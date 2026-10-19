Anthropic dự báo AI thúc đẩy tăng trưởng GDP Mỹ

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44.000 tỷ USD vào năm 2030 - đó là quy mô GDP mà Mỹ có thể đạt tới theo một mô hình dự báo nội bộ của Anthropic, với trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng tạo thêm sức bật cho nền kinh tế. Tuy nhiên, song hành với triển vọng tăng trưởng là những rủi ro không thể xem nhẹ. Tại Mỹ, việc xây dựng khung pháp lý để kiểm soát AI đang trở thành một vấn đề đáng chú ý, nhằm cân bằng giữa tiềm năng kinh tế và yêu cầu bảo đảm an toàn.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới ở Bangkok ngày 17/10, ông Jack Clark, đồng sáng lập Anthropic, nhận định AI có thể thúc đẩy những thay đổi kinh tế vượt xa dự đoán hiện nay, đặc biệt thông qua việc tăng tốc các khám phá khoa học.

Theo một mô hình dự báo nội bộ của Anthropic, trí tuệ nhân tạo có thể góp phần đưa tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ lên 44.000 tỷ USD vào năm 2030, so với mức hơn 30.000 tỷ USD hiện nay. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo công nghệ này tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng, đòi hỏi các quốc gia phải hợp tác xây dựng quy tắc quản lý chặt chẽ.

Ông Jack Clark - Đồng sáng lập Công ty Anthropic cho hay: "Đây cũng là một công nghệ tiềm ẩn nguy hiểm. Để vượt qua giai đoạn này, chúng ta cần hợp tác xây dựng những quy tắc nghiêm túc, đặc biệt dành cho công nghệ này và các công ty phát triển nó".

Trong bối cảnh Mỹ chưa có luật liên bang toàn diện về AI, Anthropic xác nhận đã đề xuất dự thảo luật với các nhà lập pháp nước này. Theo đề xuất, chính phủ có thể ngăn chặn việc phát hành hoặc sử dụng một mô hình AI nếu mô hình đó có nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chẳng hạn khiến hơn 50 người tử vong hoặc bị thương nặng, hay gây thiệt hại vượt một tỷ USD.

Đề xuất của Anthropic phản ánh bài toán ngày càng cấp thiết: Làm thế nào để khai thác tiềm năng tăng trưởng của AI, đồng thời hạn chế những rủi ro có thể gây tổn thất lớn cho xã hội và nền kinh tế.