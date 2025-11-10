Bắt Nguyễn Thị Hà sinh năm 1996

Ngày 09/11/2025, Công an xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết đã bàn giao Nguyễn Thị Hà (SN 1996) trú thôn Công Lương, phường Hoài Nhơn Đông là đối tượng bị truy nã về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý.

Đối tượng Nguyễn Thị Hà. Ảnh: CA GIa Lai

Theo điều tra của cơ quan Công an, cuối tháng 12/2024, Nguyễn Thị Hà cùng đồng bọn bán ma túy cho một số đối tượng nghiện ma túy trên đại bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ). Liên quan đến vụ việc này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 03 đối tượng khác về các hành vi “Mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Sau khi gây án, Nguyễn Thị Hà lẩn trốn ở nhiều nơi và mới đây, đối tượng về ẩn náu tại nhà một người quen ở thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình tại địa bàn, Công an xã Phù Mỹ Bắc đã phát hiện đối tượng lạ mặt đến cư trú tại địa phương nên kiểm tra, xác minh Nguyễn Thị Hà chính là đối tượng trốn truy nã nên tổ chức truy bắt.