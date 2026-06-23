Ăn xuyên Việt từ Nam ra Bắc, người Nhật bị một tô bún Hà Nội 40.000 đồng "đánh bại" hoàn toàn

Khi nhắc đến ẩm thực Việt Nam, phở thường là món ăn được nhiều người nước ngoài biết đến đầu tiên. Tuy nhiên, với PapaKen, một du khách đến từ Nhật Bản, món ăn để lại nhiều ấn tượng nhất sau chuyến đi xuyên Việt lại không phải phở hay bánh mì, mà là bún mọc Hà Nội.

Chia sẻ trên kênh cá nhân, PapaKen cho biết sau khi trải nghiệm nhiều món ăn từ Bắc vào Nam, anh cảm thấy bún mọc là món ăn muốn giới thiệu tới người Nhật nhiều hơn cả phở. Nhận định này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi phở từ lâu vẫn được xem là biểu tượng quen thuộc của ẩm thực Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, để đi đến kết luận như vậy, PapaKen không chỉ dựa trên một bữa ăn đơn lẻ. Trước khi đến Hà Nội, nam du khách đã dành nhiều thời gian trải nghiệm các món nước ở nhiều địa phương khác nhau nhằm tìm hiểu sự đa dạng trong ẩm thực Việt Nam.

Điểm dừng chân đầu tiên của anh là Trà Vinh, nơi nổi tiếng với nhiều món ăn mang dấu ấn văn hóa Nam Bộ như bún suông và bún nước lèo. Trong quá trình thưởng thức, PapaKen dành thời gian tìm hiểu nguyên liệu cũng như cách chế biến của từng món ăn thay vì chỉ đơn thuần trải nghiệm hương vị.

Nhờ đó, anh cho biết mình có thể nhận ra sự khác biệt giữa bún nước lèo và bún mắm, hai món ăn thường được nhắc đến cùng nhau trong văn hóa ẩm thực miền Tây. Bên cạnh việc thưởng thức món ăn, khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Sau khi khám phá các món ăn đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, PapaKen tiếp tục hành trình ra miền Trung với điểm dừng chân tiếp theo là Huế. Nếu Trà Vinh mang đến cho anh những trải nghiệm đậm chất sông nước, thì Huế lại mở ra một sắc thái hoàn toàn khác với nền ẩm thực được biết đến bởi sự cầu kỳ và chiều sâu văn hóa.

Tại đây, nam du khách lựa chọn thưởng thức bún bò Huế ngay tại nơi được xem là quê hương của món ăn. Theo chia sẻ của anh, hương vị bún bò tại Huế có một số điểm khác biệt so với những phiên bản anh từng ăn trước đó, đặc biệt là sự xuất hiện của chả cua, thành phần góp phần tạo nên nét đặc trưng riêng cho nước dùng.

Rời cố đô, hành trình tiếp tục đưa PapaKen đến Thành phố Hồ Chí Minh, nơi được xem là điểm giao thoa của nhiều phong cách ẩm thực trên cả nước. Tại đây, thay vì tiếp tục tìm kiếm một món bún mới, anh lựa chọn thưởng thức bánh canh cua, một món ăn từ sợi khá phổ biến tại khu vực phía Nam.

Trước khi trải nghiệm, PapaKen cho biết anh đã tham khảo nhiều đánh giá của du khách Nhật Bản trên các nền tảng du lịch và nhận thấy bánh canh được nhiều người đánh giá cao. Sau khi dùng thử, anh cho rằng món ăn gây ấn tượng bởi phần nước dùng đậm đà cùng kết cấu sợi đặc trưng. Mỗi địa phương mang đến một trải nghiệm khác nhau và giúp nam du khách có thêm góc nhìn về sự phong phú của ẩm thực Việt Nam. Dù vậy, theo chia sẻ của PapaKen, món ăn để lại ấn tượng sâu sắc nhất vẫn xuất hiện ở điểm dừng chân cuối cùng của chuyến đi là Hà Nội.

Tại Thủ đô, anh lần đầu thưởng thức bún mọc, một món ăn quen thuộc trong đời sống thường ngày của nhiều người dân địa phương. Khác với những món ăn nổi tiếng thường xuất hiện trong các cẩm nang du lịch, bún mọc không phải cái tên được nhiều du khách quốc tế biết đến.

Thế nhưng, chính sự giản dị ấy lại là điều khiến PapaKen chú ý. Theo chia sẻ của anh, tô bún gồm nước dùng hầm xương, mọc làm từ thịt xay kết hợp nấm hương cùng măng ăn kèm. Dù không có quá nhiều thành phần cầu kỳ, món ăn vẫn tạo được sự hài hòa trong hương vị.

Không dừng lại ở ấn tượng ban đầu, càng thưởng thức, nam du khách càng quan tâm hơn đến cách món ăn được chế biến. Anh đặc biệt chú ý đến phần nước dùng và cho biết phiên bản mình trải nghiệm tập trung vào vị ngọt tự nhiên từ xương hầm thay vì sử dụng thêm các nguyên liệu tạo vị chua ngọt như cà chua hoặc dứa. Theo anh, điều này giúp hương vị của món ăn trở nên rõ ràng và dễ cảm nhận hơn.

Bên cạnh đó, PapaKen cũng đánh giá cao phần mọc được chế biến theo cách truyền thống với thịt và nấm hương. Anh cho rằng chính những chi tiết tưởng chừng đơn giản này đã góp phần tạo nên nét riêng của món ăn. Chính sự cân bằng trong hương vị đã khiến PapaKen cảm thấy món ăn này có nhiều điểm tương đồng với khẩu vị người Nhật. Khi so sánh, anh cho rằng phần nước dùng từ xương heo của bún mọc khiến anh liên tưởng đến các món mì sử dụng nước hầm xương tại Nhật Bản, trong đó có Tonkotsu Ramen.

Dù cách chế biến và hương vị không hoàn toàn giống nhau, theo PapaKen, cả hai đều tập trung khai thác vị ngọt tự nhiên từ nguyên liệu thay vì phụ thuộc quá nhiều vào gia vị. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh cho rằng bún mọc có khả năng được nhiều người Nhật yêu thích nếu có cơ hội tiếp cận.

Có thể thấy, bên cạnh những món ăn đã nổi tiếng toàn cầu như phở hay bánh mì, vẫn còn nhiều món ăn quen thuộc trong đời sống hằng ngày của người Việt có thể tạo dấu ấn riêng đối với du khách quốc tế. Chính những trải nghiệm như vậy cũng góp phần giúp bức tranh ẩm thực Việt Nam được nhìn nhận đa dạng hơn trong mắt bạn bè thế giới.

NGỌC ÁNH