong đều mang triết lý sống cân bằng: tĩnh tại – hài hòa – sâu sắc. Không chỉ là đồ nội thất, mỗi thiết kế còn là "tác phẩm sống", đưa nghệ thuật vào đời sống thường nhật.

Ấn tượng Bộ sưu tập nội thất mang hơi thở nghệ thuật vào không gian sống người Việt- Ảnh 1.

Nguồn cảm hứng của Artful Collection 2025 đến từ nhiều mạch nguồn: những kiệt tác điêu khắc phương Tây, hình tượng văn hóa Á Đông và cả kỳ quan thiên nhiên

Điểm khác biệt nằm ở sự kết hợp chặt chẽ giữa công năng và thẩm mỹ. Tất cả sản phẩm đều được nghiên cứu dựa trên vóc dáng, thói quen người Việt và chế tác với tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu:

Vật liệu tinh tuyển: gỗ sồi nhập khẩu, da cao cấp, vải Bồ Đào Nha, inox mạ PVD tinh xảo.

Công năng tối ưu: thiết kế công thái học, thoải mái lâu dài, an toàn cho gia đình.

Thẩm mỹ - nghệ thuật: kết cấu vững chắc, hoàn thiện tỉ mỉ cả ở những chi tiết khuất tầm mắt.

Những thiết kế nổi bật trong Artful Collection

Artful Sofa: Giao thoa giữa vuông – tròn nguyên thủy, mang đến vẻ đẹp vừa mềm mại vừa vững chãi.

Thinker Armchair: Cảm hứng từ "The Thinker" của Rodin – biểu tượng suy tư và tĩnh lặng.

The Kiss Coffee & Side Table: Khối gỗ đan cài như vòng tay ôm, gợi tinh thần lãng mạn của tác phẩm "The Kiss".

Ấn tượng Bộ sưu tập nội thất mang hơi thở nghệ thuật vào không gian sống người Việt- Ảnh 2.

The Kiss Coffee Table lấy cảm hứng từ tác phẩm điêu khắc "The Kiss" (Auguste Rodin)

Lisa Bed: Tinh tế và bí ẩn như nụ cười Mona Lisa, mang đến không gian ngủ thanh lịch.

Buff Dining Table & Chair, Calf Dining Chair: Tái hiện hình ảnh trâu – nghé, biểu tượng bền bỉ, gắn kết gia đình.

Ấn tượng Bộ sưu tập nội thất mang hơi thở nghệ thuật vào không gian sống người Việt- Ảnh 3.

Buff Dining Table & Chair cách điệu hình tượng trâu – nghé, biểu tượng bền bỉ của văn hóa Á Đông

Sondoong TV Shelf & Cabinet: Lấy cảm hứng từ kỳ quan Sơn Đoòng, tái hiện lớp địa tầng hùng vĩ trong hình khối nội thất.

Triết lý sống từ Artful Collection

Artful không chỉ là một BST, mà còn là lời nhắn gửi từ NORDIC: hãy biến ngôi nhà thành một không gian sống nghệ thuật, nơi mỗi món đồ nội thất không chỉ phục vụ công năng mà còn nuôi dưỡng cảm xúc, khơi gợi sự cân bằng và cảm hứng sáng tạo mỗi ngày.

PGS.TS.KTS. Vũ Hồng Cương – Trưởng khoa Nội thất, Đại học Kiến trúc Hà Nội, nhận xét với góc nhìn chuyên gia: "Artful Collection đánh dấu bước tiến mới của NORDIC khi mạnh dạn đưa nghệ thuật điêu khắc vào từng chi tiết thiết kế để tạo ra bản sắc riêng, khác biệt trên thị trường."

Ấn tượng Bộ sưu tập nội thất mang hơi thở nghệ thuật vào không gian sống người Việt- Ảnh 4.

Lời nhắn từ NORDIC: Hãy biến ngôi nhà thành một không gian sống nghệ thuật, nơi mỗi món đồ nội thất không chỉ phục vụ công năng mà còn nuôi dưỡng cảm xúc.

Ra đời năm 2018, NORDIC là thương hiệu nội thất cao cấp do các nhà thiết kế Việt sáng lập và phát triển. Thương hiệu theo đuổi phong cách nội thất Châu Âu hiện đại, đồng thời được nghiên cứu để phù hợp với lối sống, khí hậu và gu thẩm mỹ của người Việt. Các sản phẩm của NORDIC trải dài từ phòng khách, phòng ngủ đến phòng ăn, đều là thiết kế độc quyền đã đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ, đảm bảo tính chính danh và quyền lợi cho khách hàng. NORDIC sở hữu quy trình sản xuất đạt chuẩn Châu Âu, giúp khách hàng Việt có cơ hội sở hữu những sản phẩm nội thất cao cấp đạt chuẩn quốc tế với chi phí đầu tư hợp lý hơn các sản phẩm nhập khẩu.

NORDIC - Nội thất thiết kế chuẩn Châu Âu cho người Việt

Với tinh thần thiết kế đồ nội thất tối giản Châu Âu, mỗi sản phẩm của được nghiên cứu và thiết kế tỉ mỉ từ kích thước, chất liệu đến trải nghiệm sử dụng, mang đến không gian sống tiện nghi vượt trội cho người Việt.

Khám phá thêm về Artful Collection tại: https://nordic.vn/collection/artful-collection/

Liên hệ:

Showroom: LK 10‑12‑14, Louis II, KĐT Louis City Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Hotline: 0965.009.969

Website: https://nordic.vn

Zalo OA: https://zalo.me/nordicvn

