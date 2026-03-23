Ảnh thực tế Honda e:N2 giá quy đổi từ hơn 1,1 tỷ đồng: Ngang cỡ CR-V, dáng chất chơi kiểu Peugeot 408, chạy 530km/sạc

Tại triển lãm Bangkok International Motor Show (BIMS) 2026, Honda đã mang tới mẫu SUV chạy điện e:N2. Xe có giá khởi điểm từ 1.429.000 baht (hơn 1,1 tỷ đồng).

Honda e:N2 là mẫu xe điện dáng coupe SUV chất chơi của hãng.

Các thông số kỹ thuật chi tiết về kích thước e:N2 bao gồm chiều dài 4.725 mm, trục cơ sở 2.735 mm và khoảng sáng gầm xe 142 mm. Kích thước này có thể so sánh với Honda CR-V.

Thiết kế ngoại thất của Honda e:N2 khá góc cạnh. Hệ thống đèn chiếu sáng LED kết hợp cùng biểu tượng chữ H phát sáng và logo e:N đặc trưng của xe điện Honda. Bộ mâm hợp kim 18 inch màu đen thể thao, tay nắm cửa dạng ẩn hiện đại và kính sau vát kiểu coupe, tạo nên một tổng thể hiện đại.

Khoang cabin của Honda e:N2 được thiết kế theo hướng tối giản nhưng tích hợp nhiều giải pháp công nghệ hiện đại. Người lái có thể theo dõi thông tin vận hành qua màn hình hiển thị kính lái HUD 11,5 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 9,4 inch. Hệ thống giải trí trung tâm sử dụng màn hình cảm ứng 12,8 inch kết nối với dàn âm thanh 12 loa Bose cao cấp. Các tiện nghi bổ sung bao gồm ghế trước có chức năng thông gió, cửa sổ trời và sạc không dây chuẩn Type-C.

Về hiệu suất, e:N2 trang bị hệ truyền động thuần điện cho mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Theo tiêu chuẩn NEDC, xe đạt phạm vi di chuyển tối đa 530 km sau mỗi lần sạc đầy. Hệ thống sạc của xe tương thích với cả chuẩn AC Type 2 và DC CCS 2.

Hệ thống an toàn trên Honda e:N2 tập trung vào gói công nghệ Honda SENSING với các tính năng phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng dải tốc độ thấp, giảm thiểu chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn, đèn chiếu sáng thích ứng, cảnh báo xe phía trước khởi hành, camera quan sát xung quanh, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

