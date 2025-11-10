Bắt nam sinh Lê Văn Nguyên sinh năm 2008

Công an tỉnh Nghệ An ngày 9/11, cho biết đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Nguyên (sinh năm 2008, trú xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) lấy trộm tài sản giá trị hàng chục triệu đồng.

Trước đó, Công an xã Trung Lộc nhận đơn phản ánh của Trường THPT Nghi Lộc 4 (xã Trung Lộc) với nội dung sáng 06/11/2025, lợi dụng lớp 11C2 học tiết thể dục ngoài trời, phòng học không có người, kẻ gian đã đột nhập lấy trộm 01 điện thoại di động trị giá khoảng 25 triệu đồng của một nữ sinh lớp này.

Nhận tin báo, Công an xã Trung Lộc đã khẩn trương xác minh vụ việc. Đến 19h cùng ngày, Công an xã Trung Lộc đấu tranh, làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp là Lê Văn Nguyên.

Tại Cơ quan Công an, Lê Văn Nguyên đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Lê Văn Nguyên đang là học sinh, nhưng thuộc diện theo dõi quản lý thanh thiếu niên hư hỏng của Công an xã. Trước đây, Công an xã phối hợp gia đình, chính quyền địa phương đã nhiều lần răn đe giáo dục.