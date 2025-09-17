Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Anh trai Chủ tịch một doanh nghiệp thép bị phạt vì “bán chui” cổ phiếu

17-09-2025 - 13:26 PM | Thị trường chứng khoán

Cá nhân này đã bán 780.000 cổ phiếu SMC trong tháng 03 năm 2024 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngày 15/9/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Nghĩa Dũng, anh trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại SMC (Mã chứng khoán: SMC) Nguyễn Thị Ngọc Loan.

Cụ thể, ông Nguyễn Nghĩa Dũng bi phạt tiền 100 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cá nhân này đã bán 780.000 cổ phiếu SMC trong tháng 03 năm 2024 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã quyết định đưa cổ phiếu SMC vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/9/2025. Lý do là SMC đã vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm (tính theo năm dương lịch).

Ngoài ra, cổ phiếu SMC cũng bị giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 của công ty là số âm, có kết luận soát xét là ngoại trừ.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế nửa đầu năm, SMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.798 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Kết quả, doanh nghiệp thép báo lỗ gộp gần 3 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 102 tỷ đồng. ﻿

Trên thị trường, cổ phiếu SMC chốt phiên 16/9 đạt 14.050 đồng/cp, tương ứng tăng 146% trong vòng hơn 5 tháng qua và tăng hơn 62% từ đầu năm 2025.﻿

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

