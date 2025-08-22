Áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 5: Có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Theo thông tin từ trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 22/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Dự báo, đến 10 giờ ngày 23/8, vị trí ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (phía Đông khu vực Bắc Biển Đông).

Đến 10 giờ ngày 24/8, vị trí ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm nằm từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa).

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm.

Ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông xuất hiện mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,0 đến 5,0m; biển động rất mạnh.

Theo các chuyên gia khí tượng nhận định, khoảng đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và là cơn bão thứ 5 trên Biển Đông (có tên quốc tế là Kajiki).

Chia sẻ trên báo Dân Trí, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết rạng sáng mai áp thấp nhiệt đới có thể hình thành bão, ngày 23-24/8 có thể tác động đến khu vực đặc khu Hoàng Sa, sau đó bão đi vào đất liền trong sáng và trưa 25/8.

Ông Hiệp nhận định đây là cơn bão mạnh, hình thành nhanh ngay trên Biển Đông, vùng ảnh hưởng rộng, càng vào đất liền càng tăng cấp. Cơn bão này đổ bộ và ảnh hưởng đến khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết ông quan ngại nhất là mưa bất thường và nguy cơ tại các hồ thủy điện.

"Chúng ta đã chứng kiến mưa bão ở Nghệ An vừa qua, đều vượt lịch sử", ông Hiệp nói và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần dự báo chính xác nhất có thể và chủ động từ sớm các phương án như di dời chủ động... để đề phòng mưa lũ, sạt lở đất có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, ông Hiệp cho biết cơn bão này có gió giật rất mạnh và xảy ra các ngày cuối tuần, hoạt động du lịch ở các vùng biển... rất nhiều nên các tỉnh ven biển cần đề phòng và chủ động các phương án ứng phó.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Bộ phải có khuyến cáo chi tiết, cụ thể, rõ ràng các vấn đề để các địa phương có thể bị ảnh hưởng chủ động ứng phó.