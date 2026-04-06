Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Anh trai nước ngoài cầm lon giải khát ở sân bay Nội Bài, zoom cận thì hết hồn: "Là ai đã bán cho anh thứ này?"

Theo S.A | 06-04-2026 - 14:45 PM | Lifestyle

Chuyện đó có ai ngờ!

Sân bay vốn là nơi tập trung đủ kiểu văn hóa và thói quen tiêu dùng khác nhau. Nhưng thỉnh thoảng, chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ cũng đủ khiến người ta phải dừng lại dụi mắt nhìn đi nhìn lại, không phải vì quá phức tạp, mà vì… quá kỳ lạ.

Mới đây, một tình huống tại sân bay được chia sẻ trên Threads đã viral, khiến nhiều người bật cười. Một vị khách nước ngoài thản nhiên cầm lon nước cốt dừa - loại thường dùng để nấu ăn - và uống như nước giải khát.

Chủ nhân bài đăng đặt câu hỏi to đùng: “Là ai đã bán cho anh trai nước ngoài lon nước cốt dừa để giải khát vậy?”.

Bài đăng viral trên Threads và nhiều nền tảng khác (Ảnh chụp màn hình)

Sau 16 tiếng đồng từ lúc đăng tải, bài đăng nhận về 408k lượt xem và hơn 10k bình luận, được chia sẻ trên nhiều nền tảng khác nhau. Netizen không khỏi thắc mắc về tình huống này, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Có người cho rằng với nhãn tiếng là coconut cream, việc một du khách nước ngoài nghĩ đây là một loại đồ uống là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhìn bao bì, lại thêm cảm giác “dừa thì chắc mát”, việc mua uống giải khát ở sân bay nghe cũng hợp lý. Có người chú ý đến trạng thái enjoy thưởng thưởng thức của anh chàng.

Ở phần bình luận, cô gái giải thích thêm rằng mình chứng kiến sự việc ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) và lúc mở nắp ra, biểu cảm của anh chàng cũng khá hoang mang.

Vị khách rất bình thản thưởng thức!

Thực tế nước cốt dừa nguyên chất lại là một câu chuyện hoàn toàn khác: béo, đặc, và thường chỉ xuất hiện trong các món chè, cà ri hay các đồ ăn khác. Dẫu vậy, nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ cảm nhận khi từng uống loại nước cốt dừa này, người này ớn tới già, người kia thấy cũng… ổn.

“Hồi nhỏ tưởng nước cốt dừa ngon lắm ai dè làm ngụm xong phụt ra liền luôn. Ớn tới già”, “Chắc nhìn chai ghi coconut milk nên mua chứ gì”, “Em cũng hay để tủ lạnh uống, thấy cũng ngon mà”, “Lỡ anh thích thì sao?”, “Không rõ thế nào nhưng nhìn ảnh rất enjoy”, “Ủa? Có mình tui thích dùng nước cốt dừa uống hả?”, “Ê! Tui chưa uống bao giờ tự nhiên giờ nói cái cũng thấy tò mò”, “Nước cốt dừa nguyên chất nó ngấy dữ lắm. Béo béo mà vị thì nhạt nhạt”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dàn tiếp viên hàng không, mỹ nhân quốc tế đổ bộ ở bãi biển, resort Phú Quốc, Nha Trang

Tuổi 20 của con gái 1 NSƯT: Lái Maybach 8 tỷ, sống trong biệt thự hàng trăm m2 giữa TP.HCM, nhan sắc cực hút hồn

Sau cơn sốt 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò', đạo diễn Đặng Tuấn Chinh giờ ra sao?

14:43 , 06/04/2026
Mua vàng lần đầu dễ mất tiền vì 5 điều: Nhiều người chỉ nhận ra sau khi đã lỗ

14:32 , 06/04/2026
Hội mê xê dịch đang "phát điên" với Suối Mỡ!

14:20 , 06/04/2026
Bác trai Hải Phòng một mình ẵm trọn 5 Huy chương Vàng tại PPA Asia 1000, U60 mà đỉnh quá!

14:18 , 06/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên