Áp thấp nhiệt đới sắp tăng cấp thành bão, đổ bộ vào đâu ở nước ta?

29-08-2025 - 08:37 AM | Xã hội

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 6 và tăng tốc hướng thẳng vào khu vực từ Nghệ An đến TP Huế.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 29-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông Đông Nam.

Áp thấp nhiệt đới sắp tăng cấp thành bão, đổ bộ vào đâu ở nước ta?- Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới với khả năng lớn sẽ mạnh thành bão số 6

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 km/giờ.

Dự báo đến 1 giờ ngày 30-8, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão số 6 với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vị trí tâm bão ở 17,2 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Bão số di chuyển hướng Tây Tây Bắc và tăng tốc độ lên khoảng 20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm từ 14,5 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; 109,0 đến 115,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), phía Bắc Biển Đông giữa và vùng biển ngoài khơi từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.

Đến 1 giờ ngày 31-8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tăng tốc độ lên 20-25 km/giờ, tâm ở 17,8 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm từ 16,0 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Nghệ An đến Huế.

Từ 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển

Do ảnh hưởng của bão trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Từ đêm 29-8, vùng biển từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Theo Thùy Linh

Người lao động

