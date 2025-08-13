Apple sắp ra mắt MacBook giá 600 USD

Một báo cáo mới cho biết MacBook giá rẻ trang bị bộ xử lý 18 Pro của iPhone được sản xuất hàng loạt vào quý 3/2025, và có thể ra mắt trước cuối năm.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo đầu tiên tuyên bố rằng Apple đang lên kế hoạch sản xuất một chiếc MacBook sử dụng bộ xử lý A18 Pro của iPhone để giảm chi phí. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng một thiết bị như vậy đã tồn tại trong mã nguồn của macOS Sequoia, được phát hành vào năm 2024.

Theo Digitimes, ít nhất một số linh kiện cho chiếc MacBook này dự kiến được sản xuất hàng loạt vào cuối quý 3/2025. Trích dẫn các nguồn tin không xác định trong chuỗi cung ứng, báo cáo tiếp tục khẳng định rằng MacBook mới sẽ có giá từ 599 đến 699 đô la.

Giá này sẽ đưa MacBook mới vào cùng mức giá với Mac mini. Nó cũng sẽ rẻ hơn từ 300 đến 400 đô la so với MacBook Air 13 inch cơ bản hiện tại, có giá khởi điểm 999 đô la.

Theo các thông tin ban đầu, MacBook mới sẽ có màn hình nhỏ hơn một chút, chỉ 12,9 inch. Theo MacRumors, lịch trình sản xuất dự kiến sẽ được phát hành vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026. Điều này cũng phù hợp với báo cáo trước đó của Kuo.

Kuo không đưa ra lịch phát hành cụ thể hơn cũng như giá bán. Tuy nhiên, ông cho biết thiết bị sẽ có màn hình khoảng 13 inch và sẽ có các màu bạc, xanh dương, hồng và vàng.

Mục tiêu của Apple, theo Kuo, là bán được 5-7 triệu chiếc MacBook mới vào năm 2026.

Đức Nam