Apple tâm lý quá, ai không biết chụp ảnh đẹp cho vợ hay người yêu thì phải mua ngay iPhone Duo, 65 triệu cho gia đình yên vui

Apple vừa chính thức ra mắt iPhone Duo, mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng với thiết kế hai màn hình, mở ra loạt trải nghiệm camera khác biệt so với các phiên bản iPhone trước đây.

Trong đó, một tính năng được chú ý là Duo Preview, đặc biệt hữu ích với những ai thường xuyên phải đứng sau máy để chụp ảnh cho người yêu, vợ hay gia đình.

Thiết kế hai màn hình của iPhone Duo mở ra cách chụp ảnh mà những mẫu iPhone truyền thống không thể làm được. (Ảnh: Apple)

(Ảnh: Apple)

Với màn hình ngoài, người được chụp có thể xem trực tiếp khung hình từ camera sau, thay vì phải chụp thử rồi mới kiểm tra ảnh. Nhờ đó, chủ thể có thể tự căn chỉnh vị trí, tạo dáng và hướng dẫn người cầm máy bố cục bức ảnh ngay trên màn hình.

Điểm thú vị nằm ở việc iPhone Duo cho phép tận dụng camera sau có độ phân giải cao hơn để chụp selfie, trong khi người đứng trước máy vẫn nhìn thấy hình ảnh xem trước trên màn hình ngoài. Nói đơn giản, người chụp không còn phải vừa cầm máy vừa đoán xem đối phương có đang đứng đúng khung hay chưa.

Với những ai thường xuyên được giao nhiệm vụ "phó nháy" bất đắc dĩ, iPhone Duo vì thế nhanh chóng trở thành một chủ đề dễ gây chú ý. Trên mạng xã hội, nhiều người đùa rằng đây có thể là "khoản đầu tư đáng mua nhất để giữ gìn hạnh phúc của các cặp đôi". Công nghệ sinh ra là để phục vụ con người, còn chiếc điện thoại này dường như sinh ra để cứu các anh bạn trai khỏi những trận lôi đình chỉ vì... chụp ảnh người yêu không đẹp.

Duo Preview có thể trở thành "trợ thủ" đắc lực cho những ai thường xuyên được giao nhiệm vụ chụp ảnh cho người yêu. (Ảnh: Apple)

Với màn hình ngoài, người mà bạn đang chụp có thể thấy ảnh xem trước trực tiếp, nhờ đó họ có thể tạo dáng và căn khung hình phù hợp. (Ảnh: Apple)

Một số bình luận còn ví Duo Preview như "vũ khí tối thượng" cho các anh chàng thường xuyên bị người yêu giao nhiệm vụ chụp ảnh. Thay vì nghe câu "chụp lại đi", "sao mặt em méo vậy?" hay "anh chụp kiểu gì thế?", giờ đây người được chụp có thể tự nhìn màn hình ngoài, chỉnh dáng và căn khung ngay từ đầu.

Tất nhiên, cộng đồng cũng không bỏ qua mức giá khoảng 65 triệu đồng của iPhone Duo. Có người cho rằng nếu tính riêng tiền điện thoại thì đây là một khoản chi khá lớn, nhưng nếu quy đổi thành số lần "chụp lại" và những cuộc tranh luận sau mỗi chuyến đi chơi, không ít người lại hài hước nhận xét: "65 triệu vẫn rẻ hơn một cuộc cãi rồi khiến nàng giận dỗi."

Không chỉ dừng ở việc xem trước, thiết kế gập và màn hình đôi còn kết hợp với tính năng Chụp Thông Minh. Các mô hình AI chạy trực tiếp trên chip A20 Pro có thể phân tích khung cảnh theo thời gian thực và tự động chụp khi chủ thể đã tạo dáng xong. Điều này giúp hạn chế tình trạng cả nhóm phải chạy về phía camera rồi loay hoay với bộ hẹn giờ.

Apple thậm chí còn nghĩ đến những tình huống khó hơn, chẳng hạn khi chụp ảnh trẻ nhỏ. Tính năng Thu Hút Trẻ có thể phát các hình động từ hoạt hình Peanuts trên màn hình ngoài để thu hút sự chú ý của trẻ về phía camera.

Màn hình ngoài của iPhone Duo cũng không chỉ dành cho camera. Với Duo FaceTime, những người đứng cạnh người dùng có thể cùng tham gia cuộc gọi video thông qua màn hình ngoài, thay vì phải chen chúc quanh một màn hình duy nhất.

Tính năng thu hút sự chú ý của trẻ nhìn về phía camera. (Ảnh: Apple)

Tính năng Duo FaceTime cho phép bạn bè ở gần tham gia cuộc gọi trên màn hình ngoài. Không còn phải chen lấn hay đưa điện thoại qua lại.

Nhìn vào cách Apple xây dựng loạt tính năng này, iPhone Duo không đơn thuần là một chiếc iPhone có thể gập lại. Thiết kế hai màn hình đang được tận dụng để giải quyết những tình huống sử dụng mà iPhone truyền thống khó làm được.

Và nếu mục tiêu là chụp ảnh cho người yêu đẹp đến mức không bị hỏi "sao chụp em xấu vậy?", Duo Preview có lẽ là một trong những tính năng đáng chú ý nhất trên mẫu iPhone gập mới.