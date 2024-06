Anh em với xe điện rẻ nhất Việt Nam chính thức trình làng: ăn xăng chỉ 4,98 lít/100 km, giá siêu rẻ đe dọa Honda CR-V

Ngày 17/06, liên doanh SAIC-GM-Wuling đã chính thức công bố những hình ảnh đầu tiên của mẫu SUV Wuling Starlight S sắp ra mắt. Xe sẽ có hai phiên bản là thuần điện (BEV) và plug-in hybrid (PHEV). Wuling Starlight S là mẫu xe thứ hai thuộc dòng Wuling Silver Label và dự kiến có giá khoảng 69.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 245 triệu đồng).

Có tên là Starlight S nhưng mẫu xe này lại hoàn toàn khác biệt so với dòng sedan Wuling Starlight của hãng. Xe được định vị là một mẫu SUV cỡ nhỏ với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.745 x 1.890 x 1.680 (mm), trục cơ sở dài 2.800 mm.

Kích thước này ngang ngửa mẫu SUV cỡ C như Honda CR-V (4.691 x 1.866 x 1.681 mm). Xét về kích thước thân xe và định vị mẫu mã, đối thủ cạnh tranh chính của Wuling Starlight S dự kiến sẽ là BYD Song Plus DM-i và BYD Yuan Plus.

Dựa trên các hình ảnh do nhà sản xuất tung ra, có thể thấy Wuling Starlight S có thiết kế đèn pha tách đôi và đèn hậu hình số 7. Hai phiên bản BEV và PHEV được phân biệt bởi thiết kế đầu xe và các chi tiết mạ crôm khác nhau. Bên thân xe có những đường nét tương đối thanh mảnh cùng thiết kế mui xe treo đặc biệt.

Về cấu hình, xe cung cấp các tùy chọn trang bị như cửa sổ trời, mái xe màu đen, giá đỡ trên nóc và radar phía trước. Ngoài ra, xe cũng được trang bị các tính năng an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và phân phối lực phanh điện tử (EBD).

Theo thông tin từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), phiên bản PHEV của Wuling Starlight S sẽ được trang bị động cơ xăng 1.5L, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 106 mã lực. Thông số của động cơ điện vẫn chưa được công bố.

Bản này có hai tùy chọn pin là 20,5 kWh và 9,5 kWh, tương ứng với phạm vi hoạt động thuần điện là 90 km và 43 km. Trọng lượng của pin lần lượt là 137 kg và 185 kg. Tổng khối lượng xe thực tế của xe đạt 1680 và 1745 kg, trọng lượng này khá nhẹ đối với một chiếc plug-in hybrid. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 4,98 lít/100 km và 5,09 lít/100 km.

Trong khi đó, phiên bản BEV sẽ sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 201 mã lực kết hợp với bộ pin lithium sắt phosphate. Thông tin về phạm vi hoạt động chính thức của phiên bản này vẫn chưa được tiết lộ.

Tham khảo: CNC