Con số chưa từng có về kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ở Hà Nội

Sau kỳ nghỉ Lễ chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2026, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, thực hiện chủ trương miễn vé xe buýt trong dịp lễ, Transerco đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách di chuyển.

Kết quả phục vụ dịp nghỉ Lễ từ ngày 30/4/2026 đến hết ngày 03/5/2026 đạt con số chưa từng có: Các đơn vị buýt của Tổng công ty đã thực hiện tổng số 35.473 lượt xe. Lượt khách vé lượt đạt 108.619 lượt hành khách (bằng 147,1% so với cùng kỳ 2025).

Các bến xe trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải, đảm bảo các phương tiện xuất bến đúng quy định, an toàn giao thông và không tăng giá vé.

Công tác điều phối hành khách được triển khai hiệu quả, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, quá tải. Kết quả thực hiện: Tổng số lượt xe phục vụ đến dịp nghỉ Lễ từ ngày 30/4/2026 đến hết ngày 03/5/2026 tại các bến xe thuộc quản lý của Công ty CP Bến xe Hà Nội và Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội (các đơn vị thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội) là 8.620 lượt xe, xe tăng cường là 529 lượt xe, phục vụ được 68.096 lượt hành khách.

Hệ thống điểm đỗ xe được bố trí lực lượng trực 24/24h, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và phục vụ tốt nhu cầu trông giữ phương tiện trong dịp lễ.

Đặc biệt, hoạt động trông giữ xe miễn phí phục vụ người dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức chu đáo, an toàn. Kết quả trong dịp nghỉ Lễ từ ngày 30/4/2026 đến hết ngày 03/5/2026: đã tổ chức trông giữ được 125.200 lượt xe, trong đó 105.000 lượt xe ô tô và 20.200 lượt xe máy.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức điều hành linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ kỳ nghỉ Lễ 30/4 – 01/5 năm 2026, góp phần đảm bảo giao thông an toàn, thuận tiện, văn minh, phục vụ hiệu quả nhu cầu đi lại của nhân dân Thủ đô.

Một số hình ảnh người dân và du khách vui vẻ di chuyển bằng xe buýt trong kỳ nghỉ lễ vừa qua: