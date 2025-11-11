Ảnh: Bắt Giám đốc Phan Văn Khiến, kế toán Nguyễn Thị Phương và khám xét công ty

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam với Giám đốc Phan Văn Khiến (sinh năm 1989, trú tại thôn Đồng, Chi Lăng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan chức năng cũng Tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Phương - Kế toán, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm về cùng tội danh.

Lực lượng chức năng đọc lệnh khám xét tại Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phát hiện Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (địa chỉ: số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc) không có nghĩa vụ, quyền hạn liên quan đến Dự án khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian năm 2022 nhưng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.

Quá trình điều tra, bước đầu, cơ quan Công an xác định: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm không phải chủ đầu tư dự án khu dân cư số 1 (phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh), không được cơ quan Nhà nước giao nhiệm vụ gì liên quan đến việc thực hiện dự án trên.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đã đưa ra các thông tin về việc Công ty Hiền Khiêm đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, sau này sẽ xin chủ trương đấu giá để giao đất ở dịch vụ cho khách hàng tại dự án trên, qua đó đã ký hợp đồng với 56 khách hàng góp vốn với 67 hợp đồng thu số tiền gần 130 tỷ đồng (cam kết trong vòng 36 tháng sẽ giao đất).

Sau khi nhận tiền các đối tượng không thực hiện dự án theo cam kết, chiếm đoạt số tiền đã thu, sử dụng vào mục đích khác (chủ yếu trả nợ cũ của công ty).

Đối tượng Nguyễn Thị Phương - Kế toán, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm làm việc với cơ quan điều tra.

Sau khi tống đạt các Quyết định khởi tố, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã tiến hành khám xét Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm thu giữ nhiều con dấu, dấu chức danh... liên quan đến hoạt động của công ty Hiền Khiêm và nhiều tài liệu liên quan.

Tại đây, công ty cũng đã đổi tên thành Công ty TNHH tập đoàn ANINVEST Việt Nam và treo thông báo chuyển địa điểm làm việc tại toà nhà thương mại dịch vụ khách sạn của công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Ninh Giang, địa chỉ: 36 Đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc để tiếp tục lừa đảo các nạn nhân khác.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã làm rõ, hiện nay Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương có hành vi huy động tiền góp vốn của khách hàng để thực hiện các dự án khác, trong đó có dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung từ năm 2017 đến năm 2020 nhưng đến nay chưa được giao đất, chưa được trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều dấu, giấy tờ, tài liệu, ô tô… và đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu về các đối tượng khác có liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm.