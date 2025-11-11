Ảnh: Bắt Giám đốc Phan Văn Khiến, kế toán Nguyễn Thị Phương và khám xét công ty

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã làm rõ, hiện nay Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương có hành vi huy động tiền góp vốn của khách hàng để thực hiện các dự án khác, trong đó có dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung từ năm 2017 đến năm 2020 nhưng đến nay chưa được giao đất, chưa được trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều dấu, giấy tờ, tài liệu, ô tô… và đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu về các đối tượng khác có liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm.
Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, xác minh kỹ thông tin trước khi giao dịch, tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo tinh vi. Sự cảnh giác và hiểu biết pháp luật của người dân chính là lá chắn hiệu quả nhất trước các hình thức lừa đảo trong đầu tư bất động sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức nào có liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (nay là Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Aninvest Việt Nam) để thực hiện các dự án dưới dạng hợp đồng góp vốn như trên đến Cơ quan điều tra cung cấp thông tin để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Thông tin liên hệ Trung tá Đào Ngọc Oanh, Điều tra viên, số điện thoại: 0983 476 286.