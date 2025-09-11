Anker tung loạt sạc cáp mới tại Việt Nam: Pin 25.000 mAh 165W, sạc Qi2 15W, cáp rút 70 cm

Anker giới thiệu 6 sản phẩm sạc di động thế hệ mới, gồm dòng Nano Series và pin dự phòng hỗ trợ sạc laptop. Tâm điểm là pin 25.000 mAh, sạc nhanh nhiều thiết bị cùng lúc và các củ sạc GaN công suất 45-70W. Các thông số về thời gian sạc, kiểm soát nhiệt và chứng nhận an toàn được nhà sản xuất đưa ra trong tài liệu công bố.

Pin dự phòng Anker Laptop A1695 có dung lượng 25.000 mAh, tổng công suất 165W qua 4 cổng, trong đó USB-C tối đa 100W. Sản phẩm tích hợp 2 cáp USB-C gồm cáp ngắn 30 cm và cáp rút 70 cm, màn hình màu TFT hiển thị công suất, nhiệt độ, thời gian ước tính. Anker cho biết pin đáp ứng quy định mang lên máy bay và có thể sạc iPhone 16 khoảng 4,5 lần hoặc MacBook Air (M3) khoảng 1,3 lần. A1695 có hai màu đen và xám, giá 2.490.000 đồng.

Pin dự phòng Anker Nano Rút Gọn A1638 hướng tới nhu cầu di chuyển với cáp rút 70 cm, dung lượng 10.000 mAh. Thiết bị cho công suất tối đa 45W, hỗ trợ PPS 2.0, có 3 cổng sạc gồm 2 USB-C và 1 USB-A, kèm màn hình TFT hiển thị trạng thái. A1638 bán ra các màu đen, trắng, xanh dương, giá 1.350.000 đồng.

Củ sạc Anker Nano 70W Laptop A121A dùng nền tảng GaN, công suất tối đa 70W cho một cổng hoặc 65W khi sạc hai thiết bị. Anker nói sản phẩm dùng cấu trúc Double-GaN để giảm nhiệt khi tải cao và đã được TÜV Rheinland chứng nhận về kiểm soát nhiệt độ. A121A có các màu đen, trắng, xanh dương, hồng, giá 850.000 đồng.

Pin dự phòng không dây Anker Nano A1665 hỗ trợ chuẩn Qi2 15W cho iPhone 12-16, kèm sạc có dây 20W. Kích thước 102 x 70,6 x 8,6 mm, phần vỏ mỏng tương đương thẻ tín dụng. Nhà sản xuất cho biết hệ thống kiểm soát nhiệt tự điều chỉnh để giữ nhiệt độ vỏ dưới 40°C trong quá trình sạc. A1665 có màu đen, trắng, xanh dương, hồng, giá 1.499.000 đồng.

Sạc xe hơi Anker Nano Rút Gọn A2738 tích hợp cáp, hỗ trợ sạc hai thiết bị với tổng công suất tối đa 75W. Sản phẩm dùng công nghệ ActiveShield 2.0 để theo dõi nhiệt theo thời gian thực, màu xám, giá 603.000 đồng.

Củ sạc Anker Nano 45W A2692 có thiết kế gập chân cắm, hỗ trợ PowerIQ 3.0, PPS và chế độ Super Fast Charging 2.0 của Samsung. ActiveShield 3.0 được công bố kiểm tra nhiệt độ nhiều lần mỗi ngày nhằm bảo vệ thiết bị. A2692 có màu đen và trắng, giá 485.000 đồng.

Theo Anker, các sản phẩm trên được bán tại Việt Nam từ ngày 8-9-2025 tại Anker Official Store trên Shopee, Lazada, TikTok Shop, cùng các hệ thống Thế Giới Di Động, CellphoneS, Hoàng Hà và đại lý ủy quyền. Việc mở bán bổ sung nhóm sạc cho laptop và dòng Nano Series, tập trung vào công suất cao, tính gọn nhẹ và cáp tích hợp.