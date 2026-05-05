Ập vào Lounge Gas Remix, công an bắt quản lý Nguyễn Ngọc Thắng SN 1987 và 12 người

Theo Chi Chi | 05-05-2026 - 13:54 PM | Xã hội

Các đối tượng bị bắt để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Ngày 4/5, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ 13 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm tại Lounge Gas Remix. Các đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Thắng (SN: 1987, HKTT: phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cùng 12 nhân viên của cơ sở Lounge Gas Remix bị tạm giữ để điều tra về hành vi Buôn bán hàng cấm (khí N2O – bóng cười).

Rạng sáng ngày 22/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Lounge Gas Remix (Số 2 Trung Phụng, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 bàn đang hoạt động và đều sử dụng “bóng cười”. Tang vật thu giữ gồm 46 bình khí N2O, 820 vỏ bóng đã qua sử dụng, 1 xe ô tô cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh, Nguyễn Ngọc Thắng khai nhận thuê địa điểm trên để kinh doanh lounge. Do hoạt động không hiệu quả, từ đầu năm 2025, Thắng tìm nguồn mua khí cười qua mạng xã hội, nhập các bình khí loại 2kg với giá khoảng 2.450.000 đồng/bình, sau đó chỉ đạo nhân viên bơm vào bóng bay để bán cho khách sử dụng tại chỗ nhằm thu lợi bất chính.

Tại cơ sở, Thắng thuê khoảng 30 nhân viên, phân công thành nhiều bộ phận như quản lý, thu ngân, giám sát, phục vụ, an ninh… Dưới sự điều hành của Thắng, các nhân viên bán “bóng cười” cho khách với giá 187.620 đồng/quả, thu lợi khoảng 89.620 đồng/quả.

Để che giấu hành vi, các đối tượng ký hiệu “bóng cười” là “jug” trên hóa đơn, yêu cầu khách thanh toán ngay và thu lại hóa đơn để tiêu hủy. Đồng thời, Thắng chỉ đạo sử dụng tài khoản ngân hàng của nhân viên để nhận tiền, sau đó rút tiền mặt đưa lại cho mình.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nguồn cung khí cười cho cơ sở là nhóm đối tượng Chu Văn Hoàng (SN: 1995, HKTT: xã Quỳnh Lưu, Nghệ An, hiện đang bỏ trốn) và Cao Minh Quang (SN: 1992, HKTT: phường Thanh Xuân, Hà Nội); thu giữ thêm 20 bình khí N2O từ đối tượng Quang.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ 13 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Mức phạt lỗi dùng điện thoại khi lái xe mới nhất 2026 đối với tất cả các loại xe, tài xế chú ý

Ai thấy Trần Trung Hiếu SN 1990, liên hệ ngay số điện thoại 0918219829

Tai nạn liên hoàn ở đầu cầu Thăng Long, 3 người mắc kẹt trong ô tô con bị vò nát

Tin vui lớn cho tất cả người dân trên cả nước muốn nhận lương hưu

Con số chưa từng có về kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ở Hà Nội

Bắt, dẫn độ Nguyễn Quỳnh Anh SN 1982 về nước sau 16 nắm trốn truy nã

